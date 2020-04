Les ingénieurs offrent des solutions de bricolage aux pénuries d’équipement en coronavirus

Le monde a désespérément besoin d’équipements de protection pour assurer la sécurité des travailleurs de la santé et de ventilateurs pour aider les patients atteints de COVID-19 gravement malades à respirer. Face à une demande massivement accrue et au blocage des chaînes d’approvisionnement, les ingénieurs se démènent pour repenser l’équipement afin qu’il puisse être produit en dehors des usines spécialisées.

Selon Saad Bhamla, bio-ingénieur au Georgia Institute of Technology, les chercheurs des institutions universitaires s’inspirent de l’esprit du mouvement des fabricants indépendants. «Nous exploitons toute cette communauté existante», dit-il, notant que de nombreuses villes ont des clubs pour les amateurs de bricolage. Ces personnes donnent souvent leur temps dans des laboratoires de fabrication et des espaces de fabrication. Maintenant, la pandémie de COVID-19 leur pose un problème unique. “Les gens ont un appel aux armes”, dit Bhamla, “et ils exploitent leurs capacités créatives et de résolution de problèmes.”

L’approche du bricolage est plus évidente dans le cas des masques: les amateurs partagent des dessins et des instructions qui permettent aux amateurs de coudre leurs propres revêtements lavables. Certains font don de ces masques aux hôpitaux, bien que dans un cadre médical, un tel équipement non officiel ne puisse servir qu’en dernier recours. Des recherches antérieures ont montré que si les protections faciales faites maison peuvent réduire la propagation des microbes, elles sont moins efficaces que les masques chirurgicaux produits par des professionnels. Cette disparité est en partie due au fait que les masques chirurgicaux sont fabriqués à partir de matériaux qui sont mieux à même de stopper les gouttelettes porteuses de virus qui jaillissent lorsque les humains éternuent et toussent que les tissus tels que le coton, qui est utilisé dans de nombreuses versions maison. Au lieu de compter sur les contributions de particuliers, certains hôpitaux envoient des matériaux de qualité médicale à une variété de fabricants de vêtements, du créateur de mode Christian Siriano à une communauté amish de l’Ohio, qui ont commencé à produire en masse des masques et des robes plus imperméables.

Mais les masques ne sont qu’un élément de l’équipement de protection individuelle dont les agents de santé ont besoin – et ils n’ont pas besoin d’être repensés pour que les machines à coudre les fabriquent en masse. Les équipements tels que les écrans faciaux – des feuilles de plastique transparent que les utilisateurs attachent à leur front pour fournir une barrière supplémentaire contre les gouttelettes – sont une autre histoire. Il est possible de MacGyver un tel appareil à partir d’une feuille de plastique et de liens zippés ou de bandes de caoutchouc, mais le processus et les résultats seraient trop longs et mal adaptés à la production de masse. Au lieu de cela, les ingénieurs ont trouvé plusieurs façons de fabriquer des écrans faciaux que les imprimantes 3D et les découpeurs laser peuvent produire.

Protection faciale

Bhamla est membre de l’une des premières équipes à adopter une approche de bricolage des équipements de coronavirus, qui est coordonnée sur la plateforme de communication d’entreprise Slack. Lorsque Nicholas Moser a rejoint le groupe pour la première fois, appelé Helpful Engineering, il dit qu’il comptait environ 300 participants. Alors que son attention se déplaçait vers les conceptions de lutte contre les coronavirus, le nombre de membres a grimpé à des milliers au moment d’écrire ces lignes. Moser, qui a de l’expérience en tant que chef de projet, est devenu responsable de MASKproject, un sous-groupe qui vise à développer des équipements de protection. MASKproject a rapidement commencé à affiner deux écrans faciaux, se concentrant finalement sur une conception de style origami. Tout découpeur, découpeur laser ou jet d’eau du commerce peut découper la conception open-source à partir d’une feuille de plastique plate, qui est ensuite pliée à la main dans la forme tridimensionnelle appropriée.

