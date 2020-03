Les jeux vidéo, refuge en temps de coronavirus

Bien que la Ligue espagnole ait été suspendue, un derby andalou a été joué devant un public digne des grands stades. Le 15 mars, deux joueurs professionnels du Betis et de Séville se sont affrontés dans le jeu vidéo FIFA20, sous le regard de 60 000 internautes.

Le jeu, qui a enthousiasmé les fans de ces deux grands clubs du sud de l’Espagne, est le reflet du succès des jeux vidéo en ligne, dans un contexte où confinement et distanciation sociale s’imposent pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

Lorsque plus d’un tiers de la population mondiale se trouve dans des conditions de confinement plus ou moins strictes, les jeux vidéo servent à passer le temps et sont un moyen – légal – d’échapper au confinement.

“Cela me permet de me sentir moins déprimé en raison de mon enfermement dans un espace confiné pendant si longtemps”, explique Yang An, qui a dû passer deux semaines dans la quarantaine à son retour à Shanghai.

Selon elle, elle passait jusqu’à huit heures par jour devant sa console Nintendo Switch.

Le 15 mars, c’est l’attaquant Borja Iglesias qui, sur la console, a donné la victoire à Betis (6-5) contre Séville, contrôlé par Sergio Reguilón, défenseur de Séville.

Le match a commencé en même temps que la réunion proprement dite était prévue au stade Ramón Sánchez Pizjuán. Quelque 60 000 personnes ont suivi l’événement, retransmis en direct sur la plateforme Twitch.

Cerise au dessert dans ce mélange entre réel et virtuel, c’est Iglesias lui-même qui a marqué le but gagnant du Betis.

“Nous le faisons pour le plaisir, pour que vous puissiez en profiter à la maison, tant que cette épidémie est toujours possible”, a déclaré Twitch.

Le match a connu un tel succès que, ce week-end, un mini-tournoi en ligne a été organisé avec un objectif caritatif dans lequel les joueurs de 19 des 20 clubs de la ligue espagnole se sont affrontés.

Face au succès des jeux vidéo, les fournisseurs d’accès mettent tout en œuvre pour faire résister leurs réseaux.

Le groupe américain de télécommunications Verizon a récemment rapporté que, en une semaine, le trafic sur leurs systèmes avait augmenté de 75% en raison des jeux en ligne.

Les sociétés et plates-formes de jeux vidéo se sont également mobilisées pour faire face au grand nombre de “joueurs”.

L’éditeur Rockstar Games, connu pour le jeu Red Dead Redemption, a promis que sa gamme de jeux continuerait, malgré le fait que ses employés devaient travailler à domicile.

Les communautés de joueurs “pourraient en quelque sorte recréer un peu l’espace vide et commun” à cause du coronavirus, estime Christian McCrea, professeur de jeux vidéo au Royal Institute of Technology de Melbourne.

Cet expert cite Pokemon Go à titre d’exemple, un phénomène mondial en 2016, lorsque des millions de personnes sont allées à la recherche de créatures virtuelles dans le monde. Son éditeur vient d’annoncer qu’il allait modifier le jeu pour le rendre plus compatible afin qu’il puisse être joué sans quitter la maison.

– Impact sur les enfants –

“Globalement, l’impact se fera surtout sentir sur les enfants, qui resteront à la maison pendant des mois avec des parents qui ne travaillent plus”, a-t-il expliqué à l’.. “Les jeux seront au centre de leur temps libre.”

Mais les jeux vidéo ont toujours été critiqués pour leurs effets néfastes sur la santé, notamment pour les yeux, mais aussi pour les conséquences psychologiques qu’ils peuvent générer et l’isolement social.

En 2018, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu la dépendance aux jeux vidéo comme une maladie mentale.

La Chine a lancé une campagne de sensibilisation à cet égard ciblant les jeunes qui ont passé trop de temps avec de tels jeux.