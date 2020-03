les marchés se redressent après l’annonce de Trump

Coronavirus de Wall Street: les marchés boursiers ont accéléré les gains dans les dernières minutes de la session de rebond ce vendredi.Les trois indicateurs de Wall Street ont grimpé de plus de 9% en réaction à l’urgence nationale déclarée de Trump. Le Dow Jones a progressé de 9,36% soit près de 2000 points

Le coronavirus Wall Street a accéléré ses gains dans les dernières minutes de la session de rebond vendredi et ses trois indicateurs ont grimpé de plus de 9% en réaction à l’urgence nationale déclarée par le président américain Donald Trump en raison du coronavirus, et Il permettra de débloquer jusqu’à 50 milliards de dollars pour aider les États et les localités du pays à lutter contre la maladie.

À la fin de la séance à la Bourse de New York, le Dow Jones a progressé de 9,36% ou 1 985 points, à 23 186 et récupérant une grande partie de ce qui avait été perdu la veille, alors qu’il baissait de 10% lors de sa pire journée de négociation depuis le “Crash” de 1987, entre ventes de panique dues à la suspension des vols en provenance du continent européen, malgré l’injection drastique de liquidités dans le système financier annoncée par la Réserve fédérale.

Le S&P 500 sélectif a clôturé avec une progression de 9,29% soit 230 points, à 2 711; et le Nasdaq Composite Market Index a augmenté de 9,35%, ou 673 points, à 7 875.

Cependant, malgré le rebond d’aujourd’hui, les trois indicateurs disent au revoir à l’une des pires semaines de l’histoire du parquet de New York, au cours de laquelle ils ont rompu le cycle haussier qui dure depuis 2009: le Dow Jones a globalement baissé de 10,4% ces dernières années. cinq jours, le S&P 500 8,8% et le Nasdaq 8,2%, environ.

Wall Street était déjà en passe de surmonter la débâcle d’hier depuis avant l’ouverture, lorsque dans les négociations sur les contrats à terme, le S&P 500 a activé un mécanisme d’arrêt du marché en atteignant un plafond de 5%. Cette même semaine, cet indicateur a contraint le marché boursier à fermer pendant 15 minutes sur deux jours différents, puisqu’il a chuté de 7%, un chiffre qui induit un “court-circuit”.

Après un début effusif avec des augmentations de l’ordre de 6%, les investisseurs sont restés prudents le reste de la journée avec des gains modérés, attendant les mesures du gouvernement Trump pour atténuer les effets du coronavirus qui est arrivé peu de temps avant La session se terminera par une déclaration nationale d’urgence pour faire face à l’épidémie, qui a infecté au moins 1 629 personnes et tué 41 dans le pays.

Trump a également annoncé une alliance avec le secteur privé pour augmenter la disponibilité des tests médicaux pour détecter le coronavirus, dont la rareté à travers le pays a été l’une des plus grandes sources de critique de la réponse de la Maison Blanche, et a calculé que les États-Unis Il aura “1,4 million de tests disponibles la semaine prochaine et 5 millions d’ici un mois”.

De même, pour contrôler le prix du pétrole, il a demandé au Département de l’énergie “d’acheter de grandes quantités de pétrole brut pour la Réserve stratégique”; Il a temporairement éliminé les intérêts sur tous les prêts aux étudiants à charge du gouvernement fédéral et a ordonné plus de flexibilité aux travailleurs de la santé qui s’occupent de patients atteints de coronavirus.

Par secteur, les gains les plus importants ont été enregistrés dans les sociétés financières (13,23%), technologiques (11,96%) et de communications (9,2%).

Au niveau des entreprises, les compagnies aériennes, qui ont été au centre de la crise et qui ont subi un coup dur à leur demande, ont aujourd’hui récupéré une partie du terrain perdu: United (12,3%), SouthWest (14,4%), Delta (13,79%) et American Airlines (6,39%).

Parmi les 30 sociétés cotées du Dow Jones, les avancées d’Intel (19,52%), d’American Express (19,24%), de JPMorgan (18,01%), de Goldman Sachs (17,58%) et de Microsoft (14,22%) se sont démarquées.

