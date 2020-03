Les incendies de forêt en Australie sont désormais liés au changement climatique

Changement climatique d’origine humaine fait

Les incendies de forêt dévastateurs du sud-est de l’Australie en 2019-2020 sont au moins 30% plus susceptibles de se produire, selon des chercheurs dans une nouvelle étude publiée en ligne

4 mars.

Une vague de chaleur prolongée qui

cuit le pays en 2019-2020 a été le principal facteur augmentant le risque d’incendie, a déclaré

climatologue Geert Jan van Oldenborgh, avec les Pays-Bas royaux

Institut météorologique de De Bilt. L’étude a également établi un lien entre l’extrémité

cette vague de chaleur au changement climatique, a déclaré van Oldenborgh le 3 mars

conférence pour expliquer les résultats. Une telle vague de chaleur intense dans la région est

environ 10 fois plus probable maintenant qu’en 1900, selon l’étude.

Van Oldenborgh a également noté

que les simulations climatiques tendent à sous-estimer la gravité de ces vagues de chaleur,

ce qui suggère que le changement climatique pourrait être responsable de bien plus de la

risque d’incendie élevé. «Nous avons fixé la limite inférieure à 30%, mais cela pourrait bien être

beaucoup, beaucoup plus », a-t-il déclaré.

Cette semaine, le sud-est

La région de l’Australie a été déclarée exempte de feux de forêt pour la première fois en plus de 240 jours, selon un

déclaration du 2 mars du service d’incendie rural de la Nouvelle-Galles du Sud sur Twitter. le

des incendies ont brûlé quelque 11 millions d’hectares, faisant au moins 34 morts

personnes et détruisant environ 6 000 bâtiments depuis début juillet. Environ 1,5 milliard

les animaux sont également morts dans les flammes. Les chercheurs calculent toujours les dégâts et évaluent le potentiel de rétablissement pour de nombreux

espèces végétales et animales indigènes (SN: 2/11/20).

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

L’étude sur l’attribution du climat a été menée par le groupe World Weather Attribution, un consortium international de chercheurs qui étudient le rôle que le changement climatique pourrait jouer dans les catastrophes naturelles. Étant donné le délai d’exécution rapide, l’étude n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs. «Nous voulions apporter les preuves scientifiques [forward] à un moment où le public parle de l’événement », a déclaré le modeleur climatique Friederike Otto de l’Université d’Oxford. Ensuite, le groupe a examiné comment le changement climatique a modifié l’indice de météo des incendies, une estimation du risque d’incendies de forêt.

Les simulations climatiques montrent

que la probabilité d’un indice de météo des incendies élevé pendant la saison 2019-2020 a augmenté d’au moins 30%,

au risque d’incendie en 1910. Cela est principalement dû à l’augmentation des

chaleur; l’étude n’a pas été en mesure de déterminer l’impact du changement climatique sur

des conditions de sécheresse extrêmes, qui ont également contribué à alimenter les incendies.

Les chercheurs ont déjà suggéré

qu’un schéma météorologique atmosphère-océan de type El Niño connu sous le nom de dipôle de l’océan Indien, qui était dans une phase positive forte en 2019, peut avoir joué un rôle

en exacerbant les conditions sèches (SN: 1/9/20). Le réchauffement climatique peut faire

ces phases extrêmement positives de ce modèle plus courantes. La nouvelle étude

a confirmé que la phase positive de 2019 avait aggravé les conditions de sécheresse,

mais n’a pas pu confirmer la relation de cette phase particulière avec le changement climatique.

«C’est toujours plutôt

difficile d’attribuer un événement individuel au changement climatique », mais cette étude

est bien fait, dit Wenju Cai, un climatologue au CSIRO qui est basé à

Melbourne, Australie. Le lien identifié avec le changement climatique est raisonnable, si

pas particulièrement surprenant, dit-il.

L’année 2019 a été celle de l’Australie

la plus chaude et la plus sèche depuis que la tenue des registres modernes a commencé dans le pays en 1910.

Summers Down Under semble également s’allonger: l’Australia Institute, un

Le groupe de réflexion basé à Canberra a publié le 2 mars un rapport selon lequel

les étés au cours des années 1999 à 2018 ont duré plus d’un mois, en moyenne, qu’il y a 50 ans.

Observations de température

remontant à 1910 montrent que les températures de la région ont augmenté d’environ 2

degrés Celsius en moyenne, rapportent van Oldenborgh et ses collègues. Le climat

simulations sous-représentaient que le réchauffement, cependant, montrant une augmentation de seulement

1 degré Celsius à cette époque.

Les modélisateurs du climat ont déjà eu du mal à concilier la disparité entre les températures enregistrées et les vagues de chaleur simulées: les simulations ont tendance à sous-estimer la gravité des événements extrêmes. L’équipe a remarqué une sous-estimation similaire dans ses simulations des vagues de chaleur de 2019 en Europe (SN: 7/2/19). Les conditions qui ne sont généralement pas prises en compte dans les simulations climatiques régionales, telles que les changements d’affectation des terres, peuvent être responsables de la disparité. Les changements dans le couvert végétal, par exemple, peuvent avoir un impact sur la chaleur ou la sécheresse d’une région.