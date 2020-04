Les maladies peuvent se propager aux humains par les plantes, pas seulement par les animaux

La pandémie actuelle de COVID-19 souligne à quel point nous, les humains, ne sommes pas préparés à lutter contre les zoonoses: des agents pathogènes qui proviennent de la faune sauvage et sautent aux humains. Les systèmes immunitaires humains ne sont pas non plus préparés aux maladies résistantes aux médicaments qui passent des plantes aux humains. Alors que nous nous efforçons de contrôler et de traiter la pandémie actuelle, nous devons simultanément penser à une longueur d’avance: comment éviter d’autres pandémies à l’avenir, sans perturber notre approvisionnement alimentaire?

Au cours de la dernière décennie, les maladies fongiques résistantes aux médicaments sont devenues une menace majeure pour la santé, notamment Candida auris – un champignon hautement infectieux qui se propage dans les hôpitaux du monde entier avant la crise du coronavirus. Il y a dix ans, personne n’avait entendu parler de C. auris. Aujourd’hui, il tue la moitié des personnes atteintes en 90 jours, et le fléau s’est propagé à 19 pays (et ce n’est pas fini). Mais où ce champignon a-t-il développé sa résistance aux médicaments? Une théorie surprenante: C. auris peut avoir développé sa résistance dans les fermes, et non dans les hôpitaux.

Les produits de protection des cultures que les agriculteurs utilisent pour lutter contre de nombreuses maladies des plantes sont presque identiques aux médicaments de référence utilisés par les médecins pour traiter les infections, y compris les champignons. Les champignons mutent continuellement et, avec un cycle de vie mesuré en jours ou en semaines, ils mutent rapidement. Lorsqu’une mutation produit une résistance à un fongicide, cette souche particulière prospérera à mesure que les souches non résistantes disparaîtront. Les champignons sont opportunistes et sauteront vers n’importe quel hôte qui offre un environnement accueillant, comme un corps humain. Et si le traitement de l’infection fongique implique un médicament identique au fongicide rencontré à la ferme, le champignon peut prospérer dans le corps humain, tout comme il l’a fait sur le terrain.

Une solution évidente consiste à utiliser moins de fongicide sur le terrain. Une théorie de l’émergence de C. auris est que la surutilisation des fongicides a tué tous ses concurrents, provoquant une croissance explosive de C. auris. La réduction de l’utilisation de fongicides ne ralentirait pas seulement le développement de souches résistantes, elle aiderait à restaurer la diversité dans le monde fongique, fournissant ainsi une vérification de la prévalence d’un agent pathogène. En d’autres termes, cela aiderait à empêcher un autre champignon résistant aux médicaments de sortir du champ et dans le corps humain. Cela aiderait également les agriculteurs, car les agents pathogènes résistants peuvent potentiellement annuler les avantages de rendement du fongicide.

Les fongicides sont un must dans la communauté agricole. Les maladies des plantes posent un problème majeur aux agriculteurs du monde entier – dans certaines cultures, la maladie peut réduire les récoltes de plus de 70 pour cent – et le fait de ne pas y faire face peut entraîner une ruine financière ou une famine. À un moment où notre population augmente alors que les terres arables diminuent, nous ne pouvons pas nous permettre cette perte.

Mais que faire si la plante elle-même avait sa propre défense contre la maladie?

Tout comme un champignon – ou, en fait, tout être vivant – les plantes évoluent continuellement. C’est ainsi que fonctionne l’édition naturelle des gènes, et sans elle, nous serions tous encore des cellules uniques dans une soupe salée. Grâce à la sélection naturelle, presque toutes les plantes finiront par produire une souche résistante à un champignon particulier (certaines formes ancestrales de cultures de base l’ont peut-être déjà fait, à l’insu de la science). Mais cela peut prendre des siècles, et avec des souches de champignons résistantes et mortelles qui prolifèrent, nous n’avons pas le temps d’attendre.

D’un autre côté, les progrès de la génétique nous ont permis de comprendre le processus d’édition des gènes de la nature dans les plantes, nous aidant à développer une résistance à une maladie. Les techniques d’édition des gènes peuvent alors nous permettre d’aller droit au but, pour ainsi dire, et d’inculquer la résistance aux maladies – tout comme la nature le ferait si elle disposait de suffisamment de temps. L’édition de gènes nous permet de le faire en effectuant des ajustements mineurs dans le génome d’une plante ou d’une culture, mais sans introduire de matériel génétique étranger (un bugaboo pour ceux qui s’intéressent aux organismes génétiquement modifiés, ou OGM).

Cela peut-il être fait? La réponse courte est oui – et l’industrie biotechnologique agricole le fait déjà.

La pandémie actuelle envoie un message clair: nous devons être mieux à même d’atténuer les risques associés aux zoonoses. Même si C. auris et d’autres souches de champignons résistantes ont déjà fait le saut de la ferme aux hôpitaux, la modification des gènes peut encore jouer un rôle vital en empêchant d’autres agents pathogènes de faire ce même voyage.