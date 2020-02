Les injures machistes d’un arbitre contraint de suspendre un match de football féminin en Espagne: “Les femmes ne devraient pas jouer ça”

Ce week-end, le football féminin a connu le match le plus controversé de son histoire en Espagne. C’était la confrontation entre le Crevillente Femenino CF et le SPA Alicante C cela n’a pas pu se conclure en raison du croisement entre les joueurs de l’équipe locale et l’arbitre.

Les femmes ont rapporté que le juge les avait insultées et dégradées en tout temps les appelant “nenazas” et qu’il a exprimé des phrases sexistes comme “la honte” et “les femmes ne devraient pas jouer ça”. Le club était chargé de lister ce type de commentaire dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux adressé à la fédération valencienne de football (FFCV) et au juge lui-même, pour lequel il a demandé à s’excuser.

“Ces délits et vexations à l’égard des femmes ne peuvent être gâtés, et encore moins quand ils viennent d’un professionnel embauché pour siffler des jeux de filles », précise le document.

José Antonio Candela, entraîneur de l’équipe, s’est entretenu avec l’agence EFE et a donné des détails sur ce qui s’est passé et a expliqué que c’était à la 70e minute quand tout est devenu incontrôlable: «(L’arbitre) a commencé à tirer des cartes et à expulser les gens et, Après avoir menacé de suspendre le jeu et d’appeler les autorités, c’est quand mes joueurs ont dit que c’était eux qui allaient appeler la garde civile pour tout ce que je leur avais dit” Jusqu’à ce moment, les footballeurs avaient enduré les paroles du juge.

«Les points ne nous importent pas. Nous ne pouvons pas consentir à ce type de comportement », a déclaré l’entraîneur, ajoutant: “Je ne sais pas si ce gars voulait être drôle ou a un problème et c’est tout”. Candela a également déclaré que la raison de la suspension était que la sécurité de l’arbitre n’était pas garantie, selon l’arbitre lui-même: “Bien que peu de temps après avoir reconsidéré et voulu continuer, quelque chose que nous n’acceptons pas.”

De son côté, le FFCV a commencé à collecter des informations pour comprendre ce qui s’est passé. Seules les insultes des joueurs locaux figurent dans le dossier de l’arbitre: “Tu vas manger ma chatte anormale, tu ne vas pas siffler dans la vie”, n’est qu’un des commentaires qu’il a entendus après avoir infligé une pénalité.