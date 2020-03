Les leçons des épidémies passées pourraient aider à lutter contre la pandémie de coronavirus

Le 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé a officiellement désigné la nouvelle flambée de coronavirus pandémie. Définie comme la propagation mondiale d’une nouvelle maladie, une telle déclaration est la première à être faite depuis la grippe porcine H1N1 de 2009. Au moment d’écrire ces lignes, il y avait environ 336 000 cas confirmés de la nouvelle maladie, appelée COVID-19, entraînant plus de 14 600 décès dans le monde.

Bien qu’un coronavirus – une famille de virus qui causent des maladies allant du rhume au syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) – n’ait pas déclenché de pandémie auparavant, ce n’est pas la première fois que nous voyons la transmission mondiale d’une maladie grave. L’étude des épidémies passées peut aider les scientifiques à mieux estimer la trajectoire du COVID-19 et à identifier les meilleures mesures pour ralentir sa propagation.

«Historiquement, nous pouvions tout regarder depuis la pandémie de grippe de 1918. Mais à une époque plus contemporaine, nous examinerions l’épidémie de Zika 2015-2016 en Amérique centrale et en Amérique du Sud, l’épidémie mondiale de SRAS de 2002 à 2003 et l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest de 2014 à 2016 », explique Jeremy Youde, doyen du College of Liberal Arts de l’Université du Minnesota Duluth et un expert en politique de santé mondiale.

Alors que le COVID-19 est causé par un coronavirus et non par un virus grippal, la pandémie de grippe de 1918 – qui a causé au moins 50 millions de décès dans le monde, selon les Centers for Disease Control and Prevention – pourrait être le meilleur modèle pour comprendre le comportement de ce nouveau pathogène . C’est également une épidémie pour laquelle des interventions sociales massives ont été entreprises.

«Les pandémies de grippe passées donnent une idée de ce que [trajectory] d’un virus comme celui-ci serait dû au fait que le nombre reproductif de ce virus “- défini comme le nombre de personnes à qui chaque personne infectieuse transmet la maladie dans une population complètement sensible” “est assez similaire à celui d’une grippe pandémique”, explique Marc Lipsitch, professeur d’épidémiologie et directeur du Center for Communicable Disease Dynamics de l’Université Harvard. Bien qu’il soit difficile de déterminer les chiffres exacts d’une maladie émergente, les rapports placent le nombre reproductif de COVID-19 entre 2 et 2,5. Le nombre médian de reproduction pour la pandémie de grippe de 1918 était d’environ 1,8. Lipsitch estime qu’environ 20 à 60 pour cent de la population mondiale sera finalement infectée par le nouveau coronavirus, ou SRAS-CoV-2.

Bien que chaque virus et chaque maladie qui en résulte soient différents, un examen de la dynamique épidémique du COVID-19 et de la grippe de 1918 indique des procédures de confinement réussies similaires. Dans une étude publiée en 2007 dans le JAMA, Howard Markel du Center for the History of Medicine de l’Université du Michigan Medical School et ses co-auteurs ont analysé les décès excessifs dus à la pneumonie et à la grippe (ce qui signifie combien il y en avait plus que d’habitude pendant les années non pandémiques). ) dans 43 villes américaines du 8 septembre 1918 au 22 février 1919. Malgré le fait que toutes les villes aient mis en œuvre des interventions non pharmaceutiques, c’est le moment de l’activation, la durée et la combinaison de mesures qui ont déterminé leur succès. Les chercheurs ont constaté «une forte association entre une application précoce, soutenue et en couches de [such] interventions et atténuer les conséquences de la pandémie de grippe de 1918-1919 aux États-Unis. »

La classe de mesures de contrôle non pharmaceutique la plus efficace était celle liée à l’éloignement social: l’annulation des rassemblements publics, la fermeture des lieux de culte, des écoles, des bars et des restaurants, l’isolement des malades et la mise en quarantaine de ceux avec qui ils étaient en contact. (De nombreuses villes à travers le monde ont adopté de telles mesures dans l’épidémie actuelle.) «À mon avis, c’est probablement la classe de choses la plus importante à faire, le plus rapidement possible, pour ralentir la propagation» d’une pandémie, dit Lipsitch . “Attendre de voir que vous avez un problème, c’est attendre trop longtemps, car il y a un retard à voir les fruits des mesures.”

En entreprenant ces étapes précocement, les populations peuvent également éviter les pics de demande sur leurs systèmes de soins de santé et aplatir la courbe pandémique, c’est-à-dire augmenter progressivement le nombre de cas au fil du temps plutôt que de nombreux à la fois. Ce ralentissement est particulièrement important car il peut prendre deux ou trois semaines avant que les personnes infectées par le SRAS-CoV-2 soient suffisamment malades pour nécessiter des soins intensifs, de sorte que la demande pourrait augmenter rapidement. Dans un article de 2007 de la National Academy of Sciences USA, Lipsitch et deux autres chercheurs ont montré qu’au cours de la pandémie de grippe de 1918, les villes qui sont intervenues tôt et intensément pour ralentir la transmission par l’éloignement social, comme Saint-Louis, Mo., eu des épidémies plus lentes avec des pics plus petits, par rapport à celles qui ont attendu plus longtemps pour agir, comme Philadelphie.

