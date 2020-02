Les inégalités raciales dans le logement s’étendent aux programmes de rachat par les inondations

Les rachats de maisons endommagées par les inondations par le gouvernement profitent de manière disproportionnée aux communautés plus blanches et plus riches, même si les propriétaires à faible revenu et appartenant à des minorités sont plus susceptibles de participer à de tels programmes, selon de nouvelles recherches de l’Université Rice.

Dans une analyse nationale du programme de subventions pour l’atténuation des risques de la Federal Emergency Management Agency, les chercheurs ont constaté que les programmes de rachat créent et reflètent des pratiques discriminatoires historiques, même si les agences d’exécution se conforment aux lois anti-discrimination.

Les chercheurs ont découvert que le phénomène est particulièrement répandu dans les zones urbaines et est le résultat involontaire d’autres pratiques de logement discriminatoires telles que la modification de l’hypothèque et le refus de louer en fonction de la race ou d’autres facteurs.

“Fondamentalement, notre analyse tente de suivre la piste démographique”, a déclaré Jim Elliott, professeur et président de sociologie à Rice et boursier à l’Institut Kinder pour la recherche urbaine de l’université. “Ce que nous avons trouvé est [buyouts are] non répartis au hasard entre les quartiers et les groupes raciaux. Les rachats concernent le logement, et le logement est un atout socialisé »affecté par la race et d’autres facteurs socio-économiques.

«Les villes ont des quartiers forgés à travers de longues histoires de ségrégation raciale qui continuent de créer un accès inégal aux opportunités dans les bons et les mauvais moments, ainsi que de manières qui peuvent s’accumuler à plusieurs étapes des transactions de logement, même lorsque l’acheteur est une agence gouvernementale. », Selon l’étude publiée dans la revue de sociologie Socius.

“Bien que parfois floues dans la pratique et opaques dans le processus, ces étapes sont importantes car elles permettent aux inégalités raciales de pénétrer à plusieurs points qui peuvent s’accumuler de manière involontaire.”

Dans une réponse envoyée par courrier électronique, la FEMA a déclaré qu’elle ne faisait pas de discrimination dans la distribution de l’aide ou des subventions en cas de catastrophe en fonction de critères raciaux, économiques ou autres critères démographiques, et «impliquer que la FEMA n’accorde pas ou ne voulait pas aider une survivante dans le besoin est extrêmement inexact. , trompeur et dérangeant. “

Malgré cela, les zones urbaines américaines «sont devenues un point zéro pour l’un des principaux programmes d’adaptation climatique du gouvernement fédéral», a déclaré Elliott. Et comme les achats de logements sont de plus en plus utilisés pour aider les communautés à s’adapter au changement climatique, il est essentiel d’examiner les biais inhérents aux programmes, a-t-il ajouté.

La recherche Rice s’appuie sur des travaux antérieurs à l’université de Houston ainsi que d’autres études sur les facteurs raciaux et socioéconomiques qui sous-tendent les rachats FEMA. Un autre article récent explorant des questions similaires a été dirigé par Katharine Mach de l’Université de Miami (Climatewire, 10 octobre 2019).

Le Natural Resources Defence Council a également examiné comment les rachats sont sous-utilisés, excessivement compliqués et nécessitent de longs délais d’attente pour les propriétaires de biens endommagés (Climatewire, 12 septembre 2019).

Une étude publiée le mois dernier par des chercheurs de Virginie et de l’Oregon a montré que l’héritage des pratiques de redlining est un facteur important dans la façon dont les populations urbaines vivent le changement climatique (Climatewire, 21 janvier).

Anna Weber, analyste principale des politiques pour NRDC et co-auteur de l’étude de rachat de 2019 de cette organisation, a déclaré que ces programmes “opèrent dans un contexte intrinsèquement inéquitable” étant donné la longue histoire de discrimination en matière de logement. Weber a ajouté que l’étude Rice contribue à la connaissance de «non seulement qui est affecté par les impacts du changement climatique, mais comment nos actions pour faire face à ces impacts peuvent bénéficier de manière disproportionnée à certains groupes».

