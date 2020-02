Les lecteurs répondent au numéro d’octobre 2019

Scientific American février 2020

Lettres à l’éditeur du numéro d’octobre 2019 de Scientific American

TÊTE DE PTEROSAURE

«Monstres du ciel mésozoïque», l’article de Michael B. Habib sur les ptérosaures, donne la meilleure discussion de leurs mécanismes de vol probable que j’ai jamais lu! Certains oiseaux à tête et becs volumineux, comme les pélicans, volent avec leur cou rétracté sur le dos, de sorte que le poids de la tête et du bec est proche des épaules (et donc du centre de portance). Une telle posture serait-elle un moyen pour les ptérosaures de maintenir un meilleur équilibre pendant le vol?

