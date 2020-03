Les jeux vidéo et autres divertissements pourraient-ils aider à ralentir la diffusion de COVID-19?

Pour arrêter la propagation des maladies infectieuses, nous devons rencontrer les gens là où ils se trouvent: sur leurs écrans. Alors que l’urgence sanitaire mondiale du coronavirus COVID-19 se poursuit, un meilleur engagement en matière de santé publique, grâce au divertissement, pourrait être une stratégie clé pour une intervention réussie.

Le CDC et l’OMS ont travaillé d’arrache-pied pour rendre l’information sur la santé intéressante et facilement accessible. Mais cela ne suffit pas. Notre population avide d’histoires a besoin de récits de santé publique innovants avec lesquels les gens peuvent facilement s’engager via des appareils mobiles.

Des preuves à l’appui de ce type d’engagement public existent déjà. Récemment, plus de 130 millions de joueurs ont réussi à faire planter le site Web du jeu vidéo mobile Plague Inc. alors que les inquiétudes concernant la crise du COVID-19 montaient en flèche. Ndemic Creations, les créateurs du jeu, a publié une déclaration demandant aux joueurs de rechercher des informations sur les coronavirus auprès des autorités sanitaires, plutôt que dans le jeu lui-même. “[W]Chaque fois qu’il y a une épidémie, nous constatons une augmentation du nombre de joueurs, car les gens cherchent à en savoir plus sur la propagation des maladies et à comprendre la complexité des épidémies virales », ont expliqué les créateurs du jeu.

Dans Plague Inc., les joueurs peuvent créer des épidémies, manipulant les conditions mondiales jusqu’à ce que la maladie atteigne des proportions pandémiques. Le CDC et d’autres organisations de santé ont félicité Plague Inc. pour sa capacité à sensibiliser aux maladies infectieuses, tout en maintenant une approche fondée sur des preuves. En 2019, Plague Inc. a été classé par les jeux populaires d’Apple comme non. 1 en France, non. 2 en Australie, au Brésil et en Allemagne et no. 3 au Royaume-Uni et aux États-Unis. Jusqu’à présent, 700 millions de matchs ont été joués à Plague Inc.

De même, le thriller pandémique Contagion de 2011, réalisé par Steven Soderbergh, a récemment atteint le sommet des recherches Google, des mentions Twitter et des téléchargements iTunes. Beaucoup citent les étranges similitudes entre COVID-19 et le virus fictif «MEV-1» du film, expliquant le regain d’intérêt pour le film. Le récit axé sur les personnages de Soderbergh, mettant en vedette Matt Damon et Marion Cottillard, entre autres, offre une forme de contenu beaucoup plus convaincante que des infographies stériles. Le public semble disposé à passer des heures à lire du contenu si l’histoire est assez bonne. Nous avons juste besoin de la bonne histoire.

Il est temps de retourner le script sur la prévention des maladies infectieuses. De plus en plus, le public recherche un contenu qui lui permet de faire partie de l’histoire et donc de la solution. Nous avons besoin de divertissement qui active notre agence. L’épidémie de COVID-19 est l’occasion de réinventer l’engagement en matière de santé publique et d’utiliser le divertissement comme moyen de prévention d’une pandémie. Il est maintenant temps de nouer des partenariats entre le divertissement et la science pour lutter contre l’épidémie de COVID-19 et créer un nouveau récit de santé publique.

Le succès de Contagion vient de son scénario captivant mais aussi de sa collaboration avec la communauté scientifique. L’écrivain Scott Z. Burns a consulté des épidémiologistes, des virologues et des experts en santé publique pour élaborer une histoire d’infection virale à la fois réaliste et convaincante. Les cinéastes et les scientifiques ont pu co-inventer un contenu engageant qui contextualisait les informations sur la santé dans une histoire à laquelle tout le monde pouvait se rapporter.

Le jeu pandémique de Plague Inc. combine le meilleur de la narration avec des scénarios scientifiques précis. Il donne aux joueurs des choix qui renforcent l’apprentissage de la façon dont les épidémies se propagent et à quoi ressemblent les efforts efficaces de promotion de la santé publique. Le créateur de Plague Inc. s’est engagé à poursuivre sa collaboration avec la communauté de la santé publique, en continuant à travailler avec les organisations de santé du monde entier pour impliquer le public.

La santé publique mérite une histoire aussi convaincante, stimulante et cinématographique que les meilleures émissions de télévision d’aujourd’hui. Avec l’effet sans précédent de COVID-19 sur notre communauté mondiale, il est temps de co-créer une histoire avec une nouvelle solution pour tous.

Il est temps d’utiliser le pouvoir du divertissement pour contribuer à la prévention des pandémies.