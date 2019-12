Les marchés boursiers européens clôturent la semaine des fêtes à des niveaux record

27 décembre (.) – Les actions européennes ont clôturé vendredi une courte semaine de vacances avec un record, en raison de l'attente croissante qu'un accord commercial entre Pékin et Washington sera bientôt signé, ainsi que des données optimistes de la Chine qui ont soutenu les perspectives d'une meilleure croissance mondiale.

* L'indice européen Stoxx 600 a augmenté de 0,2%, après le retour des investisseurs des vacances de Noël, selon les commentaires de la Chine selon lesquels il était en contact étroit avec Washington, peu de temps après le discours du président américain Donald Trump d'une cérémonie de signature officielle.

* L'indice de référence a augmenté de plus de 24% jusqu'à présent en 2019 et est sur le point de clôturer sa meilleure année depuis la crise financière mondiale, en raison des espoirs d'un accord commercial et d'un Brexit moins brutal.

* "En 2020, nous voyons plus de confiance (dans l'accord commercial et le Brexit)", a déclaré Chris Bailey, stratège européen chez Raymond James.

* Vendredi, les données économiques ont montré que les bénéfices des entreprises industrielles en Chine ont augmenté au rythme le plus rapide en huit mois en novembre.

* Parmi les secteurs européens, l'indice des services financiers, les biens et services industriels, les produits chimiques et l'indice des soins médicaux ont atteint des niveaux records au cours de la session.

(Rapport de Medha Singh à Bengaluru. Édité en espagnol par Javier López de Lérida)