Les masques chirurgicaux largement utilisés mettent les travailleurs de la santé en danger

Les fournitures médicales étant en forte demande, les autorités fédérales affirment que les agents de santé peuvent porter des masques chirurgicaux pour se protéger tout en traitant les patients atteints de COVID-19, mais de plus en plus de preuves suggèrent que cette pratique met les travailleurs en danger.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont récemment déclaré que les masques chirurgicaux de qualité inférieure étaient «une alternative acceptable» aux masques N95, sauf si les travailleurs effectuent une intubation ou une autre procédure sur un patient COVID qui pourrait libérer un volume élevé de particules virales.

Mais les chercheurs, les dirigeants à but non lucratif et les anciens régulateurs du domaine spécialisé de la sécurité au travail affirment que le recours à des masques chirurgicaux – qui sont considérablement moins protecteurs que les respirateurs N95 – alimente presque certainement la maladie chez les agents de santé de première ligne, qui représentent probablement environ 11% des tous les cas connus de COVID-19.

“Il ne fait aucun doute dans mon esprit que c’est l’une des raisons pour lesquelles tant de travailleurs de la santé tombent malades et que beaucoup meurent”, a déclaré Jonathan Rosen, un expert en santé et sécurité qui conseille les syndicats, les États et le gouvernement fédéral.

Au 23 avril, plus de 21 800 travailleurs de la santé avaient contracté le coronavirus et 71 étaient décédés, selon un membre du personnel du Comité de l’éducation et du travail de la Chambre informé par le CDC.

Les conseils du CDC contrastent avec une autre page Web du CDC qui dit qu’un masque chirurgical «NE fournit PAS au porteur un niveau de protection fiable contre l’inhalation de petites particules en suspension dans l’air et n’est pas considéré comme une protection respiratoire».

En termes simples, pour la sécurité des travailleurs, «un masque chirurgical n’est pas un EPI» ou un équipement de protection individuelle, a déclaré Amber Mitchell, président et directeur exécutif de l’International Safety Center et président sortant de la section santé et sécurité au travail de l’American Public Health. Association.

L’allocation pour les masques chirurgicaux était plus logique lorsque les scientifiques pensaient initialement que le virus était propagé par de grosses gouttelettes. Mais un nombre croissant de recherches montre qu’il se propage par de minuscules particules virales qui peuvent persister dans l’air jusqu’à 16 heures.

Un N95 bien ajusté empêchera 95% des minuscules particules d’air – jusqu’à trois dixièmes de micron de diamètre, ce qui est le plus difficile à capter – d’atteindre le visage du porteur. Mais les masques chirurgicaux, conçus pour protéger les patients contre les gouttelettes respiratoires d’un chirurgien, ne sont pas efficaces pour bloquer les particules inférieures à 100 microns, selon le fabricant de masques 3M Corp.

Une particule COVID-19 est d’environ 1 à 4 microns, selon des recherches récentes.

Des recherches effectuées début avril sur deux hôpitaux en Corée du Sud ont révélé que les masques chirurgicaux «semblent inefficaces pour empêcher la dissémination» des particules de coronavirus. Une étude chinoise de 2013 a révélé que deux fois plus d’agents de santé, 17%, souffraient d’une maladie respiratoire s’ils portaient un masque chirurgical traitant des patients malades, contre 7% de ceux qui utilisaient continuellement un N95, selon l’American Journal of Respiratory and Critical Care Médicament.

“Mon opinion personnelle serait, car il existe des preuves de transmission par aérosol, [at least] un N95 devrait être utilisé pour les soins directs des patients suspects ou confirmés par COVID », a déclaré le Dr Robert Harrison, médecin et professeur à la faculté de médecine de l’Université de Californie à San Francisco qui a fondé UCSF Occupational Health Services.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, le CDC a suggéré que ses directives visent à conserver les ressources rares et s’appliquent principalement aux situations de pénurie.

Les masques chirurgicaux devraient être utilisés lorsque les N95 «sont si limitées que les normes de soins pratiquées en routine… ne sont plus possibles», a déclaré Martha Sharan, porte-parole de l’agence. «Les respirateurs N95 au-delà de leur durée de conservation prévue par le fabricant, lorsqu’ils sont disponibles, sont préférables à l’utilisation de masques faciaux.»

Pourtant, de nombreux établissements de santé – citant les lignes directrices du CDC et l’offre limitée – fournissent des N95 dans des contextes médicaux limités.

Plus tôt ce mois-ci, le syndicat national des Teamsters a signalé que 64% de ses membres de travailleurs de la santé – qui comprennent des personnes travaillant dans des maisons de soins infirmiers, des hôpitaux et d’autres établissements médicaux – ne pouvaient pas obtenir de masques N95.

