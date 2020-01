Les jeux vidéo les plus attendus de 2020

Cette 2020 ne sera pas une autre année dans le calendrier de l’industrie du jeu vidéo ou de ses joueurs concurrents, car elle sera marquée par l’arrivée de la nouvelle génération de consoles. Tellement Sony comme Microsoft Ils sont prêts à franchir le pas vers des systèmes haute performance, avec de vraies résolutions 4K, des taux de rafraîchissement de 60 images par seconde et un millier de prises de vue supplémentaires pour justifier leur coût d’admission élevé.

Mais cela ne signifie pas que Playstation 4 et Xbox One ils restent sans raison d’en être loin, car 2020 sera une année pleine de jeux qui, si tout se passe bien, se traduiront par un adieu générationnel décent à encadrer. De tout ce qui sort, ce sont les jeux auxquels vous devez faire attention. Il convient de clarifier certains points: il n’y a pas d’ordre d’importance particulier et la plupart ont des dates de lancement confirmées.

Les gens de CD Projekt RED il a laissé la tige très haute avec The Witcher 3: l’un des jeux de rôle les plus retentissants de la décennie qui vient de se terminer. Non seulement en termes de production et d’échelle, mais aussi d’exécution, d’attention aux utilisateurs et de dorloter presque obsessionnel qui les a amenés à peaufiner le jeu jusqu’à ce qu’il devienne presque parfait. On attend donc beaucoup de cette Cyberpunk 2077: une œuvre inspirée du jeu de société dit Cyberpunk 2020 qu’au-delà d’avoir Keanu Reeves comme partenaire, cela nous offrira une perspective complètement renouvelée de ce que signifie le genre cyberpunk et pourquoi pas aussi, une nouvelle façon d’affronter les jeux d’action, puisque le fer de lance de cette Les titres sont les options pour jouer comme nous l’imaginons. Un immense monde ouvert plein de vie, de grands personnages et une histoire dense ne sont que quelques-uns de ses arguments pour nous mettre dans le fauteuil dès son départ. Heureusement, il manque de moins en moins.

L’une des exclusivités PlayStation les plus attendues est sans aucun doute Le dernier d’entre nous, partie II: la suite directe du plan qui savait tout casser en des temps de Playstation 3. A cette occasion, nous trouvons une histoire qui promet encore plus de grossièreté que la précédente, où la plus grande menace de l’environnement post-apocalyptique est les petites bandes de survivants et pas tant celles affectées par le champignon létal “cordyceps”. Ellie joue le rôle principal, bien que comme nous l’avons vu dans différentes bandes-annonces, il est prévu que Joel apparaisse à un moment donné de l’aventure. Dire que cela a l’air incroyable est peu: seuls les sorciers de Chien coquine Ils savent comment comprimer le matériel des consoles Sony à ce niveau. Encore une fois, il y aura de la musique Gustavo Santaolalla et nous sommes probablement confrontés à ces jeux qui auront leur édition à l’avenir Playstation 5.

Pour beaucoup, ce n’est pas le meilleur, mais nous savons tous que s’il y a un jeu emblématique dans la série, c’est Final Fantasy VII. L’idée de ce remake génère donc beaucoup d’attentes depuis son annonce officielle. Au cas où vous ne vous en souvenez pas, Final Fantasy VII est un jeu vraiment énorme (arrangé sur trois CD dans sa version originale). Par conséquent, la décision créative pour cette réédition est de diviser le jeu en plusieurs parties, ce premier opus étant celui qui se déroule tout au long du voyage de Midgar. Il aura un système de combat renouvelé avec la possibilité d’utiliser le classique à tour de rôle, en plus d’une superbe section technique. Il a beaucoup à prouver, mais ce qui pourrait être joué dans l’E3 de 2019 suggère qu’il peut s’agir d’une véritable bombe.

La suite du jeu de tir le plus important de la dernière décennie: on ne parle ni plus ni moins que Eternal Doom. L’équipe qui a su revivre le classique d’antan avec un design basé sur les anciennes cartes Doom, ajoutant des mécanismes de risque et de récompense et renvoyant le frénétisme au genre est de retour avec une livraison encore plus ambitieuse. Nous sommes toujours “le type Doom” qui doit chasser les démons, maintenant avec un nouveau répertoire de mouvements qui nous permettent de traverser les niveaux de formes inédites, en plus de nouveaux éléments qui donnent de la variété à l’action d’adrénaline caractéristique. Il arrive que maintenant la structure des cartes joue davantage avec la verticale, fusionnant le gameplay traditionnel avec une philosophie spécifique à la plate-forme de Mirror’s Edge ou Bleu clair, si vous voulez, mais avec des gallons d’hémoglobine et de pulvérisation de viscères.

Il semble incroyable d’écrire ces lignes, se référant à un nouveau jeu dans l’univers Demi-vie. Une folie! Mais c’est vrai, car ça fait très peu Soupape a annoncé que son prochain grand match ne sera ni plus ni moins de Half Life: Alyx, qui est clairement centré sur le compagnon de Gordon Freeman, que nous avons vu lors de Half Life 2. Ce titre fonctionnera comme un “prequel”, car il se situe entre les événements des premier et deuxième matchs. Il sera exclusif aux PC et aux appareils de réalité virtuelle. Bien que cela fonctionne dans En direct et Oculus, l’expérience complète est réservée à l’équipe Valve Index. Pendant longtemps, la réalité virtuelle en tant que format a besoin d’un jeu qui le valide et nous pouvons être précisément face à cela: un titre avec le potentiel de changer ce paradigme stagnant.

