Les influenceurs propagent une mode dangereuse de ne pas boire d’eau

Le réseaux sociaux ils permettent aux gens d’être connectés à ce qui se passe dans d’autres parties du monde; De plus, ils permettent de connaître d’autres cultures et modes de vie.

En eux, il est courant de trouver des influenceurs, qui sont généralement des personnes qui acquièrent des followers pour offrir des conseils sur des activités de toutes sortes ou pour montrer leur travail.

Comme son nom l’indique, les influenceurs ont la capacité de motiver les gens à réaliser certaines choses; en outre, imposent généralement des modes et des tendances qui sont ensuite reproduits.

Ce qui est inquiétant, c’est que parfois des habitudes sont promues qui peuvent même nuire à la santé, comme c’est le cas de ceux qui se propagent des théories sur la possibilité de vivre sans avoir à boire de l’eau.

Deux personnalités se distinguent sur Instagram et YouTube qui ont soutenu cette dangereuse mode peligrosa »: l’Autrichienne Sophie Prana et le letton Alise Miksta

Les deux femmes disent qu’elles ne consomment pas d’eau régulièrement et qu’elles obtiennent soi-disant le liquide vital avec la consommation de fruits et légumes. Même Sophie Prana Il a dit dans ses vidéos qu’il y avait de “l’eau vive et morte” et que seule la première option devait être bue.

Face à cette irresponsabilité évidente lors de l’émission des avis, le médecin Peter Stehle, Professeur de physiologie nutritionnelle à l’Université de Bonn, a déclaré ce qui suit:

«Je trouve l’argument selon lequel il y a de l’eau vive et de l’eau morte cruel. Lorsque nous buvons du jus de fruits ou mangeons des fruits, les nutriments sont digérés et libérés. Un échange est créé. Le corps ne sait pas d’où vient l’eau nécessaire. »

Selon l’expert, les reins ont besoin de liquide pour éliminer les toxines du corps; Lorsqu’un humain ne consomme pas d’eau et décide de la remplacer par des fruits et légumes, un dysfonctionnement du métabolisme et problèmes intestinaux.

