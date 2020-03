Les Lakers ont battu les Bucks 113-103 avec 37 points LeBron James

LOS ANGELES (AP) – LeBron James a marqué 37 points, capturé huit rebonds et remis sept passes décisives pour gagner vendredi dans son duel avec l’autre capitaine du Star Game, Giannis Antetokounmpo, et les Lakers de Los Angeles ont vaincu 113-103 un les Milwaukee Bucks dans un affrontement entre les chefs de conférence occidentaux et orientaux.

Anthony Davis a marqué 14 de ses 30 buts au quatrième trimestre et les Lakers ont partagé la série avec les Bucks, qui ont le meilleur dossier de la NBA avec 53-10.

Les Angels ont ajouté leur 10e victoire en 11 matchs grâce en partie à une superbe performance de James, qui a marqué 14 buts au troisième trimestre et gardé l’équipe en tête pendant cette période. James a couronné la nuit avec un compagnon à une main à 27 secondes de la fin, ce qui a provoqué des chants de “MVP!” dans les tribunes du Staples Center.

Antetokounmpo avait 32 unités et 12 planches pour les Bucks, qui ont concédé leur deuxième défaite en trois matchs pour la première fois depuis octobre. Donte DiVincenzo a contribué 17 points pour Milwaukee, qui, au total, détient sept victoires en neuf dates.

Antetokounmpo a terminé solide avec 12 buts au dernier quart après deux périodes plus discrètes, mais Milwaukee n’a pas pu traquer les Lakers dans les dernières minutes de l’un des matchs les plus attendus de la phase régulière.

Antetokounmpo devrait remporter son deuxième titre NBA Most Valuable Player consécutif devant James, mais cela n’a pas empêché le Staples Center de reconnaître le travail de son as en seconde période. Cette saison, James est devenu le joueur avec le plus de passes décisives de la ligue, tirant le meilleur parti de Davis tout en conservant sa propre excellence en attaque.

Les Lakers ont pris l’avantage définitif au tableau grâce à un triple de James avec 8:59 à jouer au troisième quart.

James a marqué 34 000 points au cours de sa carrière au cours du match et a rejoint Kareem Abdul-Jabbar et Karl Malone comme les seuls à atteindre ce record.