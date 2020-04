Les locataires et les propriétaires se préparent à la plus grande grève des loyers depuis des décennies

Kenia Alcocer a l’habitude de s’asseoir à la table de la cuisine pour réduire le budget mensuel de sa famille et découvrir comment elle peut joindre les deux bouts.

Mais ce mois-ci est différent. Alcocer, 34 ans, a donné naissance en janvier à son deuxième enfant, un garçon du nom de Genaro, dont les nombreux problèmes de santé ont alourdi considérablement sa famille. Maintenant, avec la pandémie de coronavirus mettant des millions de personnes au chômage et augmentant l’anxiété financière à travers le pays, elle ne pense pas qu’elle sera en mesure de faire un loyer.

“Je dois choisir entre payer mon loyer ou payer mes frais médicaux ou payer d’autres choses ou acheter de la nourriture”, a-t-elle déclaré à NBC News lors d’un entretien téléphonique. “J’ai aussi un enfant de 5 ans, mon mari a été licencié, et ce sont donc les questions que tout le monde doit se poser.”

Elle a ajouté: “Le loyer est la dernière chose à laquelle je veux penser pendant cette crise, et l’expulsion est la dernière chose dont je veux m’inquiéter.”

Alcocer est l’une des dizaines de milliers de personnes à travers le pays qui se joindront à l’une des plus grandes grèves coordonnées des loyers depuis des décennies vendredi, affectant trois des plus grandes villes américaines – Los Angeles, New York et Philadelphie. D’autres ont déjà commencé.

Alcocer, un organisateur du groupe Union de Vecinos, qui a organisé une grève des loyers dans l’est de Los Angeles ce mois-ci, a déclaré que la plus grande union des locataires de Los Angeles prévoyait une grève des loyers à l’échelle de la ville. Elle a prédit que ses quelque 8 000 membres du syndicat renonceraient au loyer ce mois-ci.

Le syndicat des locataires comptait 3 000 membres avant la crise. En mars, il a augmenté d’un millier et à la mi-avril, il a doublé pour atteindre 8 000. Elle a dit que la croissance témoigne des temps incertains.

“Les gens cherchent quelque chose à rejoindre parce qu’ils ne savent pas quoi faire”, a-t-elle déclaré. “La raison pour laquelle notre campagne s’appelle ‘Food Not Rent’ est parce que nous disons aux gens de choisir votre survie, choisissez votre vie plutôt que de payer votre loyer à ce stade.”

Cea Weaver, le coordinateur des communications de Housing Justice For All, une coalition de 70 groupes de l’État de New York représentant les locataires, les sans-abri et les défenseurs du logement, a estimé que 10 000 personnes se sont engagées à faire grève.

Mais, a déclaré Weaver, il ne s’agit pas seulement de s’en tenir aux propriétaires. Ils plaident également pour un fonds de secours pour les propriétaires d’appartements. Ce que Weaver espère voir, a-t-elle dit, c’est “une intervention gouvernementale sans précédent” sur le marché du logement en raison des effets économiques de la pandémie et souhaite que ce soit l’occasion de le rendre plus équitable.

“Nous sommes à un moment où des choses politiquement impossibles sont possibles et une grève des loyers ne consiste pas seulement à annuler le loyer pour la crise”, a-t-elle déclaré, citant le rythme auquel le Congrès est passé pour faire passer le gigantesque paquet de secours de 2 000 milliards de dollars et d’autres aides liées à la pandémie. . «C’est comme ouvrir un tout nouveau monde de logements sociaux.»

Elle a ajouté: “Nous ne retournons pas dans le monde avec 92 000 New-Yorkais sans abri et la moitié de notre État ne peut pas se permettre de payer leur loyer.”

Bob Pinnegar, le PDG de la National Apartment Association, qui compte 81000 membres dans tout le pays, a déclaré que le mois d’avril était un bon mois pour les propriétaires d’appartements et que de nombreux locataires ont vu des locataires utiliser des cartes de crédit pour payer leur loyer avant de s’attendre à recevoir des stimulants.

Mais pour mai, il a dit qu’il y avait de l’incertitude. Il a déclaré que la grève des loyers était “contre-productive” et mettrait plus de pression sur l’économie.

