Les Jeux olympiques reportés à 2021 en raison d’un coronavirus

Le Comité International Olympique (CIO) et le gouvernement du Japon ont convenu aujourd’hui de reporter les prochains Jeux Olympiques d’environ un an en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus sur la préparation des athlètes.

Cela a été décidé par le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, et le président du CIO, Thomas Bach, lors d’une conversation téléphonique qu’ils ont eue aujourd’hui, au cours de laquelle d’autres représentants des autorités sportives et politiques du Japon étaient présents.

“Le Japon, en tant que pays hôte, dans les circonstances actuelles, a proposé que (le CIO) étudie s’il peut être reporté dans environ un an (les Jeux olympiques) afin que les athlètes puissent avoir les meilleures conditions”, a déclaré Abe dans des déclarations à la journalistes.

“Bach a répondu qu’il était d’accord à cent pour cent”, a-t-il ajouté, notant: “Nous avons donc conclu un accord pour organiser les Jeux olympiques de Tokyo au plus tard à l’été 2021.”

Le chef du gouvernement japonais a souligné que lors de la conversation, lui et Bach ont confirmé “qu’il n’y avait aucune possibilité d’annuler” les Jeux Olympiques qui devaient commencer le 24 juillet.

Diverses fédérations sportives et comités nationaux olympiques ont réclamé le report de Tokyo 2020 ces derniers jours en raison de l’extension de COVID-19 et de l’impossibilité pour les athlètes de se préparer correctement.

Dans sa dernière décision publique, connue plus tôt cette semaine, le CIO a déclaré qu’il commençait à envisager la possibilité d’un report comme l’une des options, mais a fixé un délai maximum de quatre semaines pour prendre une décision finale.

Cependant, selon ce que Abe a rapporté après sa conversation téléphonique avec Bach, les deux parties ont déjà décidé de reporter les compétitions olympiques d’un an.

Pour sa part, la ministre des Jeux olympiques et paralympiques, Seiko Hashimoto, a déclaré qu’Abe et Bach avaient discuté de diverses questions, et il a été décidé que “au plus tard à l’été 2021, les Jeux olympiques auront lieu”.

“Nous voulons nous assurer que les JO seront une victoire contre le coronavirus”, a ajouté le ministre.

L’annonce par les autorités japonaises a été publiée peu avant la tenue d’une réunion d’urgence du CIO pour discuter de cette question, selon les médias japonais.

Avec des informations de l’EFE

