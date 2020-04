Les leçons de Galileo pour vivre et travailler à travers la peste

Le nouveau coronavirus a bouleversé notre monde au cours des derniers mois, forçant les gens à apprendre à travailler de manière entièrement nouvelle. Pour les scientifiques en particulier, Isaac Newton a été présenté à plusieurs reprises comme un modèle de productivité induite par l’épidémie, car il a passé son «année des miracles» en 1666 à éviter la peste dans la campagne anglaise et à développer ses idées sur la gravité, l’optique et le calcul.

Mais l’isolement et la contemplation silencieuse ne sont qu’un modèle de science en période de peste et auquel peu d’entre nous peuvent vraiment se rapporter. Galileo Galilei, astronome, physicien et mathématicien qui a transformé le télescope en instrument scientifique et jeté les bases d’une nouvelle physique du mouvement, nous présente un modèle inspirant et plus pertinent de travail scientifique en temps de crise. En fait, plusieurs des années les plus publiques et les plus turbulentes de la vie de Galileo ont eu lieu lors de la grande épidémie de peste de 1630-1633.

Galileo, né en 1564, avait été enfant à Florence lors de la précédente grande épidémie italienne de peste en 1575-1577, qui a ravagé le nord de l’Italie et tué 50 000 personnes à Venise, un tiers de la population totale. En tant qu’étudiant en médecine à l’Université de Pise, où Galileo a commencé ses études, il aurait certainement en savoir plus sur la fameuse maladie. Bien qu’il ait rapidement abandonné le souhait de son père de poursuivre ses études en médecine et se soit tourné vers les mathématiques et l’astronomie, il a néanmoins continué à lire et à parler de la peste.

En 1592, Galileo avait atteint un poste prestigieux à l’Université de Padoue, et en 1610, il publia son Starry Messenger. Le mince volume fait état des découvertes qu’il a faites avec son télescope: des étoiles jusque-là invisibles jaillissaient des cadres des pages, des montagnes s’élevaient de la surface de la lune et de nouvelles «étoiles médicinales» (en fait, des lunes), initialement nommées d’après son -être patron, traité à travers leurs orbites autour de Jupiter. La même année, son ami Ottavio Brenzoni lui a envoyé une copie du traité qu’il avait récemment publié sur la peste, ce qui, rétrospectivement, nous rappelle que les découvertes de Galileo dans les cieux ne pourraient jamais être entièrement dissociées des événements sur terre.

La correspondance de Galileo contient des références régulières à la flambée de peste en Toscane qui a commencé en 1630. Nous lisons la réponse défensive du neveu de Galileo Vincenzo après sa fuite dans une petite ville à l’extérieur de Prato, laissant Galileo avec son jeune fils: «Permettez-moi de dire d’abord que lorsque J’ai décidé de venir ici, je l’ai fait par désir de me sauver la vie, pas pour les loisirs ou pour changer d’air. »

Nous sympathisons avec l’humour noir du disciple de Galilée Niccolò Aggiunti, professeur de mathématiques à Pise, qui est retourné avec son père à Florence lorsque l’université a fermé et déplorait cette surveillance parentale renouvelée: «Je veux bien vivre… mais il me veut mourir en bonne santé…. Tant que je ne mourrai pas de peste, il est heureux de me faire mourir de faim. ” En repensant à notre propre vie d’il y a quelques mois, nous savons exactement ce que le plus cher ami de Galilée, le mathématicien Benedetto Castelli, voulait dire quand il a réfléchi avec lassitude en 1631 que cela faisait “mille ans” depuis que Galilée avait été à Rome avec lui.

La peste est également devenue un obstacle et une opportunité pour la publication la plus célèbre et la plus controversée de Galileo. Galileo s’était rendu à Rome au printemps 1630 pour essayer de faire publier son Dialogue concernant les deux systèmes mondiaux en chef. Pour cela, il a fallu faire en sorte qu’il soit imprimé par le biais de sa société scientifique, l’Académie du Lynx, et obtenir l’autorisation de publication par le biais du processus de censure du Vatican. Pendant cet été, cependant, la peste est apparue à Florence, et Galileo a décidé d’imprimer son dialogue localement, compliquant ainsi considérablement les procédures normales de censure. Certaines parties du Dialogue ont été vérifiées par les autorités de Rome, tandis que d’autres sections, y compris l’impression finale, ont été gérées à Florence avec l’assentiment réticent des censeurs romains. Ce processus de censure disjoint, à deux villes et à plusieurs autorités, a en fait créé un espace pour que Galileo puisse formuler ses arguments en faveur d’une Terre en mouvement avec plus de force qu’il ne l’aurait été autrement.

