Les incendies en Amazonie ont augmenté de 30% en 2019

SAO PAULO, 9 janvier (.) – Le nombre d’incendies dans la forêt amazonienne a augmenté de 30,5% en 2019 par rapport à l’année précédente, selon les données publiées par l’Institut national de recherche spatiale du Brésil.

Le nombre d’incendies détectés dans la région amazonienne était de 89178 en 2019 contre 68345 en 2018, a indiqué l’INPE mercredi.

Cependant, malgré l’augmentation du nombre, il est resté inférieur à la moyenne historique annuelle de 109 630 incendies dans la région.

L’Amazonie est la plus grande forêt tropicale du monde et est considérée comme la clé de la lutte contre le changement climatique en raison de la grande quantité de dioxyde de carbone qu’elle absorbe.

La déforestation au Brésil, où se trouve la majeure partie de l’Amazonie, a atteint son point culminant en plus d’une décennie en 2019 sous le gouvernement du président Jair Bolsonaro.

Le président de l’extrême droite a encouragé les activités des agriculteurs et des bûcherons en demandant que l’Amazonie soit exploitée et a retiré les pouvoirs de l’Institut brésilien de l’environnement et des ressources naturelles renouvelables (IBAMA).

Le programme d’observation des incendies de l’INPE a également identifié un nombre croissant d’incendies l’année dernière dans d’autres écosystèmes brésiliens tels que Pantanal et Cerrado.

Le Brésil et la Bolivie ont subi d’immenses incendies de forêt massifs en 2019.

