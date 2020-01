Les Kurdes, indemnes de la tempête qui secoue l’Irak

Les factions iraniennes préparent leurs armes, les autorités s’apprêtent à expulser les soldats et diplomates américains multipliant leurs protestations vers Washington. Au milieu de ce foyer politique et social irakien, le Kurdistan a réussi à rester à l’écart.

Cette région du nord de l’Irak doit son autonomie aux États-Unis, mais partage des centaines de kilomètres de frontière avec l’Iran.

Plusieurs jours après l’assassinat par l’Iran du général iranien Qasem Soleimani lors d’une attaque à Bagdad, les autorités kurdes “interagissent avec tout le monde mais ne prennent pas position”, a déclaré à l’. Adel Bakawan, sociologue et spécialiste irakien.

Les communiqués des autorités kurdes se limitent à appeler à la “modération” et au “respect de la souveraineté de l’Irak”. Et plus important encore, aucun député kurde n’est apparu au Parlement dimanche pour une session extraordinaire qui s’est terminée par un appel au gouvernement à expulser du pays les troupes de la coalition anti-djihadiste dirigée par les États-Unis.

Le terrain est très miné. Les députés pro-iraniens avaient averti à plusieurs reprises qu’ils dénonceraient les “traîtres à la patrie” et qu’ils ne voteraient pas comme eux.

Pour sa part, le président américain Donald Trump a déclaré que l’Irak sera soumis à “des sanctions jamais vues” s’il s’efforce de faire sortir ses soldats de son sol.

“La stratégie adoptée à court terme attend”, dit Bakawan, de voir “l’orientation que prendront les événements et de ne pas transiger d’un côté ou de l’autre tant que la situation ne sera pas clarifiée”.

Parce que, parfois, les événements en Irak sont déroutants. Lundi soir, les Américains ont annoncé le retrait de leurs troupes, avant de déclarer que la lettre adressée aux Irakiens pour les informer de ce retrait avait été envoyée par erreur!

Au-delà de la menace extérieure qui résulte des tensions entre Washington et Téhéran, l’Irak est déjà pris dans sa propre tempête.

Le gouvernement, qui a démissionné au milieu d’une révolte populaire sans précédent, à laquelle le Kurdistan n’a pas non plus participé, n’a pas encore été remplacé.

Dans cette confusion générale, “les députés chiites ont pris une décision radicale pour l’avenir de tout l’Irak, sous le coup de l’émotion”, accuse un cadre supérieur de l’Union patriotique du Kurdistan (UPK) du défunt président irakien Jalal Talabani, traditionnellement près de l’Iran.

“Il y a de nombreuses violations de la souveraineté irakienne et des mesures doivent être prises pour y mettre fin. Mais pas seulement contre un parti”, poursuit ce politicien, l’un des rares qui accepte de s’exprimer, sous anonymat.

Parce que, comme Bagdad, depuis des années, le gouvernement régional et les partis kurdes jouent dans les deux sens. D’un côté, “si le territoire du gouvernement régional du Kurdistan existe, c’est grâce à l’ingérence directe des États-Unis” qui a inscrit son statut distinct dans la constitution irakienne après son invasion de 2003, rappelle Bakawan.

Les Kurdes se sont également battus contre le groupe État islamique (IE) aux côtés de la coalition anti-IE, dirigée par Washington, ainsi que contre le général Soleimani, régulièrement vu à Erbil pendant la guerre contre les djihadistes.

Pris, les Kurdes irakiens ne sont pas prêts à risquer leur autonomie. Parce qu’ils sont les seuls au Moyen-Orient à diriger ce qui ressemble le plus à un État, tandis que les véléités d’autonomie de leurs compatriotes sont réprimées en Iran, en Turquie et en Syrie.

“L’Irak ne doit pas devenir un champ de bataille pour régler des comptes ou des conflits politiques”, explique Vian Sabri, chef de la liste du Parti patriotique démocratique du Kurdistan (PDK) de Masod Barzani, une figure de gardien à Erbil, dont le fils et le neveu dirigent le Kurdistan. autonome.

Encore une fois, la prudence kurde pourrait payer. Dans un pays secoué depuis quatre décennies par les guerres, lorsque la situation dégénère ailleurs en Irak, la région autonome est un refuge pour les hommes d’affaires, les diplomates et les humanitaires.