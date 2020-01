Les langues des signes affichent des ancêtres distincts

Aujourd’hui, plus de 140 langues des signes sont utilisées, principalement par les communautés de sourds du monde entier. Comme les langues parlées, chaque langue des signes a sa propre grammaire, son vocabulaire et d’autres caractéristiques spéciales.

Par exemple, la langue des signes américaine et la langue des signes britannique sont mutuellement inintelligibles. En fait, la langue des signes américaine a plus en commun avec la langue des signes française, principalement parce que les éducateurs français ont joué un rôle déterminant dans l’établissement d’écoles sourdes aux États-Unis au cours du 19e siècle. Mais si les lignées et le développement des langues parlées sont bien étudiés…

«Il n’y a pas eu beaucoup de comparaisons à grande échelle des langues des signes.»

Université du Texas, linguiste d’Austin Justin Power. Lui et ses collègues visent à combler cette lacune d’information.

«Afin d’étudier la question de l’évolution de la langue des signes, nous avons d’abord constitué une base de données d’alphabets manuels provenant de dizaines de langues des signes différentes à travers le monde. Un alphabet manuel est donc une sorte de sous-système dans une langue des signes qui est utilisé pour représenter une langue écrite. Il y a donc une forme de main qui correspond à chaque lettre. »

L’équipe de Power a choisi d’étudier les alphabets manuels car il en existe un enregistrement remontant à la fin du XVIe siècle en Europe. Pour découvrir les relations entre les alphabets, les chercheurs ont utilisé les mêmes méthodes que les biologistes utilisent pour tracer les relations entre les différentes espèces en fonction de leur ADN.

«Les méthodes regroupaient les langues des signes dans cette étude en cinq principales lignées européennes. Et ceux-ci étaient d’origine autrichienne, d’origine britannique, d’origine française, espagnole et suédoise. »

Selon Power, les alphabets manuels de l’Autriche, de la France et de l’Espagne pourraient être attribués aux alphabets manuels à une main de l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles. Mais chacune de ces lignées a évolué indépendamment les unes des autres. Et la lignée britannique, qui utilise un alphabet manuel à deux mains, a finalement atteint l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Inde.

L’étude a également confirmé les origines françaises de la langue des signes américaine et celles d’autres pays, dont le Mexique, le Brésil et les Pays-Bas.

Étonnamment, l’alphabet manuel autrichien a influencé les langues des signes jusqu’en Russie. Mais alors que cette lignée s’est en grande partie éteinte, des vestiges de celle-ci vivent aujourd’hui en langue des signes islandaise.

L’étude est publiée dans la revue Royal Society Open Science. (Justin M. Power, et al. Dynamique évolutive dans la dispersion des langues des signes)

Power affirme que de futures recherches comparant les vocabulaires de différentes langues des signes pourraient fournir encore plus d’indices sur la façon dont ils ont changé au fil du temps.

«Comprendre comment les langues des signes évoluent nous en apprendrait beaucoup sur la façon dont cette langue évolue en général.»

—Susanne Bard

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)