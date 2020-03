Les maisons dans les zones inondables aux États-Unis sont considérablement surévaluées

Une nouvelle étude révèle que les lois des États qui exigent que les acheteurs de maisons soient informés des risques d’inondation d’une propriété peuvent aider à atténuer certains effets du changement climatique en réduisant la valeur des propriétés sujettes aux inondations et en décourageant le développement dans les plaines inondables.

Une analyse du Bureau national non partisan de la recherche économique montre que plus les acheteurs potentiels connaissent le risque d’inondation, moins ils sont prêts à payer pour une propriété.

«En intégrant le risque climatique dans les prix des actifs, les marchés peuvent décourager le développement excessif dans les zones dangereuses», conclut l’étude.

La recherche a des implications pour les autorités fédérales et étatiques qui luttent pour minimiser les dommages croissants causés par les inondations alors que le changement climatique intensifie les ondes de tempête et les précipitations extrêmes. L’étude suggère que les lois de divulgation des inondations, souvent vantées pour la protection des consommateurs, peuvent aider les communautés à éviter les dommages causés par les inondations en rendant le développement des plaines inondables moins lucratif.

“Cela profite au grand public en nous assurant que nous ne reconstruisons pas constamment des logements et des infrastructures à risque”, a déclaré Joel Scata, avocat en eau et climat au Natural Resources Defence Council, qui soutient la divulgation des inondations. «Il est essentiel de disposer de bonnes lois en matière de divulgation dans ce pays pour mettre les informations entre les mains des gens et les utiliser pour prendre des décisions intelligentes sur le lieu de vie et la façon de vivre.»

L’analyse NRDC montre que 29 États exigent un certain type de divulgation du risque d’inondation lors d’une transaction immobilière et que 21 États, y compris la Floride, n’ont aucune exigence. Un projet de loi bipartite du Sénat exigerait que tous les acheteurs de maison potentiels ainsi que les locataires soient informés de l’histoire des inondations d’une propriété qu’ils envisagent d’acheter ou de louer.

La divulgation des inondations «devrait être utilisée non seulement comme un moyen de communiquer les risques aux consommateurs, mais aussi comme un moyen de prendre des décisions plus éclairées sur le développement communautaire plus large et les nouveaux développements», a déclaré Laura Lightbody, directrice de projet de l’initiative des communautés préparées aux inondations au Pew Fiducies de bienfaisance.

La nouvelle étude du National Bureau of Economic Research a cherché à analyser dans quelle mesure une «pénalité de prix» est appliquée aux propriétés situées à l’intérieur des zones inondables à haut risque sur les cartes d’inondation créées par l’Agence fédérale de gestion des urgences. La FEMA place chaque propriété avec au moins 1% de risques d’inondation chaque année dans la zone d’inondation à haut risque et exige généralement que les propriétaires possèdent une assurance contre les inondations.

Mais de nombreux acheteurs ne savent pas qu’une propriété est sujette aux inondations et finissent par ignorer le risque lorsqu’ils soumissionnent pour une maison.

“Les résultats à l’échelle nationale montrent peu de preuves que les informations sur le risque d’inondation sont pleinement valorisées sur les marchés immobiliers”, a révélé l’étude.

La plupart des 3,8 millions de foyers américains situés dans des zones inondables à haut risque «sont surévalués» et le développement des plaines inondables «dépasse probablement ce qui serait observé si les prix des actifs reflétaient pleinement les informations sur le risque d’inondation», selon l’étude.

Les 3,8 millions de foyers des plaines inondables sont largement surévalués, soit un total de 34 milliards de dollars, soit une moyenne de 8 950 dollars par logement, selon l’étude.

Mais les chercheurs ont trouvé «des preuves beaucoup plus solides que les marchés avec des acheteurs mieux informés actualisent les propriétés des plaines inondables par rapport aux propriétés plus sûres».

L’étude a identifié deux types d’acheteurs avertis: ceux qui vivent dans des États qui exigent la divulgation d’inondations lors de transactions immobilières et des «acheteurs commerciaux sophistiqués» suffisamment expérimentés pour discerner le risque d’inondation d’une propriété.

L’étude, rédigée par Miyuki Hino de l’Université de Caroline du Nord et Marshall Burke de l’Université de Stanford, conclut que la communication des risques climatiques est «essentielle pour permettre des investissements dans des actifs résilients et finalement limiter les dommages dans un climat en évolution».

L’Association nationale des agents immobiliers a déclaré qu’elle souhaitait que les acheteurs de maisons «soient aussi informés que possible» et que «la FEMA doit mettre les données historiques sur les inondations à la disposition des acheteurs potentiels».

La seule autre divulgation fédérale pour les transactions immobilières exige que les acheteurs et les locataires potentiels soient informés de la peinture au plomb dans les logements construits avant 1978.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.