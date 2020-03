Les Jeux de Tokyo 2020, sans nouvelles, continuent | Sports pratiques

Le Comité International Olympique (CIO) a réitéré ce mardi son “engagement total“avec la célébration de Jeux olympiques de Tokyo 2020 aux dates prévues, du 24 juillet au 9 août, tout en encourageant les athlètes à poursuivre leurs préparatifs pour l’événement principal du sport mondial de cette année.

Dans un communiqué, le CIO exprime son “engagement total pour le succès des Jeux Olympiques de Tokyo 2020” et confirme la date de la célébration “qui aura lieu du 24 juillet au 9 août“De cette manière, la plus haute instance olympique émet les rumeurs qui ont émergé ces derniers jours avant la propagation du virus COVID-19.

Des rumeurs sur un possible report des Jeux de Tokyo, qui ont augmenté mardi après que le ministre japonais en ait été responsable, Seiko Hashimoto, affirment que le contrat d’organisation parle de l’année 2020, sans préciser de dates.

Réunion du CIO

La déclaration est rendue publique après la réunion de l’exécutif du Comité olympique espagnol qui a commencé ce matin une réunion à Lausanne (Suisse) pour discuter de la situation créée après la propagation du coronavirus.

De plus, du CIO, les athlètes sont encouragés à “continuer à préparer les Jeux“et note qu’il suivra à tout moment les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans le communiqué, ils indiquent que “l’exécutif a entendu un rapport de toutes les mesures prises jusqu’à présent pour remédier à la situation du coronavirus et a ensuite tenu un débat approfondi”. Ils apprécient également la collaboration fournie par l’OMS et saluent les efforts et la flexibilité des athlètes nationaux, des fédérations, des comités et des gouvernements pour s’adapter aux changements du calendrier sportif, en particulier tournois de qualification pour Tokyo

“Le CIO suivra les recommandations de l’OMS, en tant qu’agence des Nations Unies responsable de cette affaire”, a déclaré le CIO.

practicodeporte@efe.com