“Il y a certainement des préoccupations croissantes”, a-t-il déclaré. “Tout le monde prévoit qu’il y aura de la détresse et que ce sera plus prononcé qu’en avril.”

Doug Bibby, président du National Multifamily Housing Council, qui représente l’industrie de l’appartement, a qualifié la grève de «téméraire» en raison des effets d’entraînement sur le marché américain du logement.

Selon le NMHC, plus de 43 millions de ménages sont locataires et une grève suffisamment large pourrait être dévastatrice, a-t-il déclaré.

“Ces gens ne pensent pas à qui ils souffrent et perturbent l’écosystème financier dans son ensemble”, a-t-il déclaré. “Ils pensent qu’ils blessent les gros, les mauvais, les propriétaires et ce qu’ils blessent vraiment, ce sont toutes sortes de gens comme eux et ils propagent le malaise économique plus largement dans l’économie.”

Il a dit, au lieu de cela, qu’il devrait y avoir un accent plus ciblé sur la pression des législateurs locaux et fédéraux à intervenir. Son groupe, par exemple, a-t-il déclaré, a fait pression en faveur d’un projet de loi radical poussé par la représentante Maxine Waters, en Californie, qui fournirait 100 milliards de dollars en secours directs aux locataires ainsi qu’une assistance aux propriétaires et aux personnes sans abri.

Sans intervention du gouvernement, les défenseurs du logement craignent des expulsions massives. Plus de 30 États ont mis en place un moratoire sur les expulsions lors de l’épidémie de coronavirus, mais certains expireront le mois prochain. D’autres, comme Coloardo, n’ont pas un tel mandat en place, ce qui a laissé les expulsions aux tribunaux et aux gouvernements locaux, créant une mosaïque de politiques et des orientations en constante évolution.

À New York, épicentre américain de la pandémie, le maire Bill de Blasio a appelé à un gel des loyers et à l’arrêt des expulsions. Le gouverneur Andrew Cuomo, qui est également démocrate, n’a signalé aucune volonté d’annuler ou de geler les loyers.

En Californie, le gouverneur Gavin Newsom, un démocrate, a interdit les expulsions jusqu’à la fin du mois de mai. Les locataires doivent informer les propriétaires dans les sept jours suivant le non-paiement et fournir des documents prouvant qu’ils ont été touchés par la pandémie, tandis que des États comme l’Arizona ont créé un fonds de 5 millions de dollars pour aider ceux qui ont du mal à payer leur loyer en raison de l’épidémie.

Mais les défenseurs veulent un secours plus direct aux plus nécessiteux.

“Nous nous battions déjà pour un moratoire sur les expulsions avant la crise et nous constatons maintenant que cela était possible pendant cette crise”, a déclaré Alcocer. “Si les banques se renflouent et que les sociétés se renflouent, pourquoi les pauvres ne sont-ils pas également renfloués par ce processus?”

Elle a déclaré que certains des membres de son organisation n’avaient pas reçu de chèque de relance de la loi CARES en raison de leur statut d’immigration ou n’avaient pas pu accéder aux allocations de chômage – et d’autres doivent choisir de s’exposer potentiellement au virus en continuant à travailler .

Le sénateur de l’État de New York, Michael Gianaris, démocrate, a présenté un projet de loi appelant à la remise des loyers ainsi qu’à l’allégement financier pour les propriétaires.

“Nous devons avant tout protéger les locataires et les locataires qui sont désespérément en détresse en ce moment et à partir de ce moment-là, les propriétaires qui comptent sur ce loyer pour payer leurs factures devraient être à la hauteur”, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse annonçant le projet de loi. .

La législation prévoit une annulation de loyer de 90 jours pour les locataires résidentiels et commerciaux s’ils perdent leur travail ou leur entreprise en raison de la pandémie, et une suspension de 90 jours de certains versements hypothécaires.

“Si le gouvernement fédéral arrivait avec un pot magique qui payait le loyer des gens pour eux, cela résoudrait le problème dans tous les domaines”, at-il dit. “Je ne suis pas prêt à attendre et à espérer que cela se produise car entre-temps les gens souffrent déjà.”