À Michigan Medicine, le centre médical de l’Université du Michigan, les employés ne reçoivent pas de N95, sauf pour effectuer des procédures spécifiques sur des patients positifs pour COVID, tels que l’intubation ou une bronchoscopie, ou les traiter dans l’unité de soins intensifs, a déclaré Katie Scott, enregistrée infirmière à l’hôpital et vice-présidente de la Michigan Nurses Association. Les employés qui traitent autrement les patients COVID-19 reçoivent des masques chirurgicaux.

Cela correspond au protocole CDC mais laisse les infirmières comme Scott – qui a lu la recherche sur les masques chirurgicaux par rapport aux N95 – se sentir exposées.

«Nous courons le risque de contracter ce virus et nous courons le risque de le ramener à la maison dans nos familles», a déclaré Scott. “Il est clair que ces directives concernant les masques chirurgicaux ne fonctionnent pas.”

Près de 3 000 agents de santé dans la région de Detroit – qui comprend Ann Arbor, la maison de Michigan Medicine – ont soupçonné ou confirmé des infections à COVID-19, selon des informations récentes.

Chez Michigan Medicine, les employés ne peuvent pas apporter leur propre équipement de protection, selon une plainte déposée par le syndicat des infirmières auprès de la Michigan Occupational Safety and Health Administration. Scott a un EPI que ses amis et sa famille lui ont envoyé, y compris des masques N95. Il reste à la maison pendant qu’elle s’occupe des patients.

“Penser que je vais travailler et laisser ce masque à la maison sur ma table de cuisine parce que l’employeur ne me laisse pas le porter”, a déclaré Scott. “Vous vous sentez sacrificiel en quelque sorte.”

Des informations provenant du Kentucky, de la Floride et de la Californie ont documenté des infirmières confrontées à des représailles ou à des pressions pour se retirer lorsqu’elles ont apporté leurs propres respirateurs N95.

Un porte-parole de Michigan Medicine a refusé de répondre aux questions sur les protocoles d’équipement de protection de l’hôpital. L’American Hospital Association n’a pas pour position de laisser les employés apporter leur propre N95 au travail, a déclaré Robyn Begley, vice-présidente principale et infirmière en chef du groupe professionnel.

À New York, l’épicentre de l’épidémie de coronavirus du pays, les infirmières de l’État déclarent avoir reçu des masques chirurgicaux, pas des N95, à porter lors du traitement des patients COVID-19, selon un affidavit déposé par Lisa Baum, principale représentante de la santé et de la sécurité au travail pour la New York State Nurses Association.

«Un masque chirurgical n’est pas une forme d’EPI. … [If you] tousser ou éternuer, il attrape une partie du virus. Cela ne protège pas le porteur », a déclaré Baum dans une interview à Kaiser Health News.

Jusqu’à présent, au moins 16 membres de la NYSNA sont morts du coronavirus, au moins 94 ont été hospitalisés et plus de 1 000 ont été testés positifs, selon les estimations des syndicats.

National Nurses United a poussé les législateurs de Washington à adopter une législation qui augmenterait la production de N95 en obligeant la Maison Blanche à invoquer le Defense Production Act, une loi de la guerre de Corée qui permet au gouvernement fédéral, en cas d’urgence, de diriger des entreprises privées dans la production et la distribution de marchandises.

Il demande également au Congrès d’exiger que l’Administration de la sécurité et de la santé au travail présente une norme temporaire d’urgence pour obliger les employeurs à fournir aux travailleurs de la santé des équipements de protection, y compris des masques N95, lorsqu’ils interagissent avec des patients suspectés d’être atteints de COVID-19.

«L’employeur a la responsabilité de protéger ses employés», a déclaré Amirah Sequeira, principale avocate du syndicat. «En même temps, lorsque vous traversez une crise de cette ampleur, le gouvernement fédéral a également la responsabilité d’assurer l’augmentation même des achats et, sinon des achats, de la production.»

L’AHA a fait pression contre un mandat qui élargirait l’utilisation des N95. Begley a reconnu que «l’approvisionnement est insuffisant» et a déclaré que l’augmentation de la demande mondiale rendait beaucoup plus difficile l’obtention des N95.

«Si nous ne parvenons pas à conserver des fournitures déjà limitées, il ne restera plus de N95 pour le personnel de santé effectuant des procédures d’aérosolisation», a déclaré Begley.

Mais le fait de ne pas obtenir plus et de meilleurs équipements de protection pour les agents de santé pourrait coûter plus de vies, ont averti les dirigeants syndicaux lors d’une récente téléconférence sur les conditions dangereuses auxquelles les travailleurs sont confrontés.

«Les infirmières n’ont pas peur de prendre soin de nos patients si nous avons les bonnes protections», a déclaré Bonnie Castillo, directrice exécutive de National Nurses United, «mais nous ne sommes pas des martyrs sacrifiant notre vie parce que notre gouvernement et nos employeurs ne l’ont pas fait. leur travail.”

Cette histoire a été initialement publiée par Kaiser Health News le 28 avril 2020. Lisez l’histoire originale ici.

