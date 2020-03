Les lettres d’Einstein illuminent un esprit aux prises avec la mécanique quantique

De retour

les jours avant Internet – sans e-mail, sans textos, sans Twitter – les gens

écrit des lettres. Même des gens célèbres, comme Einstein.

Et les lettres de personnes célèbres étaient plus susceptibles d’avoir été enregistrées – et, dans le cas d’Einstein, publiées. Depuis plus de 30 ans maintenant, les Presses de l’Université de Princeton publient les lettres d’Einstein (et ses articles, ses conférences et tout ce qu’il a écrit). Ses lettres révèlent des nuances sur son génie – et certains inconvénients de sa personnalité – qui apparaissent rarement dans ses documents officiels et ses conférences.

Ce mois-ci, Princeton a publié le dernier volume des articles d’Einstein, couvrant la période de mai 1925 à juin 1927, alors qu’Einstein était à l’Université de Berlin. C’était une période particulièrement excitante pour la science, car elle correspondait à l’enfance de la mécanique quantique, sage-femme par Werner Heisenberg en 1925 alors qu’elle était à l’Université de Göttingen en Allemagne. Einstein a également fait face à de nouveaux défis à sa théorie de la relativité pendant cette période, et ses lettres expriment son désespoir face au manque de progrès vers son objectif d’une théorie unifiée de la gravité et de l’électricité.

Au cours de cette quête, la mécanique quantique est arrivée comme une distraction importune. Heisenberg a déclenché une vague d’activité quantique lorsqu’il a conçu de nouvelles mathématiques pour décrire la mécanique des électrons et d’autres particules subatomiques – un travail qui a étendu les idées quantiques antérieures de Max Planck, Niels Bohr et Einstein lui-même. Peu de temps après, le physicien autrichien Erwin Schrödinger a formulé une version concurrente de celle d’Heisenberg (qui, bien qu’apparaissant très différente conceptuellement, s’est avérée équivalente mathématiquement). Einstein aimait l’approche Schrödinger, mais ne considérait pas très bien Heisenberg.

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

«Heisenberg

a pondu un gros œuf quantique », a écrit Einstein au physicien Paul Ehrenfest dans

Novembre 1925. “A Göttingen, ils y croient (je ne crois pas).”

Schrödinger

avait appliqué le calcul des ondes aux électrons. Mais Heisenberg a traité l’électron

comme une particule, décrivant ses états d’énergie avec des expressions mathématiques connues

comme matrices. L’algèbre matricielle était étudiée par les mathématiciens depuis des décennies – Actualités

à Heisenberg, qui l’a compris par lui-même. Il a ensuite collaboré avec des physiciens

Max Born et Pascual Jordan (qui connaissaient les matrices) pour développer la nouvelle mécanique quantique pour décrire la subatomique

monde. Pour donner un sens à ce monde, les physiciens devaient abandonner l’ordinaire

notions d’espace et de temps, insiste Heisenberg. “Les atomes ne seraient certainement pas

existent », écrit-il à Einstein,« si nos concepts d’espace-temps n’étaient

correct pour les très petits espaces. ”

Einstein

ont manifesté leur intérêt pour l’approche Heisenberg-Born-Jordan et une

formulation du physicien britannique Paul Dirac. Mais il a résisté à accepter le

mathématiques matricielles comme langage correct pour décrire la nature.

“Les théories de Heisenberg-Dirac me conduisent certainement à l’admiration, mais pour moi elles ne sentent pas la réalité”, écrivait-il au physicien Arnold Sommerfeld en août 1926. Pour Schrödinger, Einstein a écrit qu’il préférait de loin l’image d’onde de l’électron qui Schrödinger s’était développé. “Je suis convaincu qu’avec votre formulation des conditions quantiques, vous avez trouvé une avancée décisive”, écrit-il. «Je suis également convaincu tout autant que le chemin de Heisenberg-Born est erroné.»

En décembre 1926, Einstein écrivit à Born (un ami proche)

qu’il a respecté l’approche matricielle, mais n’a pas pu accepter l’un de ses révolutionnaire

implications: le comportement de la nature était régi par des lois statistiques. “Le

la théorie apporte beaucoup, mais elle ne nous rapproche guère du secret de l’Ancien “,

Einstein a écrit (“Old One” se référant à Dieu). «En tout état de cause, je suis convaincu que

Il ne joue pas aux dés. »

Pendant ce temps, Einstein a lutté avec le défi d’unifier

sa théorie de la gravité – relativité générale – avec les forces électromagnétiques

impliqué avec les électrons et la lumière. Il croit en «l’unité essentielle de la

champ gravitationnel et le champ électromagnétique », tout en réalisant la

le compte théorique de cette unité n’a pas été correctement formulé. Dans un papier

publié en septembre 1925, il annonce qu’il a réussi à trouver

vraie solution. “

Einstein s’est bientôt rétracté. En élaborant ses équations de

relativité générale pour inclure l’électromagnétisme, il croyait toujours qu’il était sur le

droit chemin, mais était à court de la destination. “Ces équations ne déterminent pas

la masse et la charge des électrons et des protons; ils ont donc encore besoin d’amendement

afin d’exprimer l’ensemble des lois de la nature », a-t-il écrit à l’astrophysicien Arthur.

