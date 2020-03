Les ITV demandent à Santé de suspendre immédiatement son activité afin que le coronavirus ne se propage pas | Moteur

AECA-ITV, une association qui intègre pratiquement toutes les installations privées et publiques d’inspection technique des véhicules (ITV), a demandé ce lundi au ministère de la Santé de suspendre votre activité “immédiatement” sur tout le territoire national pour éviter un plus grand nombre de cas positifs de coronavirus.

Le conseil d’administration de cette association a accepté cette demande dans un Conseil extraordinaire que vous avez célébré hier après-midi.

Comme expliqué dans une note, le risque de contagion qui existe dans les stations ITV est “très élevé” en raison du nombre de personnes qui y ont accès.

Les ITV manquent de masques et de gants pour protéger tous leurs employés

À cela s’ajoute le fait qu’à l’heure actuelle, il n’y a pratiquement pas d’équipement de protection EPI pour les employés et près de 500 centres ITV, ce qui rendrait impossible le respect des directives de prévention et de protection émises par le ministère de la Santé.

C’est donc pour AECA-ITV la santé des travailleurs est une “priorité” et des utilisateurs face à cette situation d’urgence sanitaire causée par COVID-19.

Les ITV demandent que l’ITV ne soit pas transmis pendant l’état d’alarme

L’association demande également que l’arrêt de l’activité soit accompagné du suspension des délais d’expiration de l’ITV jusqu’à ce que la normalité se rétablisse.

Si cela ne se produit pas, prévient la source, il n’y aura pas d’action homogène sur l’ensemble du territoire national, ce qui ne garantira pas la “égalité de traitement pour les utilisateurs”.

Dans certaines communautés, la police a ordonné la fermeture de certains ITV

Et tout cela, affirme-t-il, dans une situation où les forces de sécurité de l’État et les corps et forces de police apparaissent dans les stations ITV de certaines communautés autonomes – ils sont compétents en la matière – ordonnant la fermeture, mais dans d’autres non.

Pour AECA-ITVE, cela montre un “discorde claire dans les actions des autorités compétentes, pour une absence d’instructions claires à cet égard. “

Fermeture des ITV d’Estrémadure, des Asturies, de l’Andalousie et de la Navarre

À cet égard, ils assurent que certaines communautés, dont l’Estrémadure, les Asturies, l’Andalousie et la Navarre, ont accepté de suspendre le service ITV; tout en sachant que les conseils insulaires de Minorque et de Majorque pourraient le commander dans les prochaines heures.