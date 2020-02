Les manifestants descendent dans les rues de l’Irak malgré les promesses du nouveau Premier ministre

Les manifestants sont descendus dimanche dans les rues de Bagdad et de plusieurs villes du sud de l’Irak pour protester contre le nouveau Premier ministre, nommé la veille, malgré le fait qu’il ait promis de répondre aux demandes du mouvement de protestation qui secoue le pays depuis quatre mois. .

Mohamed Alaui a été nommé samedi par le président Barham Saleh pour former un gouvernement, une élection consensuelle après des semaines de crise politique et deux semaines après que son prédécesseur, Adel Abdel Mahdi, a quitté ses fonctions en raison de la démission des pressions de la rue.

Depuis décembre, Abdel Mahdi gère les affaires courantes, tandis que les manifestants demandent que son successeur soit une personne indépendante de la classe politique, qu’ils qualifient de corrompue et d’incompétente.

Dimanche, ils ont exprimé leur rejet du nouveau président, un ancien ministre qu’ils considèrent comme faisant partie intégrante du système qu’ils souhaitent abolir.

“Mohamed Alaui est rejeté, par ordre du peuple!”, Pouvait-on lire dans une banderole dans la ville sainte de Najaf, à environ 180 km au sud de Bagdad.

Depuis samedi soir, plusieurs routes de la ville ont été bloquées par des manifestants, dont certaines ont brûlé des pneus, selon un correspondant de l’..

À Diwaniya, les manifestants ont pris d’assaut les bâtiments du gouvernement pour demander leur fermeture et les étudiants se sont assis.

A Al Hilla, les manifestants ont bloqué toutes les routes, criant “Alaui n’est pas le choix du peuple!”

“Nous sommes ici pour montrer notre rejet du nouveau Premier ministre, car il a commis plusieurs erreurs bien connues au sein de la classe politique”, a déclaré un étudiant de 22 ans à Bagdad.

Alaui, 65 ans, a commencé sa carrière politique en tant que député après l’invasion américaine de l’Irak en 2003 qui a conduit au renversement du dictateur Saddam Hussein. Il a ensuite été nommé ministre des Télécommunications à deux reprises, entre 2006 et 2007 et entre 2010 et 2012, au sein du gouvernement de Nuri al Maliki.

Il a tenté de mettre en œuvre des mesures anti-corruption mais, à chaque fois, il a fini par démissionner, accusant Maliki d’avoir ignoré ce fléau.

Samedi soir, lors de son premier discours à la télévision publique, il a promis de former un gouvernement représentatif et d’appeler à des élections anticipées. Il a également déclaré que justice sera rendue contre les manifestants tués lors du mouvement de protestation, qui a fait 480 morts, en particulier des manifestants, selon un décompte de l’..

Désormais, Alaui aura un mois pour former un gouvernement, qui devra être validé par une motion de confiance du Parlement.

Samedi, Moqtada Sadr, l’un des politiciens les plus influents du pays, à la tête du premier bloc du Parlement, a exprimé son soutien à Alaui sur Twitter et a déclaré que sa nomination était une “étape positive”.

De même, l’influent chef chiite, qui avait soutenu les manifestants depuis le début du mouvement, a exhorté ses partisans ce dimanche à se coordonner avec les forces de sécurité pour que les routes et les écoles soient rouvertes et ainsi freiner l’action du mouvement.

“La révolution doit devenir plus prudente et pacifique”, a tweeté Sadr.