Les Lakers se sont de nouveau entraînés et ont envoyé un message à Kobe Bryant et à sa fille Gianna: “Son amour et sa lumière resteront dans nos cœurs pour toujours”

Les Lakers continuent de pleurer la mort de Kobe Bryant. La franchise californienne a émis un message émotionnel mercredi soir pour l’un de ses joueurs les plus emblématiques et sa fille Gianna, décédée dimanche avec sept autres personnes dans un tragique accident d’hélicoptère.

«Nous sommes dévastés et serons à jamais affectés par la mort soudaine de Kobe Bryant et de sa fille Gianna. Nous envoyons notre amour à Vanessa, à la famille Bryant et aux familles des autres passagers », dit le message posté sur les réseaux sociaux de la franchise.

“Il n’y a pas de mots pour exprimer ce que Kobe signifie pour les Lakers de Los Angeles, nos fans et notre ville” Ajoutez le message. “Plus qu’un basketteur, il était père, mari et partenaire amoureux. Son amour et sa lumière resteront à jamais dans nos cœurs ».

Les Lakers ont également changé la couleur de leur logo, qui a perdu ses couleurs violettes et jaunes pour faire place à un noir de deuil, et l’image proéminente du profil Twitter, qui a maintenant une photo de Bryant souriant.

Tout comme la femme de Bryant l’a fait dans son message touchant sur Instagram, les Lakers ont également partagé les liens de Fonds MambaOnThree “Soutenir les familles touchées par cette tragédie” et la Fondation MambaSports pour tous ceux qui souhaitent “poursuivre l’héritage de Kobe et Gianna dans les sports pour les jeunes”.

Le message de la franchise est venu après que les joueurs et entraîneurs des Lakers soient revenus au travail mercredi, dans le complexe d’entraînement, avec la détermination de garder Bryant et les victimes à l’esprit, tout en continuant à faire face à une réalité: leurs responsabilités au basket-ball continuent, tout comme la vie elle-même.

“L’équipe veut représenter tout ce que Kobe était, plus que tout”, a commenté l’entraîneur Frank Vogel. “Nous avons toujours voulu qu’il soit fier, et cela ne va pas être différent maintenant.”

Vogel, qui a rejoint les Lakers il y a à peine huit mois, a été le seul à parler à la presse après l’entraînement. Apparemment, la perte est encore très difficile à digérer pour les joueurs, y compris LeBron James et Davis, qui étaient les coéquipiers de Bryant aux Jeux olympiques.

Bien que Bryant ait pris sa retraite en 2016, il est toujours très important pour la franchise et le basket-ball. Depuis 1996, lorsque les Lakers ont recruté ce garçon de 17 ans de la banlieue de Philadelphie dans le repêchage, Bryant était un visage de la franchise et une ville devenue folle de basket-ball.

Il a mené les Lakers à cinq titres NBA, et est le leader historique de l’équipe en points et matchs disputés.

Les Lakers actuels tentent de faire face à la défaite alors qu’ils se préparent pour leur prochain match, vendredi soir au Staples Center, recevant Portland.

“Nous sommes devenus une famille depuis très peu de temps”, Vogel a déclaré en référence à l’équipe des Lakers, qui n’a qu’un seul joueur qui était le partenaire de Bryant ici. «C’est quelque chose dont nous avons parlé en NBA. Ce groupe particulier a développé très rapidement des liens d’affection mutuelle et nous comprenons l’importance et les opportunités que nous avons cette année. Cela nous a simplement plus unis. »

À l’extérieur du complexe d’entraînement des Lakers, un mur temporaire, dédié à Bryant, a grandi pour couvrir toute la longueur de la propriété. À chaque extrémité, il a de superbes photos et autres souvenirs à la mémoire de Bryant et de sa fille décédée.

Les fans ont visité cette zone au cours des trois derniers jours, et ont écrit sur le mur blanc leurs réflexions et leurs prières.

La mort de Bryant a éclipsé ce qui était une campagne de résurgence passionnante pour ces Lakers, Les éliminatoires ont été perdues pendant six années consécutives, un record de la franchise.

Les Lakers actuels sont considérés comme des candidats fermes à être couronnés pour la 17e fois de leur histoire. James et Davis sont les principales stars d’un casting puissant qui possède le meilleur record de la Conférence Ouest, 36-10.

Mais la vie et le basket-ball ont acquis une nouvelle perspective pour les membres des Lakers.

Après le match de mardi contre les Clippers a été reporté en signe de deuil, les joueurs et les entraîneurs se sont rencontrés dans l’après-midi pour partager des histoires et se souvenir de Bryant, ce que Vogel considérait comme «bénéfique et thérapeutique».

Et quand ils ont quitté la cour, tous les membres de l’équipe sont passés sous de grands panneaux avec les numéros 8 et 24, écrit en blanc sur un mur noir, au-dessus de la porte qui menait aux vestiaires.

Anthony Davis et d’autres joueurs de Los Angeles se sont arrêtés et ont regardé les deux nombres de Kobe Bryant, supprimé par l’équipe. Ensuite, ils ont continué leur chemin.

Les Lakers ont conclu leur entraînement par quelques rires. Mais même cela semblait triste.