Moser dit que les écrans faciaux de son équipe sont déjà envoyés dans cinq hôpitaux, dont ceux de la Nouvelle-Orléans, du Massachusetts et de la Californie, à raison d’environ 10 000 par semaine. D’autres organisations ont suivi: le Massachusetts Institute of Technology et le Duke University Health System ont annoncé que leurs chercheurs avaient développé et testé leurs propres prototypes d’écran facial. Comme la conception du projet MASK, le bouclier de M.I.T. est produit sur une machine de découpe et ensuite plié à la main, tandis que Duke Health utilise un bandeau imprimé en 3D.

Dans tous ces cas, les nouveaux écrans peuvent être produits sur des machines relativement courantes – les découpeuses laser, les découpeuses et les imprimantes 3D se trouvent dans de nombreux espaces de fabrication, laboratoires et installations de production qui ne fabriquent généralement pas d’équipement médical. L’équipe de Moser souhaite travailler avec une variété de partenaires pour produire ses appareils, dit-il. «Tout, depuis un petit magasin qui fait de la typographie – qui découpe des morceaux de papier en formes – jusqu’aux grandes usines qui ont des découpeuses à rouleaux qui peuvent produire des centaines de milliers [of shields] par jour », ajoute Moser. Les appareils fabriqués par ce soi-disant modèle de fabrication distribuée sont ensuite acheminés vers un concentrateur central pour le contrôle de la qualité et la désinfection avant d’être expédiés aux hôpitaux. “Une partie de ce projet, qui est fascinant, est qu’il n’y a jamais eu ce type de fabrication distribuée”, dit-il. «Cette échelle de fabrication distribuée n’a jamais été réalisée. Et les chaînes d’approvisionnement se développent incroyablement rapidement, avec toutes ces personnes. »

Besoin de N95

Bien que la fabrication distribuée présente l’avantage de la vitesse, elle nécessite un équipement de réingénierie afin que les articles puissent être produits avec des machines telles que des imprimantes 3D plutôt qu’avec des appareils spécialisés. Et tous les nouveaux modèles ne répondent pas à des normes médicales strictes, qui sont particulièrement importantes pour les principaux articles qui sont maintenant sérieusement rares: les respirateurs N95. Les masques chirurgicaux peuvent arrêter les gouttelettes, mais les virus peuvent toujours se faufiler à travers le matériau. Cette possibilité est préoccupante lorsque l’air se remplit de particules virales, ce qui se produit lorsque les médecins ventilent des patients atteints de coronavirus gravement malades. Pour se protéger dans de telles situations, les professionnels de la santé portent des respirateurs N95. Ces masques s’adaptent parfaitement à la peau, admettant uniquement de l’air à travers un filtre dense qui bloque 95% des très petites particules tout en permettant aux utilisateurs de respirer sans effort excessif.

Le filtre d’un N95 est en polypropylène filé, un matériau actuellement en pénurie. Moser et ses collègues conçoivent donc un appareil similaire qui peut utiliser d’autres substances. «Nous avons conçu et prototypé et testons un écran facial indépendant du filtre pour remplacer le N95», dit-il. Le respirateur MASKproject se compose d’une base imprimée en 3D qui peut s’adapter étroitement au visage. Le produit a une grille avant qui force l’air à entrer à travers une pile de matériaux filtrants, y compris des filtres à air à particules à haut rendement «qui répondent aux mêmes spécifications de particules que le N95. Donc, ils ne sont pas classés pour être utilisés comme ça, mais ils ont une classification similaire », explique Moser. Son groupe teste actuellement les appareils pour le filtrage et la respirabilité.

Il est peu probable que l’appareil de MASKproject passe à travers tous les cercles réglementaires que les respirateurs certifiés N95 doivent passer, cependant. «Des produits tels que les respirateurs N95 passent par un processus de test rigoureux pour être qualifiés à ce niveau», explique Julie Swann, professeur d’ingénierie industrielle et de systèmes à la North Carolina State University. Mais la pandémie actuelle n’attendra pas d’être testée: la Food and Drug Administration a récemment annoncé qu’en cas d’urgence, les organisations américaines pouvaient se tourner vers des substituts tels que les KN95, des protecteurs comparables utilisés en Chine. Moser considère l’alternative de son équipe au N95 comme une option de sauvegarde similaire. «MASKproject, moi-même et Helpful Engineers – nous ne fabriquons pas de dispositifs médicaux», dit-il. «Nous fabriquons des produits à usage général que nous testons selon les mêmes normes internationales que les appareils comparables qui font défaut. Mais ils ne sont pas certifiés, ils ne sont pas réglementés et ils ne sont pas destinés à un usage médical. ” Moser note que les hôpitaux peuvent demander les appareils MASKproject, “mais ils ne sont pas du tout commercialisés à des fins médicales”. Malgré cette exclusion de responsabilité, dit-il, son équipe cherche à obtenir la certification de la FDA et du National Institute for Occupational Safety and Health aux U.S.Centres for Disease Control and Prevention.

