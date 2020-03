Les legos peuvent mettre des centaines d’années à se décomposer dans l’océan

Si vous avez déjà eu le

malheur de marcher sur un Lego, vous savez que les blocs de construction en plastique ont

absolument rien à donner. Maintenant, les scientifiques ont découvert un autre désagréable

conséquence de l’indestructibilité des jouets: un seul Lego pourrait prendre des centaines

d’années pour se décomposer dans l’océan.

Les océans de la Terre sont jonchés

avec du plastique de toutes sortes (SN: 13/11/19). Mais en estimant combien de temps

des déchets pour se désintégrer dans l’eau de mer est souvent un défi, car

fragments de débris difficiles à dater d’origine inconnue. Mais c’est assez simple

pour identifier un morceau de Lego par sa forme distincte, dit Andrew Turner, un

scientifique en environnement à l’Université de Plymouth en Angleterre. Et parce que

les additifs chimiques utilisés pour fabriquer les legos ont changé au fil du temps,

la composition de chaque brique contient des indices sur la date de sa fabrication.

Turner et ses collègues ont utilisé un

Spectromètre de fluorescence X pour mesurer les compositions chimiques des produits lavés

Blocs de Lego, qui avaient été ramassés par des bénévoles de nettoyage de plage à Cornwall,

Angleterre, depuis 2010. À l’aide des empreintes chimiques des blocs, l’équipe a identifié

briques fabriquées vers les années 1970. Un indicateur chimique clé était le cadmium,

utilisé pour fabriquer des pigments jaune vif et rouge du début des années 1970 jusqu’au

au début des années 1980, quand il a été éliminé en raison de la toxicité.

Les chercheurs supposent que

Legos échoués ont été perdus à la mer au moment de leur achat. Pour évaluer le degré d’usure

sur les Legos échoués ont obtenu pendant 30 à 40 ans en mer – en raison de facteurs comme l’abrasif

sédiments et exposition au soleil – les chercheurs ont utilisé leurs rayons X

mesures de fluorescence pour faire correspondre les legos altérés avec des versions immaculées de

les mêmes briques conservées dans les collections depuis les années 1970.

À travers 14 paires de Legos assortis,

les versions altérées avaient une masse de 3 à 40% inférieure à leur état neuf

homologues. Sur la base de ces mesures, il faudrait environ 100

à 1300 ans pour briser complètement une seule brique Lego, rapportent les chercheurs dans la pollution environnementale de juillet 2020.

Des recherches antérieures ont montré que le plastique

les bouteilles d’eau mettent des décennies à se décomposer dans l’océan. Mais comme beaucoup de plastique

les composants utilisés pour fabriquer des produits électroniques et d’autres produits de consommation sont plus proches dans

l’épaisseur et la robustesse des briques Lego que des bouteilles d’eau, Turner soupçonne le

une échelle de temps de plusieurs centaines d’années peut être plus représentative du plastique

dégradation globale dans l’eau de mer.