En février 1632, le Dialogue de Galileo s’achève à Florence. Bien que le courrier entre Florence et Rome ne prenne ordinairement que quelques jours, l’épidémie de peste a conduit les villes à appliquer des restrictions sur les voyages et le transport de marchandises pour des raisons de santé publique. En conséquence, seuls deux exemplaires du Dialogue étaient parvenus à Rome en juin, six autres étant arrivés en juillet. Avec plus d’exemplaires, une attention accrue a été portée à son contenu et à son argumentation. Alors que le texte atteignait les cercles de l’élite catholique de Rome, le pape Urbain VIII et les jésuites ont immédiatement exprimé leur indignation face aux libertés que Galilée avait prises en période de peste. En une semaine, le livre a été interdit. En septembre 1632, Galilée est convoqué à Rome pour témoigner devant l’Inquisition romaine. L’épidémie est en déclin et le procès de Galileo est sur le point de commencer.

Maintenant, les mêmes retards qui avaient gêné le courrier, la publication et la diffusion de son livre semblaient fonctionner en faveur de Galileo, alors qu’il plaidait sa propre innocence et demandait que le procès soit transféré dans sa ville natale de Florence. «Et enfin, en conclusion», écrivait-il à la fin d’une longue lettre à son ami le neveu papal, cardinal et inquisiteur Francesco Barberini, «si ni mon âge avancé, ni mes nombreuses conditions physiques, ni les afflictions de mon esprit , ni la durée du voyage en ce moment présumé de tribulations [plague] sont suffisants pour maintenir le Tribunal… alors je vais entreprendre ce voyage. » L’Inquisition romaine a répondu sans ambiguïté: Galilée devait se rendre à Rome, sinon il serait arrêté et amené en chaîne.

Le 20 janvier 1633, Galileo a commencé son voyage, qui a duré plus de trois semaines et comprenait une quarantaine obligatoire. Six mois plus tard, son procès s’est terminé. Galileo a reconnu ses erreurs, a renoncé à son propre travail avant l’Inquisition romaine et a commencé le voyage de retour de Rome à Sienne vers sa villa à Arcetri, en dehors de Florence, où il passerait les neuf dernières années de sa vie en résidence surveillée.

Bien que la plupart des observateurs de la censure et du procès de Galileo soient préoccupés par ses idées, sa fille Suor Maria Celeste, une religieuse cloîtrée de l’ordre des Clarisses, s’occupe, à distance, de l’état physique de Galileo. Derrière les murs de son couvent, Maria Celeste lui a préparé des aliments et des remèdes pour conjurer la peste. Avec une lettre de novembre 1630, Maria Celeste a enfermé deux électuaires – des médicaments mélangés à du miel – dans le but de protéger sa santé. “Celui qui n’a pas d’étiquette écrite est composé de figues sèches, de noix, de rue et de sel” et était lié avec du miel. Elle lui a conseillé de “le prendre tous les matins, avant de manger, dans une dose de la taille d’une noix, suivie immédiatement par un peu de grec ou autre bon vin, et ils disent que cela fournit une merveilleuse défense [against plague]. “

Le deuxième médicament devait être pris de la même manière, mais Maria Celeste a averti qu’il avait un goût amer. Elle lui a promis, cependant, qu’elle pourrait améliorer la recette s’il voulait continuer à prendre l’un ou l’autre. L’année de la peste et des procès d’inquisition de Galileo est également une histoire de soins intergénérationnels à distance, car Maria Celeste a travaillé à l’intérieur des murs de son couvent pour tirer parti des remèdes médicaux et spirituels pour soutenir et soutenir son père bien-aimé.

Au milieu de son inquiétude pour la réputation de son père, Maria Celeste et d’autres membres de la famille de Galileo ont envoyé des lettres régulières pendant son voyage de retour, l’informant des cas de peste dans la région environnante. Leurs missives régulières contenaient des ragots épidémiologiques, comptant le nombre local des nouveaux infectés et relayant le sort de ceux qui s’étaient rétablis ou étaient morts. La famille de Galileo a suivi les progrès de l’épidémie de peste alors qu’ils suivaient son retour à la maison jusqu’à une vie d’emprisonnement. Alors que nous sommes confrontés à notre propre séparation d’avec nos proches, nous devons nous souvenir de la manière dont la famille dévouée de Galileo l’a soutenu à distance pendant cette période tumultueuse.

Les années de peste de Galileo éclairent les réalités de l’engagement scientifique dans un monde plein de défis. Les défis de l’articulation de nouvelles découvertes scientifiques qui entrent en conflit avec la doctrine politique et religieuse. Les défis de la poursuite d’un programme scientifique international au cours de près d’une décennie d’isolement et d’emprisonnement. Et, bien sûr, les défis de vivre à une époque dévastée par une épidémie.

Alors que nous nous efforçons de poursuivre nos propres travaux scientifiques face à la pandémie de coronavirus, je suggère que nous considérions Galileo comme notre scientifique exemplaire de la peste. Forte de ses relations avec sa famille et ses amis et renforcée par des électuaires de fruits secs et de miel, la vie de Galileo nous enseigne que poursuivre la science n’a jamais été simple pendant une épidémie, et qu’il est néanmoins essentiel de persévérer.