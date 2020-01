Les impressionnantes tempêtes de poussière et de grêle qui ont frappé l’Australie, toujours affectées par les incendies

Fort tempêtes de grêle ils sont tombés lundi sur la côte est de l’Australie, Tempêtes de poussière “apocalyptiques” ils ont balayé les zones touchées par la sécheresse, événements extrêmes qui coexistent avec les incendies qui ont ravagé certaines régions du pays depuis septembre, aggravés par le changement climatique.

Plus de 10 millions d’hectares ont été consommés par les incendies au cours desquels 29 personnes et des centaines de millions d’animaux ont péri et détruit plus de 2 000 maisons.

Violente tempêtes de grêle ils sont tombés sur la capitale, Canberra Lundi, avec la chute de morceaux de glace de la taille d’une balle de golf. Les services d’urgence ont demandé à la population de “retirer les véhicules stationnés dans la rue et de les éloigner des arbres et des câbles électriques”.

Le service météorologique local a demandé aux habitants du sud-est de l’État de la Nouvelle-Galles du Sud, où se trouve Sydney, de se préparer car les tempêtes arrivent. “Les fortes tempêtes devraient causer des dégâts, des vents destructeurs, peut-être des tempêtes de grêle géantes et de fortes pluies qui peuvent entraîner des inondations dans les prochaines heures”, a averti le bureau.

Dans les Blue Mountains, une attraction touristique majeure, un jeune de 16 ans a été frappé par la foudre et un jeune de 24 ans a été blessé alors qu’il s’appuyait sur une balustrade en métal. “Ces personnes ont beaucoup de chance d’être en vie”, a déclaré le chef du service ambulancier de Nouvelle-Galles du Sud, Greg Marshall, dans un communiqué. “Un centimètre au-delà aurait été un impact direct qui aurait pu être fatal”, a-t-il ajouté.

Tous deux restent hospitalisés dans des conditions stables.

“Film apocalyptique”

Des images impressionnantes prises ce week-end dans l’ouest de la Nouvelle-Galles du Sud montrent une forte tempête de poussière qui se dirige vers les villes intérieures. Les habitants de la région ont indiqué que il avait tourné la nuit au milieu de la journée.

“Nous sommes habitués à l’attaque de ces événements extrêmes qui nous font fermer les portes et les fenêtres avant l’arrivée des tempêtes de poussière”, a expliqué à l’. Ashleigh Hull, de la ville de Dubbo.

“Mais celui-ci était plus” spectaculaire “que les tempêtes de poussière typiques”, a-t-il déclaré. “C’était vraiment un film apocalyptique, une énorme vague venant vers nous, vraiment impressionnante. Je souhaitais simplement qu’au lieu de la poussière cela nous apporte des pluies“Il a ajouté.

Dimanche, la ville de Melbourne, dans le sud du pays, a également été touchée par d’énormes tempêtes de grêle.

À Victoria, où les incendies sont toujours actifs, de fortes pluies sont les bienvenues dans le nord, mais les autorités mettent en garde contre d’éventuels dangers.

Le Premier ministre de l’État, Daniel Andrews, a déclaré que la pluie signifie «des conditions beaucoup plus dangereuses» pour les opérateurs de machinerie lourde d’entrer dans les zones touchées par les incendiestandis que le avalanches de terres compliquent les efforts pour ouvrir des routes fermées.

Les experts attendent l’Australie perdre des milliards de dollars pour les revenus du tourisme à la suite d’incendies.

Le gouvernement a annoncé un paquet de 76 millions de dollars australiens (52 millions USD) au cours du week-end pour aider le secteur du tourisme. Le nombre de réservations pour visiter l’Australie a chuté de 10 à 20% depuis le début des incendies en septembre.

Office australien du tourisme a dû suspendre la campagne publicitaire lancé au milieu de la crise avec la chanteuse australienne Kylie Minogue lors de sa réception de nombreuses critiques Ce n’était pas le meilleur moment.

“Il s’agit de l’un des plus grands défis que l’industrie touristique ait connus”, a déclaré lundi le Premier ministre Scott Morrison.

Le gouvernement conservateur en Australie est plébiscité par la critique pour sa réponse aux incendies et au changement climatique, qui, selon les scientifiques, est l’une des principales causes de la crise.

(Avec des informations de l’.)