Le peuple uni ne sera jamais vaincu. Je paraphrase, mais c’est l’esprit de Watch Dogs: Legion, qui abandonne l’idée de raconter l’histoire d’un protagoniste pour faire de même avec une résistance. Une résistance composée de civils que nous pouvons recruter en effectuant des missions afin de les aider dans leurs affaires personnelles. Ma résistance peut être différente de la vôtre: elle ne peut être composée que de familles entières, tandis que la vôtre peut être exclusivement composée d’éléments correspondant aux personnes âgées. C’est que le changement paradigmatique va de pair avec le concept de jouer littéralement avec n’importe quel personnage qui marche dans les rues de Londres: chacun avec sa propre voix, sa propre histoire. Clint Hocking -un des esprits les plus brillants de l’industrie-a créé un système procédural qui génère ces missions, histoires et même les voix des personnages, de sorte que tout semble unique et irremplaçable. La guerre contre le système de vigilance extrême et de confidentialité zéro atteint à la fois les consoles de génération actuelle et celles de la suivante, à savoir la PlayStation 5 et Xbox One Series X.

Nous l’avons pris pour acquis, mais nous ne pensions pas que cela pourrait prendre si longtemps. Est-ce que s’il y a un jeu Nintendo caractéristique -e idéal pour les capacités de Nintendo Switch– c’est ça Traversée d’animaux. Il est incroyable qu’avant l’annonce, une version – très populaire – pour les téléphones portables soit sortie en premier, mais c’est déjà du passé. La proposition de ce jeu est plus ou moins ce que nous savons tous: s’installer sur une île et forger notre maison pour le travail, les activités et la gestion des ressources, mais renforcée par les capacités en ligne de la console qui enrichira sans aucun doute la forte composante sociale implicite dans le jeu. Il y aura également d’excellents outils pour personnaliser notre personnage et tous les éléments qui l’entourent. Animal Crossing est l’un de ces jeux qui sont littéralement infinis, vous pouvez donc prendre cette De nouveaux horizons comme une invitation à des vacances permanentes à portée des boutons du pad, où que vous soyez.

Sucker Punch Productions Il est largement connu pour l’une des meilleures séries de super-héros non inspirés par la bande dessinée ou quelque chose comme ça: nous nous référons à Infamous, dont l’extension couvre à la fois PlayStation 3 et PlayStation 4. En s’appuyant sur cette connaissance, ce jeu commence à prendre forme aussi monde ouvert, mais situé sur l’île de Tsushima, au Japon féodal, lors de la dernière invasion des Mongols. Cela se traduit par un jeu d’action, une vengeance à l’ancienne et une série de prises de vue impossibles qui rendraient la personne même jalouse Akira Kurosawa. Cela a l’air incroyable et, si nous considérons la façon dont Sucker Punch gère les sections jouables, c’est probablement incroyablement amusant. Une autre des grandes exclusivités de l’année, également pour la maison PlayStation.

Peu importe Halo: Infinite C’est un vrai mystère. 343 Industries a relevé le très gros défi de poursuivre le travail de Bungie avec la série phare de Microsoft et la vérité est que rien ne s’est bien passé: ni Halo 4 ni 5 n’ont réussi à capturer ce qui rendait la franchise si spéciale soit de l’intrigue soit du jouable. C’est pourquoi, bien que cela paraisse étrange, ce jeu est défini par 343 comme une continuation mais aussi un “redémarrage spirituel” (?). Quoi qu’il en soit, la chose importante à propos de ce jeu est qu’il sera l’un de ceux qui accompagneront le lancement de la prochaine Xbox One sous-titré “Série X”, il sera donc l’un des représentants de ce qui peut être fait techniquement dans la prochaine génération consoles Mais attention: vous pouvez également jouer sur les consoles Xbox actuelles, donc en quelque sorte, nous gagnons tous sur celle-ci.

Le premier Lumière mourante C’était un jeu très mal évalué compte tenu de sa qualité. Ce que je dis bien: super! Une ville assiégée de zombies à explorer longue, large et haute, avec un gameplay inspiré du parkour, avec un combat rapproché et un ensemble d’escalade et de mouvements d’escalade qui ont rendu tout incroyable. Cela et les zombies de toutes sortes, y compris ceux très effrayants et mortels qui apparaissent quand il fait noir dans la ville (d’où le nom du jeu). Ce deuxième volet propose la même chose mais beaucoup mieux: des environnements renouvelés, des gangs de survivants impitoyables et une histoire dans laquelle toute notre action génère des conséquences tangibles non seulement dans le livret, mais dans l’environnement qui nous entoure. Avec ça c’est tellement bon avec le premier qu’on s’installe, car cela nous assurerait un jeu superbe, amusant et pratiquement éternel.

Un peu de futurologie, puisque les noms que nous allons mélanger cette fois sont des jeux qui, s’ils se confirmaient cette année, pourraient être au moins décolorants. C’est le cas de Nintendo, qui devrait montrer des signes de vie avec Metroid Prime 4 et Souffle de la nature 2: La raison en est que les futurs plans de la console hybride très réussie sont quelque peu diffus, et l’arrivée de tels réservoirs ne devrait pas être attendue. No More Heroes 3 Cela pourrait également augmenter les rangs des nintendants.

La même chose peut être dite de Diable 4 et Overwatch 2les deux Blizzard. Bague Elden (Miyazaki plus George R.R. Martin), Baldur’s Gate III, sont d’autres qui pourraient également arriver cette année. Nous devrons attendre et voir.