Les jeunes profitent des prix bas sur les vols coronavirus pour voyager dans le monde

Malgré la grande peur qui existe dans le monde en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et bien que beaucoup de gens aient fait de soi-disant achats de panique pour rester en sécurité chez eux, il y a des jeunes qui ont profité des bas prix pour réserver vols dans différentes parties du monde.

Tel est le cas de Ashley Henkel qui habite Californie, États Unis, mais qui a osé passer l’été dans le nord du continent américain, puisqu’il a acheté des vols pour visiter Vancouver, New York y Portland.

“J’ai l’impression que si coronavirus si cela devenait encore plus sérieux et anéantissait beaucoup de gens, cela pourrait aussi bien être quelque part en s’amusant. Il n’y a rien d’amusant à rester à la maison et à s’inquiéter », a-t-elle révélé à NBC News.

Malgré les dangers de la propagation du virus, Henkel elle n’est que l’un des nombreux jeunes qui diminuent l’existence d’une maladie comme COVID-19, ils ont donc profité des bas prix que les compagnies aériennes ont dû proposer dans le cadre des actions après l’effondrement de la consommation de vols pour la pandémie.

Et est-ce que parmi certaines des mesures émises par les gouvernements de différents pays, est de suspendre l’arrivée de certains vols d’entités qui ont présenté un grand nombre de les infections, ainsi qu’ils ont recommandé de restreindre les voyages non essentiels, de sorte que les gens ont dû annuler leurs vols jusqu’au panorama de coronavirus semble plus encourageant.

Selon une projection de la Association du transport aérien international (IATA), on estime que les voyages aériens mondiaux perdront 63 milliards de dollars jusqu’à 113 milliards en raison de la faible demande.

