Les loups régurgitent les bleuets pour que leurs chiots mangent

Les loups gris sont connus pour

grignoter des myrtilles, mais les animaux font plus que se remplir le ventre. Un nouveau,

une observation fortuite montre un loup adulte régurgitant les baies pour son

chiots à manger, la première fois que quelqu’un a documenté ce comportement.

Les loups ont un bien mérité

réputation de chasseurs habiles ayant le goût des grands ongulés à sabots comme

cerfs et orignaux. Mais les scientifiques reconnaissent de plus en plus que ces

les prédateurs ont une alimentation exceptionnellement variée, participant à tout, de

castors et poissons aux fruits.

En 2017, le biologiste Austin

Homkes of Northern Michigan University à Marquette a compris à quel point

important ce régime mixte pourrait être pour les loups. Un groupe de signaux provenant d’un GPS

collier sur un loup a conduit Homkes à une prairie juste à l’extérieur des Voyageurs du Minnesota

Parc national. Homkes, qui étudiait les prédateurs et les régimes alimentaires des animaux

habitudes, pensait qu’il se dirigeait vers un endroit où le loup avait tué un repas. Mais

il s’est avéré être un site de rendez-vous, avec des loups adultes apportant de la nourriture à leur

les chiots ne sont plus liés aux tanières.

Homkes regardé d’un

la distance que plusieurs chiots se sont réunis autour d’un loup adulte, léchant à sa

bouche. Ce comportement incite les loups adultes à vomir un repas récent. Sûr

assez, l’adulte a commencé à vomir, et les chiots ont mangé avec impatience ce qui s’est accumulé sur

le sol. Après le départ des loups, Homkes s’est rapproché et a vu que le

les tas régurgités étaient purement des bleuets partiellement mâchés, lui et ses collègues rapportent le 11 février dans le Wildlife

Bulletin de la société.

“C’est une partie assez importante de

l’écologie du loup qui était juste sous notre nez que nous n’avons pas vue », explique Homkes.

Jusqu’à présent, lui et son

mes collègues pensaient que les chiots de la région venaient de grignoter des baies tout en

traîner autour des sites de rendez-vous, qui contiennent souvent des plants de bleuets. le

les fruits peuvent être une source de nourriture sous-estimée pour les chiots, les chercheurs

pense.

Le biologiste de la conservation Robert Mysłajek de l’Université de Varsovie dit que la découverte est un «complément intéressant» à notre connaissance de l’espèce. «De telles observations devraient être particulièrement importantes pour les gestionnaires de la faune, qui se concentrent souvent uniquement sur les interactions loup-ongulé, oubliant les autres aliments consommés par les loups», explique Mysłajek.

Les résultats suscitent de nombreuses questions. Homkes est curieux de connaître la valeur nutritive des bleuets pour les loups principalement carnivores et les conséquences d’une mauvaise année de baies. «Que se passe-t-il lorsque les myrtilles ne sont pas disponibles si un pack est habitué à compter sur elles?