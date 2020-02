Les Lakers de Los Angeles reçoivent les Portland Trail Blazers dans un jeu plein d’émotions pour la mort de Kobe Bryant

Le Staples Center vit une soirée spéciale ce soir: il s’agit premier match officiel joué par les Lakers de Los Angeles après avoir appris la mort tragique de la légende de la NBA, Kobe Bryant. L’équipe violette et or reçoit les Portland Trail Blazers.

Les Lakers ont préparé un hommage impressionnant pour leur grande star des deux dernières décennies. Lors de la réunion précédente, des photos ont été montrées montrant Les T-shirts 8 et 24 (les numéros portés par Bryant) sont présents dans les vestiaires ainsi que dans les tribunes. Chaque assistant recevra un vêtement qui rappelle le joueur de basket légendaire.

Le célèbre chanteur Usher était chargé de faire une interprétation sincère de l’hymne chrétien Amazing Grace avant le début du match. L’émission télévisée a montré plusieurs basketteurs très touchés par l’hommage. Puis c’est au tour du groupe Boyz II Men, qui a chanté l’hymne national américain d’une manière si spéciale qu’il a fait pleurer Lebron James en larmes.

La franchise aussi a demandé aux fans qui n’ont pas de billets de ne pas s’approcher du Staples Center et qu’ils suivent toutes les actions depuis leur domicile, à la télévision. Les différents hommages ne seront pas transmis à travers les écrans géants qui entourent le stade.

Le groupe dirigé par Frank Vogel, plongé dans une immense douleur pour la mort d’une des plus grandes figures de l’histoire de la franchise Angelian, serait revenu à l’entraînement dans les dernières heures. «Nous nous concentrons sur le travail. Il y a une thérapie au travail. Nous obtenons un équilibre en essayant de faire du bien aux garçons», A déclaré l’entraîneur en dialogue avec les journalistes dans les locaux d’entraînement de l’équipe dans la banlieue d’El Segundo.

Pour tenter de remonter le moral d’une équipe battue, l’entraîneur a cherché à effectuer un entraînement différent, en mélangeant le basket-ball avec le football américain. “Le rire est toujours un bon remède pour quelque chose comme ça., le cas échéant. La formation d’aujourd’hui n’est pas la première fois que nous le faisons, mais ça fait du bien d’être là-bas », a-t-il déclaré.

La nouvelle a atteint les Lakers alors qu’ils se rendaient en Californie depuis Philadelphie. Kobe a brillé avec le t-shirt violet et or, au point qu’il est devenu l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la ligue. Pendant 20 ans dans l’institution qu’il dirigeait 5 anneaux NBA.

En plus de l’ancien basketteur, huit autres personnes sont décédées dans l’accident: sa fille Gianna (13 ans), Christina Mauser (38 ans, coach de l’équipe dans laquelle la fille a joué), deux mineurs de l’équipe (Alyssa Altobelli et Payton Chester), John et Keri Altobelli (parents d’Alyssa), Sarah Chester (mère de Payton) et pilote Ara Zobayan, 50 ans.

Jeanie Buss, propriétaire et présidente des Lakers, a présenté ses condoléances à Vanessa Bryant et aux trois autres filles du couple (Natalia, Bianka et Capri) avec une publication sur les réseaux sociaux. «Toute la famille Laker pleure avec vous»il a exprimé.

Les Trail Blazers, quant à eux, ont déjà rendu hommage à Kobe avec les 24 et 8 secondes violations faisant référence à leurs chiffres dans l’affrontement contre les Indiana Pacers. “Vous ne savez tout simplement pas comment vous allez réagir à un tel match. Vous ne savez pas ce que vous allez ressentir en ce moment. C’est impossible”, a déclaré Carmelo Anthony, ancien coéquipier de Kobe dans l’équipe nationale américaine.

Damian Lillard, la star principale de l’équipe de l’Oregon, a expliqué: “C’est une situation vraiment triste. Je pense que lorsque nous entrons au Staples Center, quand nous commençons à penser aux Lakers et à Kobe, quand nous voyons les hommages, ce sera très excitant Nous ne pourrons plus le nier, il n’y a pas d’issue, c’est ce qu’il y a. “

Les Lakers de Los Angeles mènent la Conférence Ouest avec 36 victoires et 10 défaites, tandis que les Portland Trail Blazers apparaissent en dixième position avec une fiche de 21-27.