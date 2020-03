Les infections à coronavirus caché pourraient semer de nouvelles épidémies

Alors que les flambées de coronavirus augmentent dans le monde entier, les équipes de recherche se précipitent pour comprendre un casse-tête épidémiologique crucial – quelle proportion de personnes infectées présentent des symptômes légers ou nuls et pourraient transmettre le virus à d’autres. Certaines des premières estimations détaillées de ces cas cachés suggèrent qu’ils pourraient représenter environ 60% de toutes les infections.

De nombreux scientifiques soupçonnent qu’il existe un bassin non détecté de cas cachés ne présentant aucun symptôme, car un nombre croissant de personnes infectées ne peuvent pas être liées à des cas connus de COVID-19 ou se rendre dans des points chauds épidémiques. La plupart des personnes atteintes d’infections légères ne seraient pas assez malades pour consulter un médecin et échapperaient probablement aux méthodes de dépistage telles que les contrôles de température, de sorte que l’ampleur du phénomène et son rôle dans la transmission du virus sont restés insaisissables.

“Comprendre la proportion de cas asymptomatiques ou légèrement malades va être très important pour nous de comprendre ce qui est à l’origine de cette épidémie”, a déclaré Michael Osterholm, directeur du Center for Infectious Diseases Research and Policy de Minneapolis, à l’Université du Minnesota.

Ceci est différent des groupes qui essaient de comprendre le nombre de cas non signalés – ceux qui sont manqués parce que les autorités ne font pas suffisamment de tests, ou «cas précliniques» dans lesquels les gens incubent le virus mais ne présentent pas encore de symptômes.

Pour évaluer l’étendue des infections secrètes, une équipe de chercheurs en Chine et aux États-Unis a développé un modèle utilisant les données cliniques de 26 000 cas confirmés en laboratoire signalés à la commission de la santé de Wuhan, l’épicentre de l’épidémie, dans la province chinoise du Hubei .

Cas non détectés

Dans une prépublication publiée en ligne le 6 mars, le groupe suggère qu’au 18 février, il y avait 37 400 personnes atteintes du virus à Wuhan dont les autorités n’étaient pas au courant. Selon les coauteurs, la plupart de ces cas non signalés concernaient des personnes qui présentaient des symptômes légers ou nuls, mais qui pouvaient tout de même être contagieuses.

«Selon notre estimation la plus prudente, au moins 59% des personnes infectées étaient en déplacement, sans avoir été testées et potentiellement infecter d’autres personnes», explique Wu Tangchun, expert en santé publique à l’Université des sciences et technologies de Huazhong à Wuhan, qui a dirigé l’étude. «Cela peut expliquer pourquoi le virus s’est propagé si rapidement au Hubei et circule désormais dans le monde entier.»

Les résultats de l’équipe se situent dans la fourchette des estimations de plusieurs autres études basées sur des ensembles de données beaucoup plus petits, explique Adam Kucharski, un modélisateur de la maladie à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. «Il s’agit de l’analyse la plus récente du meilleur ensemble de données dont nous disposons», dit-il, et la méthodologie est solide.

Mais le modèle suppose que tout le monde dans la communauté a la même possibilité d’être en contact avec quelqu’un d’autre. En réalité, «vous avez plus de chances d’interagir avec une petite fraction de personnes: votre famille, vos amis et vos collègues», explique Gerardo Cowell, épidémiologiste mathématique à la Georgia State University à Atlanta. En supposant qu’il existe un mélange homogène, dit-il, le modèle surestime probablement le taux de transmission et exagère le nombre d’infections avec des symptômes légers ou nuls. Mais le résultat est dans le bon ordre, dit-il.

Preuve croissante

Une autre étude a examiné 565 citoyens japonais qui ont été évacués de Wuhan début février et ont été testés et surveillés à plusieurs reprises pour le virus et les symptômes. Dans un article publié le 13 mars dans l’International Journal of Infectious Diseases, une équipe au Japon rapporte que 13 évacués ont été infectés, dont 4, soit 31%, n’ont jamais développé de symptômes.

Mais la preuve la plus documentée des cas asymptomatiques provient probablement du bateau de croisière Diamond Princess, qui a connu une épidémie de COVID-19 au début de février dans les eaux japonaises, explique Cowell.

Le navire a été mis en quarantaine et les 3 711 passagers et membres d’équipage ont été testés à plusieurs reprises et étroitement surveillés.

L’étude de modélisation de Cowell, publiée le 12 mars dans Eurosurveillance, montre qu’environ 18% des quelque 700 personnes infectées sous Diamond Princess n’ont jamais présenté de symptômes.

«Il faut garder à l’esprit qu’il s’agissait d’une population spéciale» avec beaucoup de personnes âgées, explique Cowell. Les personnes âgées ont tendance à mal se porter lorsqu’elles sont infectées par le nouveau coronavirus, il soupçonne donc que le taux d’infections asymptomatiques dans une population générale pourrait être plus proche des 31% signalés par l’équipe japonaise.

En tenant compte des résultats de plusieurs études, Cowell pense que les cas asymptomatiques ou légers combinés représentent environ 40 à 50% de toutes les infections.

Excrétion virale

Mais les personnes présentant des symptômes bénins ou nuls peuvent-elles infecter les autres? Dans une étude préimprimée publiée le 8 mars, une équipe basée en Allemagne a montré que certains patients COVID-19 présentaient des taux élevés de virus dans les écouvillonnages de la gorge au début de leur maladie lorsque leurs symptômes étaient légers, ce qui signifie que l’agent pathogène pourrait facilement être libéré par la toux. ou éternuements – un processus connu sous le nom d’excrétion virale – et se propager à d’autres, disent les chercheurs.

Une autre équipe, en Chine, a détecté des charges virales élevées chez 17 personnes atteintes de COVID-19 peu après leur maladie. De plus, un autre individu infecté n’a jamais développé de symptômes mais a répandu une quantité de virus similaire à ceux qui l’ont fait, ont rapporté hier les chercheurs dans le New England Journal of Medicine.

Ce sont les premières analyses détaillées de l’étendue de l’excrétion virale à différents stades de la maladie, explique Osterholm. Les données confirment ce que de nombreux scientifiques soupçonnent: certaines personnes infectées «peuvent être très contagieuses lorsqu’elles présentent des symptômes légers ou nuls», dit-il. Mais il souligne que l’ampleur du problème n’est toujours pas claire.

De nombreux scientifiques craignent que cela ne conduise également à une sous-estimation de la sensibilité des enfants au virus. Une étude de plus de 700 enfants infectés en Chine a révélé que 56% présentaient des symptômes légers ou nuls.

Si les résultats tiennent le coup, des mesures urgentes sont nécessaires pour freiner les cas bénins et asymptomatiques qui alimentent la pandémie, affirment les chercheurs. Ils appellent à la fermeture des écoles, à l’annulation des rassemblements publics et généralement à garder les gens à la maison et hors des espaces publics.

«La mise en œuvre de mesures fortes de distanciation sociale est le seul moyen d’empêcher la propagation du virus», explique Cowell.

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 20 mars 2020.

.