Refonte du ventilateur

Comme les respirateurs N95, les ventilateurs doivent répondre à des normes extrêmement strictes. Lorsque la quantité d’oxygène dans le sang des patients atteints de COVID-19 tombe à des niveaux dangereux, ces appareils tentent de respirer pour eux. Mais les appareils complexes et coûteux sont en quantité limitée dans le monde entier, même si les fabricants augmentent leur taux de production.

«Au Royaume-Uni, le problème est que nos fabricants de ventilateurs sont fantastiques, mais la capacité actuelle de fabrication est d’environ 2 000 par an», explique Mark Thompson, ingénieur à l’Université d’Oxford. Il note que le pays aura besoin de beaucoup plus de machines que cela afin de prendre en charge le nombre estimé de patients COVID-19 qui en auront besoin dans les prochains mois. “Il n’est tout simplement pas possible d’augmenter la production de l’un de nos fabricants de ventilateurs”, dit-il. “Il doit avoir une solution complètement différente.”

Thompson est l’un des nombreux chercheurs à la tête du développement d’un substitut de ventilateur à usage unique inspiré d’un produit existant: le squeeze bag que les agents de santé utilisent pour contrôler manuellement la respiration d’un patient dans les situations d’urgence. Avec une alimentation en oxygène et un appareil pour automatiser le processus de compression et de libération, un tel dispositif pourrait aider une personne infectée à respirer pendant une période de temps prolongée d’une manière similaire à un ventilateur. Dans ce cas, l’équipe de Thompson voulait réaliser ce processus automatisé avec des pièces standard pour faciliter la fabrication de l’appareil. “Essentiellement, cela tourne autour de cette idée d’avoir beaucoup d’articles à usage unique [that] sont largement disponibles [and that] sont tous des équipements destinés aux patients », dit-il. Après une période de développement fulgurante de deux semaines, Thompson et ses collègues ont commencé à tester leur substitut de ventilateur, appelé OxVent. Et ils sont actuellement dans le deuxième cycle de tests pour obtenir l’approbation de la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, un organisme britannique semblable à la FDA aux États-Unis. Une fois que les développeurs auront obtenu le feu vert, ils prévoient d’avoir le fabricant de dispositifs médicaux Smith + Nephew produire leur conception open-source.

OxVent a été l’un des premiers à participer à la refonte des ventilateurs pour une fabrication plus rapide, mais ce n’est pas le seul concurrent. Trois groupes différents de physiciens ont développé leurs propres prototypes de ventilateurs d’urgence. Et ce mois-ci, le défi CoVent-19 a lancé un concours ouvert appelant à de nouvelles conceptions de ventilateurs. Le plan est qu’ils seront développés en seulement deux mois.

Ces conceptions ne seront pas aussi sophistiquées que les ventilateurs ordinaires. Par exemple, Thompson note que le produit de son équipe devra être jeté après avoir été utilisé sur un seul patient. Il manquera également de l’équipement de surveillance et des alarmes dont disposent les ventilateurs à grande échelle. D’un autre côté, les entreprises pourront augmenter la production de conceptions de ventilateurs d’urgence beaucoup plus rapidement en utilisant le type de fabrication distribuée sur lequel s’appuie également le travail de Moser. «Le défi est de [make] un nombre supplémentaire d’environ 20 000 ventilateurs avant le pic de l’épidémie », explique Thompson. «Nous pensons qu’avec ce type de système distribué, nous avons une chance de réussir à le faire.»

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.

