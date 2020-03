Les jeunes adultes peuvent également faire face à des cas graves de COVID-19

Une nouvelle analyse de COVID-19

cas aux États-Unis révèle que, même si les personnes âgées courent un risque élevé de

devenant gravement malade, la maladie peut également frapper durement les plus jeunes.

Les premières données de la Chine

L’examen des 44 000 premiers cas du pays a suggéré que les cas les plus graves

Les cas de COVID-19 et les décès surviennent chez les adultes âgés de 60 ans ou plus et ceux

conditions sous-jacentes. Mais le premier

instantané de cas américains, publié par les Centers for

Contrôle et prévention des maladies montre que 1 personne sur 5 atterrit dans le

l’hôpital ont entre 20 et 44 ans.

L’analyse du CDC, publiée

Le 18 mars, couvre 2 449 cas signalés du 12 février au 16 mars. Parmi 508 patients qui ont dû être hospitalisés, 20% avaient entre 20 et 44 ans. Et sur 121 personnes admises

dans une unité de soins intensifs, 12% appartenaient à ce groupe d’âge.

La France et l’Italie sont également

signalant des cas d’adultes plus jeunes tombant gravement malades avec le coronavirus.

Cohérent avec d’autres

études, le CDC a constaté que les patients de 65 ans et plus s’en tiraient toujours le

pour cent des hospitalisations, 53 pour cent des admissions en USI et 80 pour cent des

des morts. Et les patients de moins de 20 ans semblent toujours présenter des symptômes plus légers. Peu d’enfants

ou les adolescents ont dû être hospitalisés, et aucun n’est décédé, selon l’analyse.

Mais pas tous les cas

inclus suffisamment d’informations pour suivre leurs soins, et il est difficile de savoir si l’un des

les jeunes adultes avaient des problèmes de santé sous-jacents – un risque

facteur de développement d’une maladie grave. Cela pourrait gonfler le risque apparent pour les jeunes adultes. Des tests et un suivi plus répandus sont nécessaires pour mieux identifier qui est

à risque et guider les mesures que les communautés adoptent pour protéger les groupes vulnérables (SN: 3/6/20; SN: 3/13/20).

Les nouveaux chiffres devraient être un signal d’alarme pour les jeunes, déclare Aubree Gordon, épidémiologiste à l’Université du Michigan à Ann Arbor. “Je ne pense pas que cela ait vraiment touché [them] la gravité de cette situation », dit-elle. “Même s’ils ne pensent pas que cela aura un impact personnel sur eux, ils doivent se rendre compte qu’ils contribuent à la transmission globale et mettent beaucoup de gens en danger”, dit-elle.