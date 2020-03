Les lecteurs répondent au numéro de novembre 2019

Scientifique américain mars 2020

Lettres à l’éditeur du numéro de novembre 2019 de Scientific American

DÉBAT SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

Lydia Denworth est un peu trop rapide pour écarter les craintes des effets des médias sociaux sur les jeunes en mettant en place de fausses équivalences dans «The Kids Are All Right». Par exemple, si les craintes de la télévision n’ont pas été fondées, il ne s’ensuit pas que les craintes des médias sociaux soient parallèles de manière significative. Et je ne pense pas que cet exemple ou les autres qu’elle cite se soient avérés sans équivoque sans fondement. Je pensais qu’il était assez bien établi que trop de télévision était mauvaise pour les esprits en développement. De plus, on pourrait facilement établir que la vie urbaine (au moins congestionnée et déconnectée d’une communauté stable) est relativement préjudiciable au bien-être mental. Et clairement, Socrate avait raison que l’utilisation de l’écriture affecterait l’ancienne pratique de la mémorisation: il est peu probable que quiconque aujourd’hui puisse réciter l’Iliade dans son intégralité.

