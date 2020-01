Les joueurs qui sont parmi les cotons, le renfort qui approche et les deux sorties imminentes: les nouveautés de la pré-saison de Boca

Amande et Wanchope, entre cotons

Boca est retourné travailler le matin à Ezeiza et la nouveauté a été mise en l’absence de Agustín Almendra et Ramón Ábila. Le milieu de terrain des jeunes souffre d’une surcharge musculaire au genou droit, tandis que Wanchope se remet d’une entorse à la cheville gauche. Cependant, du personnel d’entraîneurs, ils ont signalé que les deux joueurs ils arriveraient sans problème pour les matchs amicaux de ce jeudi et dimanche à San Juan, face à Université du Pérou et l’Atlético Paranaense, respectivement, dans ce qui sera le début de Miguel Ángel Russo comme DT de Boca.

Ramon Ábilaqui dans le répétitions du soir s’il pouvait s’entraîner avec le groupe, il pourrait jouer dimanche dans le match amical contre Paranaense du Brésil. Vendredi dernier, Wanchope avait quitté l’entraînement du matin avec une entorse à la cheville droite, avec des douleurs au-dessus du ligament talofibulaire antérieur. Ábila est l’un des 9 avec le nouvel entraîneur Miguel Angel Russo, une position dans laquelle Boca cherche à avoir un renforcement supplémentaire, comme discuté entre l’entraîneur, le président Jorge Ameal et Juan Román Riquelme, deuxième vice-président et en charge de tout Le football de l’institution.

Les premières équipes de Russo et les deux premières sorties de Boca

Jeudi prochain, lors du match amical contre l’Université de Lima également à San Juan, comme l’avant-centre Franco Soldano jouerait, joueur pour lequel Vélez Sarsfield a montré de l’intérêt. En outre, Julio Buffarini et Frank Fabra sont présentés comme latéraux dans l’équipe, donc dans les prochaines heures la sortie du marqueur droit Marcelo Weigandt serait précisée, prêté pour un an Chapelet Central, puisque dans cette position ils sont en plus de Buffarini, Leonardo Jara et Nahuel Molina.

L’idée de Russo est de mettre deux équipes différentes à San Juan de pouvoir voir et tester la majorité de l’équipe lors des deux matchs de préparation.

Pendant ce temps, la direction de xeneize négocie le vente du flyer Agustín Almendra à l’Inter Miami, qui pourrait payer pour votre pass une somme proche de 15 millions de dollars. Le premier vice-président Mario Pergolini pourrait rencontrer dans les prochains jours les dirigeants de la franchise de football nord-américaine, qui appartient à l’ancien entraîneur de l’équipe nationale anglaise David Beckham.

Pol Fernández, le premier nouveau visage à venir

Quant à Pol Fernández, certains détails manquent devenir le Le premier renfort de Boca dans ce semestre Le volant, 28 ans, qui arrivera en prêt de Cruz Azul, Il avait déjà arrangé son contrat avec Boca et on estime que dans les prochaines 48 heures, il pourrait arriver à Buenos Aires.

Enfin, la semaine dernière, il y a eu Entretien de Russo avec Carlos Tevez, dans lequel il a déclaré que Je voulais compter sur lui et que l’une des possibilités est d’être un avant-centre. Il convient de rappeler qu’avec Guillermo Barros Schelotto et Gustavo Alfaro comme entraîneurs, Apache a déclaré qu’il n’était pas à l’aise dans cette position.

L’équipe de boquense mardi sera à nouveau en double équipe au centre d’entraînement d’Ezeiza. Il Mercredi après-midi, les joueurs se rendront à Saint Jean pour faire face jeudi du 22 à l’Université du Pérou, réunion où ils sortiront la nouvelle chemise avec la marque Adidas.

Dès la fin de la réunion, l’équipe reviendra à Buenos Aires et de nouveau il se rendra à San Juan samedi après-midi pour jouer dimanche contre l’Athletico Paranaense également à partir de 22 heures, toujours au stade du Bicentenaire.