Les chercheurs de Rice ont déclaré que leur étude est «la première analyse nationale, évaluée par des pairs, des inégalités raciales dans la mise en œuvre de [FEMA’s] programme de rachat des inondations avec des données collectées auprès de 500 municipalités américaines entre 1990 et 2015. »

Entre autres choses, les chercheurs explorent comment la composition raciale des comtés prédit la participation au programme de rachat, les dommages causés par les inondations, la population et le revenu. Il applique des paramètres similaires en utilisant la composition raciale des secteurs de recensement et la participation au niveau du quartier, ainsi que le nombre net et la valeur moyenne des unités de logement. L’étude calcule ensuite le nombre de rachats effectués au niveau des ménages dans les secteurs participants.

En tenant compte de ces conditions, les chercheurs ont conclu que «le programme fédéral de rachat cible de manière disproportionnée les comtés et les quartiers plus blancs», en particulier dans les zones urbaines où l’approche d’adaptation est la plus largement utilisée.

«Le privilège racial des blancs peut arriver à fonctionner de différentes manières à différentes échelles», indique le document, «augmentant efficacement l’accès à l’aide au rachat par le gouvernement mais supprimant simultanément son acceptation par les propriétaires dans tous les cas, sauf dans le cas extrême de l’organisation communautaire».

«Cette dynamique n’est pas une contradiction», a déclaré Kevin Loughran, co-auteur de l’étude et stagiaire postdoctoral à Rice. «C’est ainsi que fonctionne le privilège à l’ère du changement climatique. Il apporte plus d’options et de ressources publiques à ceux qui vivent dans des espaces plus favorisés socialement, en particulier s’ils possèdent des biens, tout en laissant ceux qui vivent dans des espaces socialement marginalisés plus dépendants de l’aide gouvernementale qui est non seulement moins susceptible de venir mais moins fiable quand elle le fait.

Une exception aux conclusions générales concernait les rachats de maisons à New York et au New Jersey après la tempête de sable de 2012, lorsque le gouvernement a financé environ 1 400 rachats de maisons. Certains de ces rachats ont été financés par le ministère du Logement et du Développement urbain et n’ont pas été inclus dans l’étude Rice.

Les chercheurs ont déclaré que les rachats après Sandy différaient des autres programmes parce que les résidents blancs des communautés endommagées de New York et du New Jersey ont fait pression sur le gouvernement pour acheter des communautés entières.

Comme l’étude menée par Mach, l’analyse Rice est basée sur plus de 40 000 rachats de propriétés résidentielles soutenus par la FEMA de 1990 à 2015. Les auteurs ont également noté que la FEMA n’est qu’une des nombreuses agences qui financent les rachats de propriétés; d’autres incluent HUD et la Small Business Administration.

L’un des plus importants programmes de rachat de l’histoire des États-Unis se situe dans le comté de Harris, au Texas, où plus de 1100 maisons devraient être achetées avec un financement fédéral après que l’ouragan Harvey de 2017 a détruit ou endommagé des milliers de maisons à Houston et dans le comté de Harris.

Rob Lazaro, un porte-parole du district de contrôle des inondations du comté de Harris, a déclaré que le programme de rachat post-Harvey implique un large échantillon de la région métropolitaine, mais il a reconnu que les décisions de la FEMA concernant le financement de l’atténuation comprennent une analyse avantages-coûts qui pourrait orienter le rachat. dollars aux régions plus riches.

Les responsables du comté de Harris ont adopté des règles pour garantir que les quartiers ciblés pour les rachats soient représentatifs du comté dans son ensemble et non des zones principalement riches de la banlieue de Houston.

“Le principal facteur de priorisation du comté de Harris est l’avantage de la réduction des inondations, mais nous tenons également compte de la” vulnérabilité sociale “comme facteur de sélection des zones de projet”, a déclaré Lazaro dans un e-mail.

