Les investisseurs de New York ont ​​exprimé à Guzman leurs doutes quant à la capacité de croissance de l’économie argentine

Un goût un peu amer a laissé la première rencontre face à face que le ministre de l’Économie, Martin Guzman, conservé avec des investisseurs et des banquiers à New York. Le fonctionnaire n’a pas donné un seul indice sur les caractéristiques que la renégociation de la dette aura, bien que les temps raccourcissent. Cependant, c’était une bonne occasion pour les financiers de se demander quelles sont les principales préoccupations qui existent à Wall Street concernant les prochaines étapes que l’Argentine prendra. Et clairement Parmi les questions qui ont été posées, une s’est démarquée: quelle sera la formule que le pays trouvera pour se développer à nouveau?

La réunion a impliqué des dirigeants de banques et de fonds d’investissement, y compris Black Rock, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Citadell, PointState, HSBC et Citi, Pour n’en nommer que quelques-uns. Ils étaient également d’importants chefs d’entreprise d’Argentine, parmi lesquels se sont démarqués Eduardo Eurnekian.

La discussion sur la façon dont l’Argentine se développera à nouveau n’a reçu aucune réponse. Guzmán a expliqué que tout était soumis à un bon accord avec la dette. “Nous ne pouvons pas encore faire de projections, car nous ne savons pas quel sera le scénario, tout dépend de la façon dont nous allons de l’avant avec la restructuration”, a expliqué le ministre. En fait, le gouvernement ne soulève la nécessité de payer la dette que lorsque la croissance reprendra.

Mais c’est là que les différentes positions sont verrouillées, dans ce qui représente une discussion «circulaire» qui rend très difficile le passage à une étape suivante. Alors que les autorités argentines soulèvent la nécessité de renégocier avec succès la dette pour qu’elle croisse à nouveau, la préoccupation des investisseurs est exactement l’inverse: d’abord, ils veulent une explication cohérente de la façon dont l’Argentine va croître à nouveau, puis accepter une proposition de renégociation de la dette .

A Wall Street, ils estiment que le pays ne présente aucun signal concret permettant un optimisme quant à la future capacité d’expansion, après une décennie de stagnation qui est devenue une forte baisse au cours des deux dernières années. «Sans investissement, il sera très difficile pour le pays de se développer à nouveau. Ce n’est qu’en encourageant la consommation des secteurs les plus bas qu’elle pourra générer un rebond spécifique, mais ce n’est pas quelque chose qui peut se maintenir dans le temps », Il a expliqué à Infobae l’un des participants à la réunion de Manhattan.

L’un des points faibles de Guzmán est l’incapacité de montrer des projections aux investisseurs. C’est du moins la caractéristique de toute nation, province ou entreprise qui cherche à se financer sur le marché ou même à renégocier la dette. Mais Le ministre a précisé que cela n’était pas possible, il ne présentera donc pas d’estimations sur le PIB, ni sur le résultat budgétaire ni sur l’inflation future. Sans aucune de ces données «dures», il sera beaucoup plus compliqué de convaincre les investisseurs de participer à un échange de dette qui, selon les estimations, sera peu «amical».

Le risque pays a de nouveau augmenté hier, une autre étape et est déjà à 2 100 points, une détérioration substantielle au cours des deux dernières semaines. La décision de la province de Buenos Aires de reporter le paiement du capital de l’obligation qui expire en 2021 n’a fait que freiner les esprits du marché. Cela a été ressenti non seulement dans la cotation des titres de Buenos Aires, mais aussi dans les obligations nationales.

Le seul fait concret auquel Guzmán a contribué lors de la réunion a été l’acceptation de 26% qui a pour l’instant reçu l’appel de la province de Buenos Aires pour renégocier la caution qui devait être payée le 26 janvier et qui veut être reportée au 1er mai. Mais pour cela il faut l’approbation de 75%, un chiffre encore lointain. Désormais, le district qui gouverne Axel Kicillof a offert un «édulcorant»: payer des intérêts pour 7 millions USD. S’il n’arrive pas à temps pour le 5 février, il tomberait en défaut, ce qui compliquerait beaucoup la situation provinciale mais infecterait encore plus les titres souverains. En tout temps, Guzman a précisé qu’il n’y aura pas de «sauvetage» de la Nation en faveur de la province.

Juste Le comité des créanciers mis en place pour négocier avec la province a souligné à la fin de la semaine dernière que l’absence de “plan économique” pour le district était l’une des complications de s’asseoir pour négocier une restructuration. Quelque chose de très similaire se produit aujourd’hui avec la renégociation nationale.

Après la réunion, à partir des conversations entre les financiers et les banquiers, le temps nécessaire pour mener à bien une renégociation de la dette très complexe a suscité des inquiétudes. On suppose qu’avant la fin de février la proposition devrait être de la part du gouvernement national, mais il ne resterait alors qu’un mois pour achever l’opération, ce qui devrait avoir lieu fin mars. Maintenant, le consensus est que ce serait un véritable miracle d’achever la restructuration en si peu de temps.