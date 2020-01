Les jeux vidéo et les protagonistes eSports de «Pas un jeu» dans Movistar + | Sports pratiques

Les jeux video et les eSports star dans le documentaire ‘Pas un jeu», qui sera diffusée le 10 février, lundi, sur la chaîne # 0 de Movistar +.

C’est une production de FCB & Fire pour Movistar + qui a l’intention d’ouvrir un débat sur cette tendance mondiale, ainsi que de montrer comment le monde du jeu a un impact sur l’environnement familial actuel.

Cette révolution d’une nouvelle façon de comprendre les jeux vidéo, leur professionnalisation en tant que sport et la naissance d’un spectacle qui déplace des millions de fans et génère des affaires en dehors de leur propre industrie est traitée dans ce documentaire, qui vise à réduire cet écart de génération, à approfondir dans chacun des aspects qui font du jeu et de l’eSport un phénomène mondial.

Document sociologique

À travers des entretiens avec différentes personnalités, ils soulignent de Movistar *, des spécialistes, des influenceurs, des joueurs et d’autres personnalités, «Pas un jeu» devient “un document sociologique international, qui met en commun et clairement les différents points de vue de chaque génération “.

Ce documentaire répondra à des questions telles que “Qui vous a invité dans nos vies? Connaissons-nous exactement la portée de l’industrie du jeu vidéo? Connaissons-nous les aspects positifs et négatifs qu’ils ont dans notre société et chez nos enfants?” S’agit-il d’une dépendance ou d’une passion? o Favorisent-ils l’isolement ou la sociabilité?

practicodeporte@efe.com