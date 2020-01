Les investisseurs de Continental Gold approuvent la vente à China Zijin

28 janvier (.) – Le mineur canadien Continental Gold Inc a annoncé mardi que ses actionnaires avaient approuvé une offre d’achat de 989,19 millions de dollars de Zijin Mining Group Co Ltd, l’un des plus grands producteurs d’or de Chine.

Sur les suffrages exprimés, 98,63% étaient en faveur de l’accord, a indiqué la société.

Zijin, soutenu par l’État, vise à sécuriser le projet aurifère emblématique de Continental Gold Buriticá en Colombie.

Le projet aurifère, situé dans le nord-ouest de la Colombie, prévoit une production moyenne d’environ 250 000 onces d’or par an pendant 14 ans.

La mine a mesuré et indiqué des réserves d’or de 165,47 tonnes et une réserve présumée de 187,24 tonnes.

Les estimations de production et la haute qualité font de Buriticá un projet convoité pour les sociétés minières.

Continental Gold a précédemment rapporté que les sociétés de services aux actionnaires institutionnels et Glass Lewis ont exhorté leurs actionnaires à soutenir l’accord.

Buriticá, située dans le département d’Antioquia, espère devenir un projet clé pour l’extraction souterraine d’or en Colombie.

Sous réserve de l’obtention des approbations requises, l’accord devrait être conclu au premier trimestre 2020, a déclaré Continental.

(Rapport d’Arunima Kumar. Traduit par Luis Jaime Acosta)