Les lecteurs pèsent sur le coronavirus, les chats et plus

Questions sur les coronavirus

Les leçons des épidémies de coronavirus qui causent le SRAS et le MERS peuvent aider les scientifiques à maîtriser l’épidémie en cours d’un nouveau coronavirus, Tina Hesman Saey rapporté dans «Comment le nouveau coronavirus se compare-t-il au SRAS et au MERS» (SN: 2/15/20, p. 6).

Lecteur

Inge Revuelta interrogé sur les calculs des scientifiques sur la contagiosité de la

nouveau coronavirus est – son R0. “Je voudrais savoir si cette estimation

nombre a une réelle utilité compte tenu du fait que la communauté d’experts en

ce domaine n’est pas parvenu à un consensus sur sa précision », Revuelta

a écrit.

Le R0

peut varier au fil du temps à mesure que les gens d’une population deviennent immunisés contre le virus, ou

des mesures de santé publique sont mises en place, Saey dit. «Le nombre a

Les implications pratiques. Il aide les responsables de la santé publique à prévoir

l’épidémie pourrait être et planifier les réponses. Il indique également si la santé publique

les mesures fonctionnent », dit-elle. Les restrictions de voyage à Wuhan, en Chine, semblaient

réduire la propagation du virus, en diminuant le R0, selon une étude

publié en ligne le 18 février sur medRxiv.org.

Lecteur Diane

Lutz se demandait si le nouveau coronavirus pouvait devenir saisonnier comme la grippe. “Sont

MERS et SRAS saisonniers? elle a demandé.

Comme la grippe et les virus du rhume, le nouveau virus pourrait rester infectant les gens si les efforts de lutte échouent, mais on ne sait pas si le virus deviendra saisonnier (SN Online: 3/4/20). Le syndrome respiratoire aigu sévère, ou SRAS, n’est pas saisonnier et n’a pas provoqué d’épidémie depuis la flambée initiale en 2002. Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ou MERS, ne semble pas être de manière fiable saisonnier, du moins pas la grippe, Saey dit. «Les chameaux peuvent être porteurs du virus MERS toute l’année, mais certains chercheurs ont détecté un pic d’infections environ six mois après la saison de vêlage hivernal», dit-elle. “C’est généralement lorsque les jeunes chameaux attrapent le MERS et peuvent être plus susceptibles de le transmettre aux gens plus tard.” Plus d’études de cas de MERS se produisent d’avril à juillet, ont montré des études, mais les gens peuvent attraper le virus à d’autres moments de l’année.

Fascination féline

De nouvelles recherches peuvent réduire les niveaux d’allergènes des chats domestiques ou rendre les gens moins réactifs envers leurs amis félins, Erika Engelhaupt rapporté dans «Avec une multitude de tactiques, les scientifiques travaillent à apprivoiser les allergies aux chats» (SN: 2/15/20, p. 16).

Lecteur marque

Friedman s’est demandé s’il existait un test à domicile pour mesurer la

niveaux d’allergènes. “Comment pourrait-il être difficile de créer un test de carte chimique qui

pourrait être touché avec de la salive de chat? ” Friedman a demandé.

Tel que

le kit de test à domicile ne semble pas exister, Engelhaupt dit. Quand elle voulait

pour faire tester les niveaux d’allergènes de son chat, la seule option qu’elle pouvait trouver était de

envoyer des échantillons de cheveux à Indoor Biotechnologies, une entreprise qui

tests moyennant des frais.

Martin

Chapman, fondateur de Indoor Biotechnologies,

dit que la société a expérimenté il y a environ 15 ans un test rapide de

protéine féline qui déclenche des allergies chez l’homme. Mais le test, qui a analysé

la poussière et pourrait analyser des échantillons de cheveux et de salive, a montré des résultats négatifs à

concentrations élevées d’allergènes. “Pas bon,” Chapman dit.

UNE

le test à base de salive est une idée intéressante et pourrait avoir un marché, Engelhaupt

dit, d’autant plus que de nouveaux traitements contre les allergènes sortent; les propriétaires de chats voudront peut-être

surveiller les niveaux de leurs chats.

Accélérer le rock spatial

L’astéroïde 2020 AV2 est le premier trouvé en orbite plus près du soleil que Vénus, Christopher Crockett rapporté dans «Pour la première fois, un astéroïde a été trouvé plus près du soleil que Vénus» (SN: 2/15/20, p. 5).

Lecteur Antonia

Musgrave a demandé à quelle vitesse 2020 AV2 se déplace.

le

l’astéroïde a une gamme de vitesses allant d’environ 126 000 kilomètres à l’heure à

170 000 km / h, Crockett dit. C’est parce que son orbite – de seulement

à l’intérieur de l’orbite de Vénus jusqu’à l’orbite et le dos de Mercure – est elliptique. «L’astéroïde

accélère à mesure qu’il se rapproche de l’orbite de Mercure, puis ralentit au fur et à mesure

sur l’orbite de Vénus », dit-il. À titre de comparaison, la Terre tourne autour du soleil à environ

108 000 km / h.