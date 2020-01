Les marchés chinois pleins d’animaux sauvages sont les foyers de nouveaux virus

Le marché chinois typique a des fruits et légumes, des morceaux de boeuf, du porc et de l’agneau, des poulets entiers cueillis (avec des têtes et des becs), ainsi que des crabes et des poissons vivants, qui jettent l’eau des aquariums motorisés. Certains marchés vendent des choses plus inhabituelles, comme des serpents vivants, des tortues et des cigales, dont des rats en bambou, des blaireaux, des hérissons, des loutres, des civettes de palmier et même des carcajous.

Les marchés sont caractéristiques de plusieurs villes chinoises et maintenant, au moins pour la deuxième fois en deux décennies, ils ont été à l’origine d’une épidémie qui a propagé la peur, submergé par la bureaucratie du Parti communiste et exposé les risques épidémiologiques qui peuvent survenir dans des endroits où les humains et la faune convergent.

Le nouveau coronavirus, qui a fait au moins 106 morts et fait plus de 2500 morts en Chine et dans le monde, se serait propagé précisément à partir de l’un de ces endroits: un marché de gros à Wuhan, une ville du centre de la Chine, où les vendeurs commercialisaient légalement des animaux vivants dans des conditions de surpopulation.

“C’est ainsi que surviennent de nouvelles maladies naissantes que la population humaine n’a jamais vues auparavant”, a déclaré Kevin J. Olival, biologiste et vice-président de la recherche à l’EcoHealth Alliance, un organisme de recherche à but non lucratif qui a suivi les épidémies précédentes.

Bien que la voie exacte du pathogène n’ait pas été établie, des responsables gouvernementaux et des scientifiques ont déclaré que la nouvelle maladie avait des similitudes inquiétantes avec l’épidémie de SRAS (pour son acronyme en anglais, qui signifie syndrome respiratoire aigu sévère), à ​​la fin de 2002, quand près de 800 personnes sont mortes et des milliers d’autres sont tombées malades dans le monde.

Aujourd’hui, alors que le gouvernement s’efforce de contenir la colère du public face à l’épidémie, il doit faire face à des demandes pour qu’il fasse davantage pour réglementer la vente d’animaux sauvages, voire l’interdire. Vous devriez également répondre à de plus en plus de questions sur les raisons pour lesquelles les choses ont si peu changé au cours des dix-sept années qui ont suivi l’épidémie de SRAS..

En sume, le SRAS a été dépisté à un coronavirus qui a sauté des chauves-souris aux civettes de palmier, une créature aux traits félins considérée comme un délice dans le sud de la Chine, puis a sauté sur les humains qui participaient au commerce de la faune. Selon des responsables et des scientifiques, le nouveau virus semble également provenir de chauves-souris et avoir ensuite sauté dans un autre mammifère, bien que celui-ci ne soit pas encore connu.

L’épidémie la plus récente (sa portée reste à définir) a provoqué des réclamations tant en Chine qu’à l’extérieur du pays pour de meilleures réglementations ou même pour mettre fin à ce sens de l’aventure culinaire. Bien que la viande de tortue et de sanglier ne soit pas rare dans les restaurants chinois, la viande de gibier, comme les civettes, les serpents ou les pangolins, n’est généralement considérée comme des délices que dans certaines régions. Sa consommation est motivée à la fois par le désir de faire étalage de richesse et par un mélange de superstition et de foi dans les bienfaits pour la santé de la consommation d’animaux sauvages.

Une fois que le marché de gros des fruits de mer de Huanan à Wuhan a été identifié comme la source la plus probable de cette épidémie en décembre, les autorités l’ont rapidement fermé, bien qu’il ne soit pas clair ce qui est arrivé aux animaux qui y étaient vendus. Le 22 janvier seulement, les autorités ont annoncé qu’elles avaient interdit la vente d’animaux sauvages dans toute la province. Deux autres provinces, le Henan et la Mongolie intérieure, ont également décrété la suspension de cette activité commerciale la semaine dernière.

Le 24 janvier, des responsables de trois agences nationales ont annoncé des contrôles plus stricts, notamment la suspension à l’échelle nationale de la vente et du transport d’animaux susceptibles d’être liés au nouveau coronavirus. La déclaration ne spécifiait que des blaireaux et des rats de bambou, une sorte de rongeur du sud de la Chine qui vit (et mange) des bambous. Les deux étaient en vente sur le marché de Wuhan.

L’avalanche de mesures prises par le gouvernement a eu lieu après de nombreuses manifestations publiques contre la vente d’animaux vivants. Une campagne sur Weibo, le réseau social, a attiré 45 millions de vues étiquetées #RejectGameMeat (rejette la viande de gibier).

“Manger du gibier ne guérit pas l’impuissance ou n’a pas de propriétés curatives”, a écrit le 22 janvier Jin Sichen, animateur de télévision à Nanjing, une ville du sud-est de la Chine, sur son site Web Weibo. “Non seulement la viande de ces animaux ne guérit pas les maladies, mais elle peut vous rendre malade, vous, votre famille, vos amis et bien d’autres personnes. ».

“Vous devez être mauvais dans votre tête pour manger cette viande juste dans le but de la montrer et de la protéger”, a déclaré Jin.

Un groupe de dix-neuf universitaires chinois a également exigé que le gouvernement fasse davantage pour réglementer le commerce et que le public cesse de manger des animaux sauvages.

La Wildlife Conservation Society, une organisation basée à New York qui défend les animaux, a appelé à une interdiction mondiale de la vente commerciale d’animaux sauvages sur des marchés tels que ceux de la Chine, arguant que cette récente épidémie prouvait qu’elle constituait une menace pour la santé publique.

Christian Walzer, directeur exécutif de la santé de l’organisation, a déclaré que l’incroyable diversité de la faune dans des marchés comme ceux-ci, où il y a des animaux dans de petites cages dans des étals de marché occupés, était le laboratoire parfait pour l’incubation involontaire de nouveaux virus qui Les cellules humaines peuvent pénétrer. Les virus se transmettent par la salive, le sang ou les matières fécales.

“Chaque animal est un paquet d’agents pathogènes”, a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique.

Cependant, certains consommateurs chinois pensent, en raison de la médecine traditionnelle, que ces animaux ont des avantages pour la santé. Les vendeurs, et même les représentants de l’État dans les médias officiels, ont déclaré que la faune sauvage est une source alternative de protéines, ainsi qu’une source de revenus dans les régions pauvres. Un article de l’agence Xinhua à la fin de l’année dernière, par exemple, a déclaré que l’élevage de rats de bambou a aidé les gens à sortir de la pauvreté dans le Guangxi, une autre province du sud.

L’épidémie a déjà rendu les vendeurs défensifs.

“Etes-vous sûr que manger de la faune est la cause de l’épidémie?”, A déclaré Zheng Ming, directeur des ventes d’une entreprise qui vend des animaux à Yichang, une ville à 280 kilomètres de Wuhan. Jusqu’à l’interdiction de vente annoncée le 22 janvier, il a notamment vendu des hérissons, des civettes et des rats en bambou.

“Nous respectons la loi », a-t-il déclaré. «C’est une entreprise totalement légale“

