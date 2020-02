Les locomotives à vapeur rendent l’air du métro doux et agréable

Publié à l’origine en mai 1862

«Un chemin de fer souterrain à Londres est maintenant dans un état de construction avancé, passant à environ six kilomètres et demi sous la ville. Il commence à Victoria Street, un centre commun pour le Great Northern, les lignes de Londres, Chatham et Dover et Metropolitan. À l’occasion d’un récent voyage effectué sur une partie de sa longueur, l’air s’est avéré parfaitement doux et exempt de tout désagrément ou humidité. Les locomotives condensent leur vapeur et consomment leur propre fumée, de sorte que ni gaz ni vapeur ne sont perceptibles. »

—Américain scientifique, mai 1862