De même, dans un rapport préimprimé, Lipsitch et ses collègues ont analysé le calendrier des mesures de contrôle et la propagation communautaire du COVID-19 dans les villes chinoises de Wuhan et de Guangzhou du 10 janvier au 29 février 2020. Wuhan a mis en œuvre des mesures telles qu’une stricte distanciation sociale et la mise en quarantaine des contacts d’individus infectés six semaines après une transmission locale soutenue a été observée, tandis que Guangzhou a mis en œuvre ces mesures en une semaine. Les chercheurs ont constaté qu’une intervention précoce, par rapport à l’évolution de la maladie dans la population, avait pour résultat que Guangzhou avait «des tailles et des pics épidémiques plus faibles» que Wuhan lors de la première vague de l’épidémie.

Des mesures publiques intenses sont également une des raisons pour lesquelles le SRAS, qui a entraîné environ 8 000 cas avec un taux de mortalité global de 11%, a été éliminé de la population. Une différence, cependant, est qu’avec le SRAS, ceux qui étaient infectés étaient probablement assez malades avant de devenir très infectieux, alors qu’avec COVID-19, les gens semblent être assez infectieux lorsqu’ils commencent à développer des symptômes – ou même avant – selon Lipsitch. En fait, dans un article publié la semaine dernière dans Science, les chercheurs notent qu’avec le nouveau coronavirus, «les infections non documentées présentent souvent des symptômes légers, limités ou inexistants et ne sont donc pas reconnues, et, en fonction de leur contagiosité et de leur nombre, peuvent révéler une bien plus grande partie de la population au virus que ce qui se produirait autrement. Ainsi, malgré le taux de mortalité plus faible, COVID-19 a entraîné plus de décès que le SRAS et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) – qui a un taux de mortalité de 34% – combinés.

D’autres contre-mesures contre les maladies consistent à rendre les bâtiments moins favorables à la transmission virale en les humidifiant et à les aérer et en mettant en place une communication continue avec le public afin qu’il puisse comprendre et réagir de manière appropriée. Un problème pendant l’épidémie de SRAS était que, pendant un certain nombre de mois, le gouvernement chinois a nié activement l’existence de la maladie. Au lieu de cela, les gens se sont fiés aux messages texte et aux rumeurs concernant une nouvelle grippe tueuse.

«Parce que le gouvernement ne prouvait pas sa fiabilité, il est devenu beaucoup plus difficile de lutter contre l’épidémie. Et cela a permis à la maladie de prendre plus de place qu’elle ne l’aurait pu autrement », explique Youde de Duluth.

Afin de ralentir les épidémies et les pandémies, les conditions de transmission doivent devenir défavorables sur une longue période de temps ou suffisamment de personnes doivent devenir immunisées pour que la transmission ne puisse pas reprendre si le virus est réintroduit. Ce dernier scénario, bien sûr, signifie que la fraction de la population immunisée doit être suffisamment élevée pour que chaque contact et cas infecté en crée moins d’un nouveau.

Les virus de la grippe et du rhume réguliers ont une tendance à l’infectiosité fortement saisonnière dans les régions tempérées telles que la zone continentale des États-Unis. sont immunisés par une exposition passée. Il n’en va pas de même pour les nouveaux virus, comme celui qui cause COVID-19, cependant.

«Les pandémies surviennent hors saison. Et les virus pandémiques ont le monde entier devant eux », explique Lipsitch, qui explique que l’avantage pour les nouveaux virus est que presque personne n’y est immunisé. Les virus saisonniers, d’autre part, opèrent sur une marge plus mince, ce qui signifie que la majorité des gens ont une certaine immunité. Ces agents pathogènes sont donc plus efficaces lorsque les conditions de transmission sont les plus favorables, généralement en hiver. Avec COVID-19, Lipsitch ajoute: «Je pense que [it’s] des changements saisonniers plus probables réduiront modestement le taux de transmission et ralentiront peut-être les choses, mais probablement pas au point de faire le nombre de cas [decrease but rather] monter plus lentement. “

Pour l’instant, un effort mondial coordonné entre les chercheurs, les pays et les organisations non gouvernementales et internationales est nécessaire pour lutter contre la pandémie actuelle elle-même tout en apprenant des informations de base sur le virus et sa dynamique de propagation. “Pour ce qui est d’avoir une sorte de réponse internationale, nous essayons de construire l’avion pendant que nous le pilotons”, explique Youde.

