Les marchés mondiaux sont touchés par la propagation du coronavirus et la peur d’une récession

SINGAPOUR, 2 mars (.) – Les contrats à terme sur actions ont chuté lundi parce que les investisseurs ont été ébranlés par les données de la Chine au cours du week-end qui ont montré une forte contraction de l’activité industrielle en Chine, ce qui a fait craindre récession mondiale du coronavirus.

La peur d’une pandémie a effacé plus de 5 billions de dollars d’actions mondiales, après la plus forte baisse hebdomadaire en plus d’une décennie.

L’ampleur des pertes a conduit les marchés financiers à anticiper les réponses monétaires de la Réserve fédérale américaine, de la Banque du Japon et de la Reserve Bank of Australia (RBA).

Dans les actions, les futurs e-minis du S&P 500 ont baissé de plus de 1% lors des premières opérations en Asie, tandis que les futures Nikkei au Japon ont indiqué une baisse de 2%.

Le rendement implicite des contrats à terme du Trésor américain à 10 ans s’échangeait pour la première fois en dessous de 1%.

“La vente massive d’actifs à risque et la demande d’abris la semaine dernière signifient que les marchés anticipent une nouvelle accélération (de la propagation du virus)”, ont expliqué les analystes de Barclays dans une note.

La panique des investisseurs la semaine dernière a fait monter en flèche les obligations et les actions ont chuté. L’indice S&P 500 a perdu 11,5%, sa cinquième baisse hebdomadaire à deux chiffres depuis 1940.

Les prix du pétrole sont tombés à leur plus bas niveau lundi depuis plus d’un an et même l’or s’est effondré parce que les investisseurs l’ont vendu pour couvrir des positions à risque plus élevé.

(Rapport supplémentaire de Swati Pandey à SÍDNEY; table d’édition espagnole; +56224374408; Twitter: @ReutersLatam; facebook.com/ReutersLatam/)