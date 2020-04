Les lecteurs posent des questions sur le coronavirus et se penchent sur la couverture du changement climatique

Venir ensemble

Le changement climatique modifie le monde à un rythme croissant, transforme les écosystèmes et nuit aux communautés autochtones. Les scientifiques qui observent ces changements sont frustrés et en deuil, Jonathan Lambert rapporté dans «Quand le deuil vient avec le travail» (SN: 2/29/20, p. 22).

Les lecteurs ont été émus par l’histoire et beaucoup ont partagé leurs expériences en observant les changements écologiques dans leur propre arrière-cour.

“Je vis dans un lac entretenu par des sources naturelles et j’y ai été toute ma vie”, lecteur Rhonda Embelton a écrit. «Mon cœur se brise pour mon lac bien-aimé. Les grenouilles déclinent, je ne vois plus de chauves-souris, je pourrais continuer encore et encore. Les jeunes ne manquent pas ce qu’ils ne voient pas, j’ai donc le sentiment que j’ai la responsabilité de faire ce que je peux, aussi peu que cela soit! Merci à tous les scientifiques [who] travailler dur pour inverser et sensibiliser tout le monde. »

Lambert»s histoire a amené le lecteur Rebecca Hepburn aux larmes. “Je ne suis pas un environnementaliste, mais il y a de moins en moins d’oiseaux dans ma cour, mes voisins empoisonnent la terre pour rendre leur cour plus belle et les engrais et pesticides roulent dans notre cour”, Hepburn a écrit. «Quoi qu’il en soit, merci pour cela. Ça me fait me sentir un peu moins fou. »

Patric Hedlund, rédacteur en chef d’un petit journal californien, a détaillé son expérience de plongée parmi les récifs coralliens. “Je connais la détresse qui peut parfois être accablante pour voir l’impact sur la nature des choix humains”, Hedlund a écrit. «En tant qu’écrivains et journalistes, nous essayons d’exprimer la… crainte, dans l’espoir que nos paroles puissent… mobiliser les autres pour agir efficacement. Mais le changement humain est glacial, tandis que le réchauffement s’accélère de façon exponentielle », écrit-il. «L’espoir est une ressource qui peut s’auto-régénérer par l’action ou s’épuiser par des systèmes et des attitudes obstinément résistants. Les enfants l’obtiennent. Ils sont porteurs d’espoir qui alimenteront l’urgence dont nous avons besoin maintenant. Mais ils ont besoin de nous tous – et de toutes nos institutions supérieures – pour… en faire une priorité. »

COVID-19 Q&A

Reporters de Science News Tina Hesman Saey, Aimee Cunningham, Jonathan Lambert et Erin Garcia de Jesus travaillent dur pour vous tenir au courant de la pandémie de coronavirus. Au fur et à mesure que les cas augmentent, l’équipe répond aux questions des lecteurs sur COVID-19.

“Pourquoi les gens sont-ils si étourdis à ce sujet?” lecteur Joe B. a demandé. «En ce qui concerne le nombre de tués, la grippe aux États-Unis seule la dépasse de loin. Il semble que le niveau de préoccupation soit disproportionné par rapport à la menace réelle. »

COVID-19 est beaucoup plus mortel que la grippe. Comme la grippe, ce virus semble frapper durement les personnes âgées. Contrairement à la grippe, il n’existe pas encore de vaccin. Et parce que ce virus est nouveau, personne n’a développé d’immunité contre lui. Cela signifie que tout le monde est susceptible d’être infecté et de transmettre le virus à d’autres, de sorte qu’il peut se propager rapidement et largement. Si le nombre de cas aux États-Unis continue d’augmenter rapidement, comme dans d’autres pays, les patients atteints de COVID-19 pourraient devoir rivaliser avec d’autres malades pour obtenir un espace hospitalier. Un pic trop important pourrait submerger les hôpitaux.

Les scientifiques craignent que le virus ne s’installe aux États-Unis, provoquant des épidémies annuelles comme la grippe, qui a tué environ 34000 Américains au cours de la saison 2018-2019. Cela signifie que nous aurions une autre maladie respiratoire grave à traiter régulièrement.

Lecteur Ken M. a demandé s’il existe deux souches du coronavirus, une qui provoque des symptômes bénins et une autre qui a des effets plus graves.

Il n’y a pas deux souches du virus aux États-Unis ou ailleurs. Une étude publiée en ligne le 3 mars dans le National Science Review a affirmé qu’il y avait deux types de virus infectant les personnes. L’un des types supposés avait une mutation particulière. Ce type était plus répandu à Wuhan, en Chine, dans les premiers stades de l’épidémie et a produit des symptômes plus graves, ont suggéré des chercheurs. Mais cette mutation ne change pas les protéines du virus et n’a probablement aucun effet sur la gravité de la maladie, disent d’autres experts.