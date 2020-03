Les immigrants mexicains sont talentueux et innovants

Le mexicain Dave Sparks choisit d’embaucher des immigrants hispaniques pour son atelier de modification de camions. Les immigrants mexicains sont de meilleurs travailleurs, a déclaré Dave Sparks. L’Américain défend les immigrants des politiques d’immigration de Trump.

Dave Sparks, modificateur de camions populaire en Utah, a élevé la voix pour défendre la grande masse d’immigrants hispaniques basés aux États-Unis, qui doivent faire face à une dure bataille contre les politiques d’immigration de l’ICE et de Donald Trump.

Face à ce scénario, le gringo Dave Sparks a laissé sa passion pour les camions puissants pendant quelques minutes pour annoncer son soutien inconditionnel à tous les immigrants hispaniques et a révélé un message qui a eu un impact sur l’Amérique latine.

Le fan des camions extravagants, Dave Sparks, n’a pas eu peur de crier aux quatre vents que les immigrants mexicains sont de meilleurs travailleurs et ils l’ont démontré dans son grand atelier de mécanique, situé dans la population de l’Utah, aux États-Unis.

Le gringo Dave Sparks a avoué que son entreprise préfère embaucher des immigrants hispaniques comme les Mexicains, car selon lui: “Ils sont plus innovants et talentueux sur terre.”

Photo / Capture du monde hispanique

«Je n’ai rien contre les Américains ni contre les autres races. J’ai juste une meilleure expérience de travail avec les Mexicains ou les Latinos en général », a déclaré le gringo Dave Sparks.

Aujourd’hui, son atelier dispose de la main-d’œuvre la plus qualifiée pour développer les meilleures innovations sur quatre roues.

Non seulement son message de soutien aux immigrants latinos était en colère, mais le mécanicien de l’Utah était de nouveau dans l’œil de l’ouragan lorsqu’il est apparu portant une chemise avec le nom de son magasin de camions imprégné du drapeau national du Mexique.

Photo / Capture du monde hispanique

Cette image avait un flux d’acceptation, à tel point, qu’ils lui ont demandé où ils pouvaient acheter la chemise.

Le célèbre mécanicien, avec son frère, est le protagoniste d’un salon de l’automobile Discovery Channel appelé «Diesel Brothers».

Là, ils montrent la transformation d’un simple troca en une unité puissante et comment un petit tracteur a été modifié pour devenir un tout-terrain.

L’Américain défend les immigrants des politiques d’immigration de Trump.

