Les marches et les événements revendiquent ce 8M dans toute l’Espagne les droits des femmes | La société

Des femmes et des hommes sont appelés dans toute l’Espagne à participer ce dimanche aux mobilisations de la Journée internationale de la femme, marquée cette année par la controverse gouvernementale autour de la loi sur la liberté sexuelle et les débats sur le féminisme concernant la prostitution et son propre sujet politique

Dans les différentes villes, il y a des appels d’une grève des soins et d’une passerelle précaire aux ateliers d’éducation sexuelle, au rap et aux danses, aux chaînes humaines et, bien sûr, aux manifestations.