Eddington en janvier 1926. Einstein a reconnu les questions de savoir si le

les solutions à ses équations correspondraient à la réalité. “Tant que ces

», a-t-il écrit à Eddington,« on ne peut pas savoir si le

la théorie générale de la relativité… échoue face aux phénomènes quantiques. »

Pendant ce temps, sa théorie spéciale de la relativité, publiée dans

1905, avait été remise en cause par de nouvelles expériences en Californie. Einstein

une théorie spéciale a soutenu que la lumière voyageait à la même vitesse indépendamment de la

mouvement de sa source (ou de tout observateur la mesurant). Si oui, l’éther

quelles ondes lumineuses prétendument vibrées ne doivent pas exister. Sinon, la vitesse de

la lumière mesurée sur Terre dépendrait de la direction de la Terre à travers

l’éther. Albert Michelson et la célèbre expérience d’Edward Morley

à Cleveland en 1887 n’avait trouvé aucune preuve d’un tel éther, un soutien crucial

pour la théorie d’Einstein. Mais en 1925, le physicien Dayton Miller a rapporté de nouvelles expériences

affirmant que l’éther affectant la vitesse de la lumière existait vraiment.

Miller avait répété l’expérience de Michelson et Morley dans

Cleveland, n’y trouvant qu’un léger soupçon possible d’un effet éther. Mais

puis à une altitude plus élevée – Mount Wilson en Californie – Miller a prétendu trouver

signes substantiels de l’éther.

Les résultats de Miller ont incité Edwin Slosson, directeur du jeune

publication Science News-Letter (qui

devenu plus tard Science News), pour écrire Einstein en juin 1925

demander un commentaire. Einstein a répondu que si les travaux ultérieurs confirmaient la

résultats, “puis la théorie de la relativité restreinte, et avec la théorie générale

sa forme actuelle, tombe. L’expérience est le juge suprême. »

Mais Einstein ne croyait pas que le résultat de Miller

supporter. En décembre 1925, il écrit à son amie Michele Besso que le non-respect de

contrôler correctement les températures a probablement conduit à des résultats erronés de Miller. “JE

ne les a pas pris au sérieux pendant un seul instant », a déclaré Einstein.

En janvier 1926, Einstein a câblé un journaliste disant que

il n’y avait pratiquement aucune chance que les expériences de Miller soient correctes; ils

indique une source d’erreur inconnue plutôt qu’un véritable effet. «Si vous, mon cher

lecteur, voulait utiliser cette situation scientifique intéressante pour faire un pari, je

vous recommandons de parier que les expériences de Miller se révéleront défectueuses “ou

rien à voir avec un éther, conseilla Einstein. «Je serais moi-même très heureux

de mettre mon argent là-dessus. “

Bientôt, d’autres expériences n’ont pas confirmé Miller (son analyse des données contenait des erreurs),

et la théorie spéciale de la relativité est sortie victorieuse, comme elle l’est encore aujourd’hui.

Tout comme la légende d’Einstein.

Cette légende n’est pas sans ternir cependant, comme ses lettres

révéler parfois des signes de misogynie. Le plus déconcertant pour Einstein

fans serait une lettre d’octobre 1925, dans laquelle Einstein réprimande son

ex-femme, Mileva, pour avoir menacé de l’embarrasser de ses mémoires. “Est-ce

pas entrer dans votre esprit du tout que personne ne se soucierait un peu de ces

gribouillages si l’homme dont ils faisaient partie n’avait pas, par coïncidence,

accompli quelque chose de spécial? Si quelqu’un n’est personne, il n’y a rien à

objecter, mais il faut être vraiment modeste et garder son piège fermé. C’est mon

des conseils. ” Einstein soutient ensuite que ses remarques ont montré à quel point il était bon

pour elle – sinon il ne dispenserait pas des conseils aussi judicieux. “Pas seulement

les enfants ont besoin d’une gifle de temps en temps, mais les adultes aussi, et plus particulièrement

femmes.”

Comme la plupart des humains, Einstein était un sac mixte. Son sac était rempli de grandeur mais pas exempt de défauts. Comme nous le savons tous maintenant, car, comme peu d’autres personnes dans l’histoire, ses lettres ont été si soigneusement préservées pour que la postérité les analyse, les admire et les critique parfois.