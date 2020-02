Les maîtres chinois de badminton suspendus par la crise des coronavirus | Sports

La Fédération mondiale de badminton (BWF) a annoncé samedi que le Lingshui China Masters 2020, qui devait initialement se tenir sur l’île chinoise de Hainan fin février, a été reporté en raison de l’épidémie de coronavirus qui ravage Au géant asiatique.

Le sport national par excellence des chinois rejoint la liste des personnes touchées par cette épidémie qui a fait à ce jour 259 morts et 11 791 infectés et qui provoque la paralysie du géant asiatique et l’annulation de nombreux événements sportifs.