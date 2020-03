Les lecteurs réagissent à l’avenir incertain de Notre-Dame

Ressusciter le son

Suite à l’incendie d’avril 2019 qui a gravement endommagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, les collègues du chercheur en acoustique Brian Katzand espèrent aider à restaurer le son emblématique de la cathédrale, Emily Conover rapporté dans «Comment restaurer l’acoustique légendaire de Notre Dame» (SN: 1/18/20, p. 18).

Lecteur Pamela Dellal a trouvé l’histoire émouvante et réconfortante. «Je suis une chanteuse professionnelle qui a eu le privilège irremplaçable de se produire à Notre Dame en tant que soliste, chantant la musique de Hildegard von Bingen datant du XIIe siècle», écrit-elle. «Quand j’ai entendu parler de la catastrophe, mon cœur s’est contracté; J’avais l’impression de perdre un ami. »

Dellal elle a joué dans plus de 50 bâtiments en Europe, en Australie et aux États-Unis, écrit-elle. La cathédrale Notre-Dame “était le seul espace qui ne se contentait pas de diffuser mon son, mais de sélectionner des notes individuelles qui pendaient dans l’espace, créant une harmonie avec mes notes suivantes. Je n’étais pas seul; Je chantais un duo avec la magnifique structure », a-t-elle écrit.

«À ce moment-là, j’ai compris la puissance de son architecture et comment elle a inspiré une révolution musicale», Dellal a écrit. «Aucun autre espace ne possède cette clarté. Si l’expertise de Brian Katz est en mesure de restaurer le son et la réponse uniques de Notre Dame, le monde entier pourra à nouveau vivre ce phénomène. »

Embouteillage

Lorsqu’elles s’accumulent dans les cellules du cerveau, les protéines mal repliées appelées prions peuvent faire dérailler les mitochondries productrices d’énergie et potentiellement contribuer à la mort cellulaire, Tina Hesman Saey rapporté dans «Les prions obstruent le trafic cellulaire dans le cerveau atteint de maladies neurodégénératives» (SN: 1/18/20, p. 11).

Lecteur Brian Mahood a été surpris d’apprendre que les prions pouvaient diminuer ou bloquer la communication entre les cellules cérébrales. “Cela pourrait être un événement irréversible et laisser ainsi un” trou “dans sa mémoire”, Mahood a écrit. “Je vous serais reconnaissant de bien vouloir clarifier cela pour moi.”

La mort cellulaire n’est pas idéale pour tout ce que fait le cerveau, y compris la mémoire, selon un auteur de neurosciences de Science News Laura Sanders.

“Mais une cellule mourant d’elle-même, ou perdant ses connexions avec d’autres cellules via des embouteillages à prions, ne ferait pas de trou dans la mémoire. Si tel était le cas, nous oublierions quelque chose à chaque fois qu’une cellule cérébrale mourrait”, Sanders dit. On pense que les souvenirs sont stockés à travers des réseaux de cellules cérébrales, bien que ce soit exactement un mystère. «Ironiquement, une idée est une protéine de type prion», dit-elle.

Gel de cerveau

Un séjour de longue durée dans une station de recherche en Antarctique peut avoir réduit une partie du cerveau des membres d’équipage, Aimee Cunningham rapporté dans «Les cerveaux des scientifiques se sont un peu rétrécis après un séjour prolongé en Antarctique» (SN: 1/18/20, p. 5).

Lecteur Dale Cyphert s’est demandé si d’autres zones du cerveau étaient devenues plus grandes lorsque l’une des parties a rétréci. “Vraisemblablement, tout le cerveau n’a pas simplement rétréci, mais il y a une certaine redistribution du travail neurologique en cours?” Il a demandé.

D’autres parties du cerveau des membres d’équipage ne sont pas devenues plus grandes pour compenser la perte de volume, Cunningham dit. La zone du cerveau qui a rétréci est particulièrement vulnérable aux privations environnementales. “Bien que l’étude soit petite, le travail suggère que l’isolement et l’environnement statique que les membres d’équipage ont expérimentés signifiaient que cette partie de leur cerveau n’était pas suffisamment stimulée”, dit-elle.

Le contexte dans lequel de tels changements cérébraux se produisent est important. Écrivain en neurosciences Science News Laura Sanders note que le rétrécissement du cerveau n’implique pas toujours des dommages. “Le rétrécissement n’est pas nécessairement mauvais”, Sanders dit. “Et la taille n’a pas à suivre avec la fonction.”

Par exemple, après qu’une femme a un enfant, son cerveau se rétrécit d’une manière que les scientifiques pensent spécialisée dans l’organe et le rend plus efficace. “Il en va de même pour le développement du cerveau des adolescents”, Sanders dit. “Les connexions cérébrales se raffinent et certaines zones deviennent plus petites à mesure que le cerveau mûrit.”