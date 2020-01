Les inondations en Indonésie font 60 morts et des dizaines de milliers de sans-abri

Des dizaines de milliers d’Indonésiens n’ont toujours pas pu rentrer chez eux samedi après les inondations qui ont frappé la région de Jakarta, qui ont fait 60 morts, selon un nouveau bilan, selon les autorités.

Plus de 170 000 personnes qui vivaient dans les quartiers les plus sinistres étaient encore dans des abris temporaires.

Les pluies torrentielles qui sont tombées le soir du Nouvel An ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans la région de Jakarta et dans la région de Lebak, au sud-ouest de l’île de Java, à environ 100 km de la capitale.

Samedi, l’agence nationale de gestion des catastrophes a indiqué que le nombre de morts était de 60 et que deux personnes étaient toujours portées disparues.

Dans les abris surpeuplés, les gens essaient de se reposer comme ils le peuvent sur des nattes minces. La nourriture et l’eau potable commencent à se faire rares.

Certains utilisent l’eau des inondations pour se laver.

“Nous avons besoin d’eau potable dans cet abri”, a expliqué Trima Kanti, d’un centre de la périphérie de Jakarta.

Le ministère de la Santé a indiqué qu’il avait déployé quelque 11 000 personnels de santé et militaires pour distribuer des médicaments, des produits d’hygiène et de la nourriture, afin de prévenir les flambées d’hépatite A ou d’autres maladies.

Dans la région de Lebak, où une dizaine de personnes sont décédées, la police et l’armée ont distribué de la nourriture instantanée et d’autres produits dans des communautés isolées, qui étaient détenues au secret après que plusieurs ponts ont été endommagés.

“Il est difficile d’y acheminer des fournitures … et une douzaine d’endroits sont touchés par les glissements de terrain”, a expliqué à l’. Tomsi Tohir, chef de la police locale. “C’est pourquoi nous utilisons des hélicoptères, bien qu’il n’y ait aucun endroit pour atterrir.”

Le ministre de l’Education et de la Culture, Muhadjir Effendy, lors d’une visite dans les zones les plus sinistres de Lebak, a déclaré que le gouvernement aiderait à réparer les écoles et à construire des ponts temporaires pour rétablir les communications.

Cette catastrophe est la plus meurtrière depuis les inondations de 2013 qui ont fait un bilan de dizaines de morts dans la capitale indonésienne.

