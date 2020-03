Les industriels mexicains demandent “d’agir de manière décisive” contre le coronavirus | Entreprises mexicaines

La Confédération des chambres industrielles du Mexique (Concamin) a demandé ce jeudi “d’agir de manière décisive” face au problème de santé publique et à la crise économique du coronavirus dans une lettre adressée au président, Andrés Manuel López Obrador.

“Pour faire une lutte efficace contre les effets du virus une réalité et en même temps renforcer notre industrie, il est nécessaire de reconnaître le problème et ses risques sans marchandage et d’agir de manière décisive et immédiate”, a déclaré le texte signé par Francisco Cervantes, président de Concamin.

Dans la lettre, le Concamin a fait des propositions axées sur la protection de la santé des Mexicains, la sauvegarde de l’économie sociale, tandis que le Conseil général de la santé, un organe collégial dépendant du président et ayant le caractère d’autorité sanitaire, était en session ce jeudi.

Bien qu’il ait averti qu ‘”il y a déjà une incidence sur le système économique et financier du Mexique”, le groupe industriel a reconnu que le pays n’a pas la capacité de développer des programmes de soutien similaires à ceux que la Chine, les États-Unis et l’Europe ont mis en œuvre face à la pandémie de COVID. 19.

Par conséquent, l’association a suggéré des mesures sans impact fiscal avec l’objectif fondamental de protéger l’emploi et le bien-être en préservant l’économie nationale.

“Compte tenu du manque de ressources, la première chose est de maintenir l’économie en marche, d’assurer sa continuité afin de ne pas interrompre les flux économiques: cela évitera l’effondrement des entreprises et donc le chômage”, a recommandé Cervantes.

Le Concamin a également exhorté le gouvernement mexicain à négocier avec les États-Unis et le Canada pour maintenir l’échange de biens et de services malgré les mesures prises en raison de problèmes de sécurité nationale.

En plus d’une politique industrielle nationale, il a demandé de garantir le transit de tous les modes de transport sur le territoire mexicain pour “ne pas affecter les flux de marchandises”, débloquer les investissements privés dans le secteur immobilier et ne pas modifier le cadre réglementaire 2019.

De même, le représentant du secteur industriel a fait des propositions avec un coût fiscal, mais avec “un impact favorable sur l’emploi”.

Parmi eux, la négociation avec les États de la réduction à zéro de la taxe sur la masse salariale (ISN), la déduction de 100% des avantages sociaux et la création d’un programme de soutien à la préservation des entreprises et de l’emploi impliquant des exonérations fiscales.

Le Concamin a réitéré sa demande de prioriser ce qui a été “fait au Mexique”, pour lequel il a demandé 75% de contenu national dans les investissements dans la construction et 50% dans les infrastructures énergétiques, en plus de la réactivation des tournées pétrolières.

“Pour soulager ces demandes, il est essentiel et urgent d’établir une table de haut niveau qui intègre le gouvernement, l’industrie et les syndicats”, a-t-il conclu.